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Премьер Палестины призвал привлечь США к ответственности за ситуацию в Газе
Премьер Палестины призвал привлечь США к ответственности за ситуацию в Газе - РИА Новости, 10.12.2023
Премьер Палестины призвал привлечь США к ответственности за ситуацию в Газе
Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе считает необходимым наложить санкции на Израиль за преступления против палестинцев и привлечь США к ответственности за... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T12:02
2023-12-10T12:02
2023-12-10T12:02
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ДОХА, 10 дек - РИА Новости. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе считает необходимым наложить санкции на Израиль за преступления против палестинцев и привлечь США к ответственности за поддержку невыполнение Израилем решений ООН, в том числе резолюции Генассамблеи ООН о прекращении огня в секторе Газа. "Если Израиль нарушает международное гуманитарное право в секторе Газа и на Западном берегу Иордана, то в отношении него должны быть применены санкции. Необходимо положить конец продолжающимся израильским нарушениям международных решений. Но Израиль продолжает нарушать международное право, потому что ему это позволяют. Кто-то должен привлечь США к ответственности за поддержку израильских преступлений", - отметил палестинский премьер, принимая участие в Дохийском дискуссионном форуме в Катаре. По его словам, Израиль ответственен как оккупационная сила за снабжение электричеством, водой, продовольствием сектора Газа, и лишение людей в секторе Газа источников существования является преступлением. При этом, как отметил он, Международный уголовный суд откладывает расследование израильских нарушений и преступлений в отношении палестинцев, несмотря на иск правительства Палестины против Израиля, который был подан еще в 2014 году.
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В мире, Израиль, Палестина, США, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Международный уголовный суд, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Премьер Палестины призвал привлечь США к ответственности за ситуацию в Газе
Штайе: необходимо наложить санкции на Израиль и привлечь США к ответственности