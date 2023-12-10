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Россия не будет комментировать возможность победы Трампа, заявил Лавров - РИА Новости, 10.12.2023
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16:20 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/lavrov-1914935991.html
Россия не будет комментировать возможность победы Трампа, заявил Лавров
Россия не будет комментировать возможность победы Трампа, заявил Лавров - РИА Новости, 10.12.2023
Россия не будет комментировать возможность победы Трампа, заявил Лавров
Москва уважает народ США и не будет комментировать возможность победы какого-либо кандидата на выборах в Штатах, в том числе и Дональда Трампа, заявил глава МИД РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T16:20
2023-12-10T16:20
в мире
россия
москва
сша
сергей лавров
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Москва уважает народ США и не будет комментировать возможность победы какого-либо кандидата на выборах в Штатах, в том числе и Дональда Трампа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы уважаем американский народ и не хотели бы делать каких-либо замечаний... Предоставлю американскую выборную систему самой себе. Я не хотел бы в это вдаваться", - сказал Лавров по видеосвязи на Дохийском форуме, отвечая на соответствующий вопрос.
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в мире, россия, москва, сша, сергей лавров, дональд трамп
В мире, Россия, Москва, США, Сергей Лавров, Дональд Трамп
Россия не будет комментировать возможность победы Трампа, заявил Лавров

Лавров: РФ не прокомментирует шанс на победу Трампа из-за уважения к народу США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Москва уважает народ США и не будет комментировать возможность победы какого-либо кандидата на выборах в Штатах, в том числе и Дональда Трампа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы уважаем американский народ и не хотели бы делать каких-либо замечаний... Предоставлю американскую выборную систему самой себе. Я не хотел бы в это вдаваться", - сказал Лавров по видеосвязи на Дохийском форуме, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент Джо Байден беседует с представителями СМИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
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В миреРоссияМоскваСШАСергей ЛавровДональд Трамп
 
 
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