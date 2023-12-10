https://ria.ru/20231210/kudryavtseva-1914924322.html
В Минске госпитализировали Леру Кудрявцеву
В Минске госпитализировали Леру Кудрявцеву - РИА Новости, 10.12.2023
В Минске госпитализировали Леру Кудрявцеву
Телеведущая Лера Кудрявцева попала в больницу в Минске, ей диагностировали пневмонию, сообщила юрист и артистка Екатерина Гордон в соцсети Instagram*. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T15:07
2023-12-10T15:07
2023-12-10T17:03
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева попала в больницу в Минске, ей диагностировали пневмонию, сообщила юрист и артистка Екатерина Гордон в соцсети Instagram*."Тут лежит один котик беспомощный, потому что у Лерки пневмония. Это значит, что (песню. — Прим. ред.) "Дамы за 30", к сожалению, мы споем вам отсюда (из больницы. —Прим. ред.). <...> На самом деле, без шуток: Лерке реально очень (плохо. — Прим. ред.). <...> Так что поддержите добрым словом Лерыча", — сказала она.По ее словам, Кудрявцева не сможет выступить на "Песне года" в белорусской столице, "ибо еле стоит". Мероприятие состоится в воскресенье на сцене МКСК "Минск-Арена". Ведущими фестиваля должны были быть Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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минск, лера кудрявцева, екатерина гордон, сергей лазарев
Шоубиз, Минск, Лера Кудрявцева, Екатерина Гордон, Сергей Лазарев
В Минске госпитализировали Леру Кудрявцеву
Лера Кудрявцева попала в больницу с пневмонией в Минске
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева попала в больницу в Минске, ей диагностировали пневмонию, сообщила юрист и артистка Екатерина Гордон в соцсети Instagram*.
"Тут лежит один котик беспомощный, потому что у Лерки пневмония. Это значит, что (песню. — Прим. ред.) "Дамы за 30", к сожалению, мы споем вам отсюда (из больницы. —Прим. ред.). <...> На самом деле, без шуток: Лерке реально очень (плохо. — Прим. ред.). <...> Так что поддержите добрым словом Лерыча", — сказала она.
По ее словам, Кудрявцева не сможет выступить на "Песне года" в белорусской столице, "ибо еле стоит".
Мероприятие состоится в воскресенье на сцене МКСК "Минск-Арена". Ведущими фестиваля должны были быть Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев
.
Певец Леонид Агутин сообщил, что перенес операцию
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.