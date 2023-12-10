https://ria.ru/20231210/lavrov-1914935991.html

Россия не будет комментировать возможность победы Трампа, заявил Лавров

Россия не будет комментировать возможность победы Трампа, заявил Лавров - РИА Новости, 10.12.2023

Россия не будет комментировать возможность победы Трампа, заявил Лавров

Москва уважает народ США и не будет комментировать возможность победы какого-либо кандидата на выборах в Штатах, в том числе и Дональда Трампа, заявил глава МИД РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T16:20

2023-12-10T16:20

2023-12-10T16:20

в мире

россия

москва

сша

сергей лавров

дональд трамп

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Москва уважает народ США и не будет комментировать возможность победы какого-либо кандидата на выборах в Штатах, в том числе и Дональда Трампа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы уважаем американский народ и не хотели бы делать каких-либо замечаний... Предоставлю американскую выборную систему самой себе. Я не хотел бы в это вдаваться", - сказал Лавров по видеосвязи на Дохийском форуме, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20231210/neft-1914602482.html

россия

москва

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в мире, россия, москва, сша, сергей лавров, дональд трамп