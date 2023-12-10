https://ria.ru/20231210/lavrov-1914926861.html
Лавров рассказал, как долго он будет находиться на посту главы МИД России
Лавров рассказал, как долго он будет находиться на посту главы МИД России - РИА Новости, 10.12.2023
Лавров рассказал, как долго он будет находиться на посту главы МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме в Дохе, отвечая на вопрос о дальнейшем пребывании на этом посту, заявил, что служит стране столько,... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T15:28
2023-12-10T15:28
2023-12-10T17:47
общество
россия
сергей лавров
доха
катар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме в Дохе, отвечая на вопрос о дальнейшем пребывании на этом посту, заявил, что служит стране столько, сколько она в нем нуждается.Лавров в онлайн-формате участвовал в форуме в Дохе, столице Катара, и отвечал на вопросы журналиста. Тот отметил, что в марте 2024 года исполнится 20 лет со дня вступления Лаврова на пост главы МИД России, и спросил, как долго, по его мнению, он будет оставаться в этой должности."Я на самом деле не понимаю, почему вы задаете этот вопрос. Я служу моей стране столько, сколько я моей стране нужен", — сказал Лавров в ответ на вопрос.
https://ria.ru/20231210/frg-1914920478.html
россия
доха
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_366bbaf1c98d99bf942cd3cb77410bc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей лавров, доха, катар
Общество, Россия, Сергей Лавров, Доха, Катар
Лавров рассказал, как долго он будет находиться на посту главы МИД России
Лавров заявил, что будет служить РФ, пока страна в нем нуждается