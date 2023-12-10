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Путин высказался о чествовании нациста в канадском парламенте
Путин высказался о чествовании нациста в канадском парламенте - РИА Новости, 10.12.2023
Путин высказался о чествовании нациста в канадском парламенте
Президент России Владимир Путин, говоря об аплодисментах нацисту в канадском парламенте, заявил, что это перевернутое сознание: готовы с кем угодно сотрудничать РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T11:23
2023-12-10T11:23
2023-12-10T11:37
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об аплодисментах нацисту в канадском парламенте, заявил, что это перевернутое сознание: готовы с кем угодно сотрудничать только бы России навредить. Об этом он заявил в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры которой опубликовал в своем Telegram-канале Павел Зарубин."Это разве не проявление нацизма? Я уже не говорю о том, что в реальной жизни там происходит, когда людей вылавливают, уничтожают на улицах. Это на весь мир показали. Мало того, что они придурки, так они еще и неонацисты", - сказал Путин в программе "Москва. Кремль. Путин"."Это просто перевернутое сознание. На все готовы, готовы с кем удобно сотрудничать, только бы России навредить. На всё", - добавил он, общаясь с награжденными Героями России и приглашенными гостями.
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россия, владимир путин, в мире, канада, павел зарубин
Россия, Владимир Путин, В мире, Канада, Павел Зарубин
Путин высказался о чествовании нациста в канадском парламенте
Путин назвал чествование нациста в канадском парламенте перевернутым сознанием