https://ria.ru/20231210/palestina-1914904572.html

Премьер Палестины призвал привлечь США к ответственности за ситуацию в Газе

Премьер Палестины призвал привлечь США к ответственности за ситуацию в Газе - РИА Новости, 10.12.2023

Премьер Палестины призвал привлечь США к ответственности за ситуацию в Газе

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе считает необходимым наложить санкции на Израиль за преступления против палестинцев и привлечь США к ответственности за... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T12:02

2023-12-10T12:02

2023-12-10T12:02

в мире

израиль

палестина

сша

оон

генеральная ассамблея оон

международный уголовный суд

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155167/35/1551673567_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_0e67629423197b716d48b851d1bee71a.jpg

ДОХА, 10 дек - РИА Новости. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе считает необходимым наложить санкции на Израиль за преступления против палестинцев и привлечь США к ответственности за поддержку невыполнение Израилем решений ООН, в том числе резолюции Генассамблеи ООН о прекращении огня в секторе Газа. "Если Израиль нарушает международное гуманитарное право в секторе Газа и на Западном берегу Иордана, то в отношении него должны быть применены санкции. Необходимо положить конец продолжающимся израильским нарушениям международных решений. Но Израиль продолжает нарушать международное право, потому что ему это позволяют. Кто-то должен привлечь США к ответственности за поддержку израильских преступлений", - отметил палестинский премьер, принимая участие в Дохийском дискуссионном форуме в Катаре. По его словам, Израиль ответственен как оккупационная сила за снабжение электричеством, водой, продовольствием сектора Газа, и лишение людей в секторе Газа источников существования является преступлением. При этом, как отметил он, Международный уголовный суд откладывает расследование израильских нарушений и преступлений в отношении палестинцев, несмотря на иск правительства Палестины против Израиля, который был подан еще в 2014 году.

израиль

палестина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, сша, оон, генеральная ассамблея оон, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году