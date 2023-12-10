https://ria.ru/20231210/lavrov-1914926861.html

Лавров рассказал, как долго он будет находиться на посту главы МИД России

Лавров рассказал, как долго он будет находиться на посту главы МИД России - РИА Новости, 10.12.2023

Лавров рассказал, как долго он будет находиться на посту главы МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме в Дохе, отвечая на вопрос о дальнейшем пребывании на этом посту, заявил, что служит стране столько,... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T15:28

2023-12-10T15:28

2023-12-10T17:47

общество

россия

сергей лавров

доха

катар

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме в Дохе, отвечая на вопрос о дальнейшем пребывании на этом посту, заявил, что служит стране столько, сколько она в нем нуждается.Лавров в онлайн-формате участвовал в форуме в Дохе, столице Катара, и отвечал на вопросы журналиста. Тот отметил, что в марте 2024 года исполнится 20 лет со дня вступления Лаврова на пост главы МИД России, и спросил, как долго, по его мнению, он будет оставаться в этой должности."Я на самом деле не понимаю, почему вы задаете этот вопрос. Я служу моей стране столько, сколько я моей стране нужен", — сказал Лавров в ответ на вопрос.

https://ria.ru/20231210/frg-1914920478.html

россия

доха

катар

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общество, россия, сергей лавров, доха, катар