https://ria.ru/20231210/oshibka-1914877155.html
В Уэльсе семья дважды провела похороны родственника из-за ошибки, пишут СМИ
В Уэльсе семья дважды провела похороны родственника из-за ошибки, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2023
В Уэльсе семья дважды провела похороны родственника из-за ошибки, пишут СМИ
Семья из Уэльса была вынуждена дважды хоронить родственника из-за ошибки в морге, сообщает британская газета Daily Mail. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T02:24
2023-12-10T02:24
2023-12-10T02:24
в мире
уэльс
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758911543_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_b271f196489011cc1d816e2c2d277d03.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Семья из Уэльса была вынуждена дважды хоронить родственника из-за ошибки в морге, сообщает британская газета Daily Mail. По данным газеты, тело умершего выдал морг при больнице Grange University в Южном Уэльсе. Однако после кремации местный совет по вопросам здравоохранения обнаружил ошибку (у ошибочно кремированного человека не было ни одного живого родственника), о чем сообщил и без того убитой горем семье. "Через две недели семье пришлось устраивать вторые похороны своего недавно умершего родственника", - говорится в сообщении издания. Как пишет газета, представители службы здравоохранения возложили вину за "человеческую ошибку" на больничный морг. По данным газеты, глава местного совета по вопросам здравоохранения встретилась с семьей, которой пришлось пережить двое похорон за две недели, принесла извинения, а также заверила общественность в том, что произошедшее - исключительный случай.
https://ria.ru/20231209/koty-1914835239.html
https://ria.ru/20231128/nlo-1912484995.html
уэльс
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758911543_341:0:3065:2043_1920x0_80_0_0_fdcde2ffdfac53f5bf97b334b86abec8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, уэльс, великобритания
В мире, Уэльс, Великобритания
В Уэльсе семья дважды провела похороны родственника из-за ошибки, пишут СМИ
Daily Mail: в Уэльсе семья дважды хоронила родственника из-за ошибки морга
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Семья из Уэльса была вынуждена дважды хоронить родственника из-за ошибки в морге, сообщает британская газета Daily Mail.
По данным газеты, тело умершего выдал морг при больнице Grange University в Южном Уэльсе. Однако после кремации местный совет по вопросам здравоохранения обнаружил ошибку (у ошибочно кремированного человека не было ни одного живого родственника), о чем сообщил и без того убитой горем семье.
В Великобритании пожаловались на стаю "ядерных" котов
"Через две недели семье пришлось устраивать вторые похороны своего недавно умершего родственника", - говорится в сообщении издания.
Как пишет газета, представители службы здравоохранения возложили вину за "человеческую ошибку" на больничный морг. По данным газеты, глава местного совета по вопросам здравоохранения встретилась с семьей, которой пришлось пережить двое похорон за две недели, принесла извинения, а также заверила общественность в том, что произошедшее - исключительный случай.
СМИ: секретный офис ЦРУ десятилетиями занимался поисками НЛО