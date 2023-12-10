https://ria.ru/20231210/kudryavtseva-1914924322.html

В Минске госпитализировали Леру Кудрявцеву

В Минске госпитализировали Леру Кудрявцеву - РИА Новости, 10.12.2023

В Минске госпитализировали Леру Кудрявцеву

Телеведущая Лера Кудрявцева попала в больницу в Минске, ей диагностировали пневмонию, сообщила юрист и артистка Екатерина Гордон в соцсети Instagram*. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T15:07

2023-12-10T15:07

2023-12-10T17:03

шоубиз

минск

лера кудрявцева

екатерина гордон

сергей лазарев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113671/63/1136716338_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_60a2c7314e4a3f5334359e8f3adaf58c.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева попала в больницу в Минске, ей диагностировали пневмонию, сообщила юрист и артистка Екатерина Гордон в соцсети Instagram*."Тут лежит один котик беспомощный, потому что у Лерки пневмония. Это значит, что (песню. — Прим. ред.) "Дамы за 30", к сожалению, мы споем вам отсюда (из больницы. —Прим. ред.). <...> На самом деле, без шуток: Лерке реально очень (плохо. — Прим. ред.). <...> Так что поддержите добрым словом Лерыча", — сказала она.По ее словам, Кудрявцева не сможет выступить на "Песне года" в белорусской столице, "ибо еле стоит". Мероприятие состоится в воскресенье на сцене МКСК "Минск-Арена". Ведущими фестиваля должны были быть Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231209/agutin-1914805344.html

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

минск, лера кудрявцева, екатерина гордон, сергей лазарев