https://ria.ru/20231210/konflikty-1914939156.html

В ООН заявили о существенном росте числа конфликтов в мире

В ООН заявили о существенном росте числа конфликтов в мире - РИА Новости, 10.12.2023

В ООН заявили о существенном росте числа конфликтов в мире

Число конфликтов в мире за последние три года возросло на 20%, половина из них отличается серьезной международной вовлеченностью, заявил в воскресенье на сессии РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T16:46

2023-12-10T16:46

2023-12-10T16:46

в мире

оон

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ДОХА, 10 дек - РИА Новости. Число конфликтов в мире за последние три года возросло на 20%, половина из них отличается серьезной международной вовлеченностью, заявил в воскресенье на сессии в рамках Дохийского дискуссионного форума президент 77-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН Ксаба Короси. "За последние три года число конфликтов возросло на 20 процентов. Десять-пятнадцать лет назад только 14 процентов этих конфликтов отличались серьёзной международной вовлеченностью, сейчас международные стороны вовлечены в 50 процентов конфликтов", - сказал Короси. По его мнению, ООН необходимо более глубоко анализировать эти конфликты и определять их характеристики.

https://ria.ru/20231205/bayden-1913736697.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, оон