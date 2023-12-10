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Нетаньяху поблагодарил Путина за спасение израильтянина с паспортом России - РИА Новости, 10.12.2023
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15:46 10.12.2023
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Нетаньяху поблагодарил Путина за спасение израильтянина с паспортом России
Нетаньяху поблагодарил Путина за спасение израильтянина с паспортом России - РИА Новости, 10.12.2023
Нетаньяху поблагодарил Путина за спасение израильтянина с паспортом России
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в воскресенье выразил признательность за усилия России... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T15:46
2023-12-10T15:46
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
биньямин нетаньяху
россия
владимир путин
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в воскресенье выразил признательность за усилия России по освобождению из сектора Газа израильтянина с гражданством РФ, сообщила канцелярия премьера. "Премьер-министр выразил признательность России за усилия по освобождению гражданина Израиля, имеющего российское гражданство, и заявил, что Израиль будет использовать все средства, как политические, так и военные, чтобы освободить всех наших похищенных", - говорится в сообщении. В ходе разговора Нетаньяху также попросил, чтобы Россия оказала давление на Красный Крест в вопросе получения допуска к заложникам в секторе Газа.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, россия, владимир путин, израиль, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Биньямин Нетаньяху, Россия, Владимир Путин, Израиль, В мире
Нетаньяху поблагодарил Путина за спасение израильтянина с паспортом России

Нетаньяху поблагодарил Путина за спасение израильтянина из Газы с паспортом РФ

© BRYAN R. SMITHБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху
© BRYAN R. SMITH
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в воскресенье выразил признательность за усилия России по освобождению из сектора Газа израильтянина с гражданством РФ, сообщила канцелярия премьера.
"Премьер-министр выразил признательность России за усилия по освобождению гражданина Израиля, имеющего российское гражданство, и заявил, что Израиль будет использовать все средства, как политические, так и военные, чтобы освободить всех наших похищенных", - говорится в сообщении.
В ходе разговора Нетаньяху также попросил, чтобы Россия оказала давление на Красный Крест в вопросе получения допуска к заложникам в секторе Газа.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБиньямин НетаньяхуРоссияВладимир ПутинИзраильВ мире
 
 
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