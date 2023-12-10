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В ООН заявили о существенном росте числа конфликтов в мире - РИА Новости, 10.12.2023
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16:46 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/konflikty-1914939156.html
В ООН заявили о существенном росте числа конфликтов в мире
В ООН заявили о существенном росте числа конфликтов в мире - РИА Новости, 10.12.2023
В ООН заявили о существенном росте числа конфликтов в мире
Число конфликтов в мире за последние три года возросло на 20%, половина из них отличается серьезной международной вовлеченностью, заявил в воскресенье на сессии РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T16:46
2023-12-10T16:46
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ДОХА, 10 дек - РИА Новости. Число конфликтов в мире за последние три года возросло на 20%, половина из них отличается серьезной международной вовлеченностью, заявил в воскресенье на сессии в рамках Дохийского дискуссионного форума президент 77-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН Ксаба Короси. "За последние три года число конфликтов возросло на 20 процентов. Десять-пятнадцать лет назад только 14 процентов этих конфликтов отличались серьёзной международной вовлеченностью, сейчас международные стороны вовлечены в 50 процентов конфликтов", - сказал Короси. По его мнению, ООН необходимо более глубоко анализировать эти конфликты и определять их характеристики.
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в мире, оон
В мире, ООН
В ООН заявили о существенном росте числа конфликтов в мире

ООН: число конфликтов в мире за последние три года увеличилось на 20%

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа
Читать ria.ru в
ДОХА, 10 дек - РИА Новости. Число конфликтов в мире за последние три года возросло на 20%, половина из них отличается серьезной международной вовлеченностью, заявил в воскресенье на сессии в рамках Дохийского дискуссионного форума президент 77-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН Ксаба Короси.
«
"За последние три года число конфликтов возросло на 20 процентов. Десять-пятнадцать лет назад только 14 процентов этих конфликтов отличались серьёзной международной вовлеченностью, сейчас международные стороны вовлечены в 50 процентов конфликтов", - сказал Короси.
По его мнению, ООН необходимо более глубоко анализировать эти конфликты и определять их характеристики.
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