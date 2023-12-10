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Лавров рассказал, как долго он будет находиться на посту главы МИД России - РИА Новости, 10.12.2023
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15:28 10.12.2023 (обновлено: 17:47 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/lavrov-1914926861.html
Лавров рассказал, как долго он будет находиться на посту главы МИД России
Лавров рассказал, как долго он будет находиться на посту главы МИД России - РИА Новости, 10.12.2023
Лавров рассказал, как долго он будет находиться на посту главы МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме в Дохе, отвечая на вопрос о дальнейшем пребывании на этом посту, заявил, что служит стране столько,... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T15:28
2023-12-10T17:47
общество
россия
сергей лавров
доха
катар
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме в Дохе, отвечая на вопрос о дальнейшем пребывании на этом посту, заявил, что служит стране столько, сколько она в нем нуждается.Лавров в онлайн-формате участвовал в форуме в Дохе, столице Катара, и отвечал на вопросы журналиста. Тот отметил, что в марте 2024 года исполнится 20 лет со дня вступления Лаврова на пост главы МИД России, и спросил, как долго, по его мнению, он будет оставаться в этой должности.&quot;Я на самом деле не понимаю, почему вы задаете этот вопрос. Я служу моей стране столько, сколько я моей стране нужен&quot;, — сказал Лавров в ответ на вопрос.
https://ria.ru/20231210/frg-1914920478.html
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общество, россия, сергей лавров, доха, катар
Общество, Россия, Сергей Лавров, Доха, Катар
Лавров рассказал, как долго он будет находиться на посту главы МИД России

Лавров заявил, что будет служить РФ, пока страна в нем нуждается

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме в Дохе, отвечая на вопрос о дальнейшем пребывании на этом посту, заявил, что служит стране столько, сколько она в нем нуждается.
Лавров в онлайн-формате участвовал в форуме в Дохе, столице Катара, и отвечал на вопросы журналиста. Тот отметил, что в марте 2024 года исполнится 20 лет со дня вступления Лаврова на пост главы МИД России, и спросил, как долго, по его мнению, он будет оставаться в этой должности.
«

"Я на самом деле не понимаю, почему вы задаете этот вопрос. Я служу моей стране столько, сколько я моей стране нужен", — сказал Лавров в ответ на вопрос.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Кувейта Салемом Абдуллой аль-Джабером ас-Сабахом во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
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