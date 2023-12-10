https://ria.ru/20231210/mask-1914896634.html

Маск может разблокировать аккаунт конспиролога Алекса Джонса в соцсети X

Маск может разблокировать аккаунт конспиролога Алекса Джонса в соцсети X - РИА Новости, 10.12.2023

Маск может разблокировать аккаунт конспиролога Алекса Джонса в соцсети X

Около 70% участников опроса в соцсети X, созданного ее владельцем Илоном Маском, высказались за разблокировку аккаунта известного американского конспиролога... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T10:46

2023-12-10T10:46

2023-12-10T10:46

в мире

технологии

коннектикут

россия

сша

илон маск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880371271_0:47:1080:655_1920x0_80_0_0_bcb13060758e9f1411a8675be070f7be.jpg

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Около 70% участников опроса в соцсети X, созданного ее владельцем Илоном Маском, высказались за разблокировку аккаунта известного американского конспиролога Алекса Джонса на платформе. В ноябре 2022 года Маск отказался разблокировать аккаунт в Twitter (прежнее название X) радиоведущего-конспиролога Джонса из-за его заявлений о том, что стрельба в школе в Коннектикуте в 2012 году была инсценировкой. "Восстановить Алекса Джонса на этой платформе? Vox Populi, Vox Dei (переводится с латыни как "глас народа - глас божий" - ред.)", - написал Маск в публикации с опросом. Согласно конечным результатам голосования, из более чем 1,9 миллиона принявших участие 70,1% ответили "да" на вопрос Маска. В 2018 году Twitter, Apple, YouTube и Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть) удалили контент InfoWars и аккаунты Джонса, мотивируя это нарушением правил использования социальных сетей. Джонс назвал это цензурой и заявил о преследованиях со стороны социальных сетей. Американские СМИ называют Джонса конспирологом, который распространяет "теории заговора". В частности, Джонс заявлял, что стрельба в школе в Коннектикуте с 26 жертвами в 2012 году была инсценировкой, что власти США были причастны к терактам 11 сентября 2001 года, что высадка американских астронавтов на Луну в 1969 году - фейк.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231206/mask-1914162799.html

коннектикут

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, коннектикут, россия, сша, илон маск