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В Уэльсе семья дважды провела похороны родственника из-за ошибки, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2023
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02:24 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/oshibka-1914877155.html
В Уэльсе семья дважды провела похороны родственника из-за ошибки, пишут СМИ
В Уэльсе семья дважды провела похороны родственника из-за ошибки, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2023
В Уэльсе семья дважды провела похороны родственника из-за ошибки, пишут СМИ
Семья из Уэльса была вынуждена дважды хоронить родственника из-за ошибки в морге, сообщает британская газета Daily Mail. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T02:24
2023-12-10T02:24
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Семья из Уэльса была вынуждена дважды хоронить родственника из-за ошибки в морге, сообщает британская газета Daily Mail. По данным газеты, тело умершего выдал морг при больнице Grange University в Южном Уэльсе. Однако после кремации местный совет по вопросам здравоохранения обнаружил ошибку (у ошибочно кремированного человека не было ни одного живого родственника), о чем сообщил и без того убитой горем семье. "Через две недели семье пришлось устраивать вторые похороны своего недавно умершего родственника", - говорится в сообщении издания. Как пишет газета, представители службы здравоохранения возложили вину за "человеческую ошибку" на больничный морг. По данным газеты, глава местного совета по вопросам здравоохранения встретилась с семьей, которой пришлось пережить двое похорон за две недели, принесла извинения, а также заверила общественность в том, что произошедшее - исключительный случай.
https://ria.ru/20231209/koty-1914835239.html
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в мире, уэльс, великобритания
В мире, Уэльс, Великобритания
В Уэльсе семья дважды провела похороны родственника из-за ошибки, пишут СМИ

Daily Mail: в Уэльсе семья дважды хоронила родственника из-за ошибки морга

© Sputnik / Арам НерсесянСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Семья из Уэльса была вынуждена дважды хоронить родственника из-за ошибки в морге, сообщает британская газета Daily Mail.
По данным газеты, тело умершего выдал морг при больнице Grange University в Южном Уэльсе. Однако после кремации местный совет по вопросам здравоохранения обнаружил ошибку (у ошибочно кремированного человека не было ни одного живого родственника), о чем сообщил и без того убитой горем семье.
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"Через две недели семье пришлось устраивать вторые похороны своего недавно умершего родственника", - говорится в сообщении издания.
Как пишет газета, представители службы здравоохранения возложили вину за "человеческую ошибку" на больничный морг. По данным газеты, глава местного совета по вопросам здравоохранения встретилась с семьей, которой пришлось пережить двое похорон за две недели, принесла извинения, а также заверила общественность в том, что произошедшее - исключительный случай.
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