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Маск может разблокировать аккаунт конспиролога Алекса Джонса в соцсети X - РИА Новости, 10.12.2023
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10:46 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/mask-1914896634.html
Маск может разблокировать аккаунт конспиролога Алекса Джонса в соцсети X
Маск может разблокировать аккаунт конспиролога Алекса Джонса в соцсети X - РИА Новости, 10.12.2023
Маск может разблокировать аккаунт конспиролога Алекса Джонса в соцсети X
Около 70% участников опроса в соцсети X, созданного ее владельцем Илоном Маском, высказались за разблокировку аккаунта известного американского конспиролога... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T10:46
2023-12-10T10:46
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Около 70% участников опроса в соцсети X, созданного ее владельцем Илоном Маском, высказались за разблокировку аккаунта известного американского конспиролога Алекса Джонса на платформе. В ноябре 2022 года Маск отказался разблокировать аккаунт в Twitter (прежнее название X) радиоведущего-конспиролога Джонса из-за его заявлений о том, что стрельба в школе в Коннектикуте в 2012 году была инсценировкой. "Восстановить Алекса Джонса на этой платформе? Vox Populi, Vox Dei (переводится с латыни как "глас народа - глас божий" - ред.)", - написал Маск в публикации с опросом. Согласно конечным результатам голосования, из более чем 1,9 миллиона принявших участие 70,1% ответили "да" на вопрос Маска. В 2018 году Twitter, Apple, YouTube и Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть) удалили контент InfoWars и аккаунты Джонса, мотивируя это нарушением правил использования социальных сетей. Джонс назвал это цензурой и заявил о преследованиях со стороны социальных сетей. Американские СМИ называют Джонса конспирологом, который распространяет "теории заговора". В частности, Джонс заявлял, что стрельба в школе в Коннектикуте с 26 жертвами в 2012 году была инсценировкой, что власти США были причастны к терактам 11 сентября 2001 года, что высадка американских астронавтов на Луну в 1969 году - фейк.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, технологии, коннектикут, россия, сша, илон маск
В мире, Технологии, Коннектикут, Россия, США, Илон Маск
Маск может разблокировать аккаунт конспиролога Алекса Джонса в соцсети X

Опрос Маска показал, что пользователи ждут разблокировку конспиролога Джонса в X

© Соцсети миллиардераИлон Маск
Илон Маск
© Соцсети миллиардера
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Около 70% участников опроса в соцсети X, созданного ее владельцем Илоном Маском, высказались за разблокировку аккаунта известного американского конспиролога Алекса Джонса на платформе.
В ноябре 2022 года Маск отказался разблокировать аккаунт в Twitter (прежнее название X) радиоведущего-конспиролога Джонса из-за его заявлений о том, что стрельба в школе в Коннектикуте в 2012 году была инсценировкой.
«
"Восстановить Алекса Джонса на этой платформе? Vox Populi, Vox Dei (переводится с латыни как "глас народа - глас божий" - ред.)", - написал Маск в публикации с опросом. Согласно конечным результатам голосования, из более чем 1,9 миллиона принявших участие 70,1% ответили "да" на вопрос Маска.
В 2018 году Twitter, Apple, YouTube и Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть) удалили контент InfoWars и аккаунты Джонса, мотивируя это нарушением правил использования социальных сетей. Джонс назвал это цензурой и заявил о преследованиях со стороны социальных сетей. Американские СМИ называют Джонса конспирологом, который распространяет "теории заговора". В частности, Джонс заявлял, что стрельба в школе в Коннектикуте с 26 жертвами в 2012 году была инсценировкой, что власти США были причастны к терактам 11 сентября 2001 года, что высадка американских астронавтов на Луну в 1969 году - фейк.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреТехнологииКоннектикутРоссияСШАИлон Маск
 
 
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