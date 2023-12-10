https://ria.ru/20231210/ispaniya-1914911732.html

В ЕС рассказали об ограничениях на помощь Украине

В ЕС рассказали об ограничениях на помощь Украине - РИА Новости, 10.12.2023

В ЕС рассказали об ограничениях на помощь Украине

У Европейского союза ограничены средства, которые он может выделить Киеву, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел королевства Хосе Мануэль... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T13:20

2023-12-10T13:20

2023-12-10T13:20

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. У Европейского союза ограничены средства, которые он может выделить Киеву, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес в интервью изданию El Pais."У Украины есть очень важные потребности, которые мы до сих пор покрывали. Но средства ограничены, и необходимо проанализировать приоритеты", — сказал он.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель не должен начинать переговоры о вступлении Киева в ЕС. По его мнению, отчет Еврокомиссии, что Киев выполнил четыре из семи предварительных условий для начала переговоров с ЕС, — ложный.До этого газета Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников писала, что Евросоюз уже в декабре может столкнуться с серьезным политическим кризисом из-за помощи Украине и позиции Венгрии. По словам трех источников издания, 50 миллиардов евро могут быть выплачены Киеву не единовременно, а частями в течение 2024-2027 годов. Но этот вариант не придаст большей предсказуемости украинской экономике, считают критики. Дилемма возникла и в отношении военной помощи: ЕС может передавать Украине оружие на основе двусторонних соглашений, а не через собственные структуры, но это подорвет значимость роли Евросоюза в поставках вооружений.

https://ria.ru/20231208/es-1914524475.html

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в мире, украина, киев, венгрия, евросоюз, еврокомиссия