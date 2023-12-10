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ВСУ обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области за сутки - РИА Новости, 10.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:06 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/obstrel-1914910077.html
ВСУ обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области за сутки
ВСУ обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области за сутки - РИА Новости, 10.12.2023
ВСУ обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли семь приграничных муниципалитетов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T13:06
2023-12-10T13:06
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
муром
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли семь приграничных муниципалитетов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В воскресенье губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 9 декабря. Украинские военные выпустили по семи приграничным районам 42 снаряда, включая 5 устройств, сброшенных с дронов. По данным главы региона, за отчетный день пострадавших нет, поврежден экскаватор. Если сравнить количество прилетов, о которых сообщали власти, за текущую неделю и прошлую, то можно заметить, что в эту неделю область обстреливали чаще. Общее количество боеприпасов, начиная с 4 декабря, составляет 354 штуки, в то время как на прошлой неделе было 284 штуки, включая воскресенье. "В Белгородском районе по селу Журавлевка и МАПП "Нехотеевка" выпущено по 3 артиллерийских снаряда. В селе Наумовка с БПЛА сброшено 4 взрывных устройства", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Борисовском районе с дрона на экскаватор сброшено одно взрывное устройство на окраине хутора Лозовая Рудка. В Валуйском округе по селу Новопетровка выпущен один минометный снаряд, подчеркнул глава области. В Волоконовском районе, по данным губернатора, 7 раз из миномета ВСУ обстреляли окраину хутора Старый. В Грайворонском округе по окраине села Безымено выпущено 4 минометных снаряда. В Краснояружском районе 6 раз из артиллерии обстреляна окраина села Поповка, уточнил глава региона. "В Шебекинском городском округе по селу Середа, хутору Мухин и МАПП "Шебекино" выпущено по 3 минометных снаряда, по селу Терезовка – 2, по селам Белянка и Муром – по одному минометному снаряду", - отметил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231205/bespilotniki-1913992320.html
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белгородская область, белгородский район, муром, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Муром, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области за сутки

Гладков: ВСУ обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области за сутки

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли семь приграничных муниципалитетов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В воскресенье губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 9 декабря. Украинские военные выпустили по семи приграничным районам 42 снаряда, включая 5 устройств, сброшенных с дронов. По данным главы региона, за отчетный день пострадавших нет, поврежден экскаватор.
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Если сравнить количество прилетов, о которых сообщали власти, за текущую неделю и прошлую, то можно заметить, что в эту неделю область обстреливали чаще. Общее количество боеприпасов, начиная с 4 декабря, составляет 354 штуки, в то время как на прошлой неделе было 284 штуки, включая воскресенье.
"В Белгородском районе по селу Журавлевка и МАПП "Нехотеевка" выпущено по 3 артиллерийских снаряда. В селе Наумовка с БПЛА сброшено 4 взрывных устройства", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Борисовском районе с дрона на экскаватор сброшено одно взрывное устройство на окраине хутора Лозовая Рудка. В Валуйском округе по селу Новопетровка выпущен один минометный снаряд, подчеркнул глава области.
В Волоконовском районе, по данным губернатора, 7 раз из миномета ВСУ обстреляли окраину хутора Старый. В Грайворонском округе по окраине села Безымено выпущено 4 минометных снаряда. В Краснояружском районе 6 раз из артиллерии обстреляна окраина села Поповка, уточнил глава региона.
"В Шебекинском городском округе по селу Середа, хутору Мухин и МАПП "Шебекино" выпущено по 3 минометных снаряда, по селу Терезовка – 2, по селам Белянка и Муром – по одному минометному снаряду", - отметил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районМуромВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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