https://ria.ru/20231210/oshibka-1914877155.html

В Уэльсе семья дважды провела похороны родственника из-за ошибки, пишут СМИ

В Уэльсе семья дважды провела похороны родственника из-за ошибки, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2023

В Уэльсе семья дважды провела похороны родственника из-за ошибки, пишут СМИ

Семья из Уэльса была вынуждена дважды хоронить родственника из-за ошибки в морге, сообщает британская газета Daily Mail. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T02:24

2023-12-10T02:24

2023-12-10T02:24

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Семья из Уэльса была вынуждена дважды хоронить родственника из-за ошибки в морге, сообщает британская газета Daily Mail. По данным газеты, тело умершего выдал морг при больнице Grange University в Южном Уэльсе. Однако после кремации местный совет по вопросам здравоохранения обнаружил ошибку (у ошибочно кремированного человека не было ни одного живого родственника), о чем сообщил и без того убитой горем семье. "Через две недели семье пришлось устраивать вторые похороны своего недавно умершего родственника", - говорится в сообщении издания. Как пишет газета, представители службы здравоохранения возложили вину за "человеческую ошибку" на больничный морг. По данным газеты, глава местного совета по вопросам здравоохранения встретилась с семьей, которой пришлось пережить двое похорон за две недели, принесла извинения, а также заверила общественность в том, что произошедшее - исключительный случай.

https://ria.ru/20231209/koty-1914835239.html

https://ria.ru/20231128/nlo-1912484995.html

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