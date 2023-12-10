https://ria.ru/20231210/israel-1914977479.html
Израиль массово удерживает в заключении врачей, заявили в секторе Газа
Израиль массово удерживает в заключении врачей, заявили в секторе Газа - РИА Новости, 10.12.2023
Израиль массово удерживает в заключении врачей, заявили в секторе Газа
Израиль массово удерживает в заключении врачей в секторе Газа, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на основателя организации Gaza Medic Voices доктора Омара... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T23:17
2023-12-10T23:17
2023-12-10T23:17
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Израиль массово удерживает в заключении врачей в секторе Газа, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на основателя организации Gaza Medic Voices доктора Омара Абдель-Маннана. "Меня чрезвычайно удручает как врача видеть, как моих коллег массово удерживают в заключении", - приводит телеканал слова Абдель-Маннана. Абдель-Маннан заявил телеканалу, что целый ряд его коллег, которые работали в больницах анклава, удерживаются в заключении Израилем. Врач также рассказал Sky News, что в больницы сектора Газа прибывают огромные количества голодающих, обезвоженных людей. По его словам, текущая ситуация в анклаве приведет к вспышкам заболеваний, включая холеру и диарею.
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль массово удерживает в заключении врачей, заявили в секторе Газа
Gaza Medic Voices: Израиль массово удерживает в заключении врачей в Газе
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Израиль массово удерживает в заключении врачей в секторе Газа, сообщает телеканал Sky News
со ссылкой на основателя организации Gaza Medic Voices доктора Омара Абдель-Маннана.
"Меня чрезвычайно удручает как врача видеть, как моих коллег массово удерживают в заключении", - приводит телеканал слова Абдель-Маннана.
Абдель-Маннан заявил телеканалу, что целый ряд его коллег, которые работали в больницах анклава, удерживаются в заключении Израилем.
Врач также рассказал Sky News, что в больницы сектора Газа прибывают огромные количества голодающих, обезвоженных людей. По его словам, текущая ситуация в анклаве приведет к вспышкам заболеваний, включая холеру и диарею.
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