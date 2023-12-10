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Нетаньяху поблагодарил Путина за спасение израильтянина с паспортом России

Нетаньяху поблагодарил Путина за спасение израильтянина с паспортом России - РИА Новости, 10.12.2023

Нетаньяху поблагодарил Путина за спасение израильтянина с паспортом России

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в воскресенье выразил признательность за усилия России... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T15:46

2023-12-10T15:46

2023-12-10T15:46

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

биньямин нетаньяху

россия

владимир путин

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в воскресенье выразил признательность за усилия России по освобождению из сектора Газа израильтянина с гражданством РФ, сообщила канцелярия премьера. "Премьер-министр выразил признательность России за усилия по освобождению гражданина Израиля, имеющего российское гражданство, и заявил, что Израиль будет использовать все средства, как политические, так и военные, чтобы освободить всех наших похищенных", - говорится в сообщении. В ходе разговора Нетаньяху также попросил, чтобы Россия оказала давление на Красный Крест в вопросе получения допуска к заложникам в секторе Газа.

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, россия, владимир путин, израиль, в мире