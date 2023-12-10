Рейтинг@Mail.ru
В ЕС рассказали об ограничениях на помощь Украине - РИА Новости, 10.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/ispaniya-1914911732.html
В ЕС рассказали об ограничениях на помощь Украине
В ЕС рассказали об ограничениях на помощь Украине - РИА Новости, 10.12.2023
В ЕС рассказали об ограничениях на помощь Украине
У Европейского союза ограничены средства, которые он может выделить Киеву, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел королевства Хосе Мануэль... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T13:20
2023-12-10T13:20
в мире
украина
киев
венгрия
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850829650_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b38fca73832bcb61686c8c7209f600f6.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. У Европейского союза ограничены средства, которые он может выделить Киеву, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес в интервью изданию El Pais."У Украины есть очень важные потребности, которые мы до сих пор покрывали. Но средства ограничены, и необходимо проанализировать приоритеты", — сказал он.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель не должен начинать переговоры о вступлении Киева в ЕС. По его мнению, отчет Еврокомиссии, что Киев выполнил четыре из семи предварительных условий для начала переговоров с ЕС, — ложный.До этого газета Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников писала, что Евросоюз уже в декабре может столкнуться с серьезным политическим кризисом из-за помощи Украине и позиции Венгрии. По словам трех источников издания, 50 миллиардов евро могут быть выплачены Киеву не единовременно, а частями в течение 2024-2027 годов. Но этот вариант не придаст большей предсказуемости украинской экономике, считают критики. Дилемма возникла и в отношении военной помощи: ЕС может передавать Украине оружие на основе двусторонних соглашений, а не через собственные структуры, но это подорвет значимость роли Евросоюза в поставках вооружений.
https://ria.ru/20231208/es-1914524475.html
украина
киев
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850829650_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_02c2d22f0ca5cf6e8984f59558a0cafe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, венгрия, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Киев, Венгрия, Евросоюз, Еврокомиссия
В ЕС рассказали об ограничениях на помощь Украине

МИД Испании: у ЕС ограничены ресурсы для помощи Киеву

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. У Европейского союза ограничены средства, которые он может выделить Киеву, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес в интервью изданию El Pais.
"У Украины есть очень важные потребности, которые мы до сих пор покрывали. Но средства ограничены, и необходимо проанализировать приоритеты", — сказал он.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель не должен начинать переговоры о вступлении Киева в ЕС. По его мнению, отчет Еврокомиссии, что Киев выполнил четыре из семи предварительных условий для начала переговоров с ЕС, — ложный.
До этого газета Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников писала, что Евросоюз уже в декабре может столкнуться с серьезным политическим кризисом из-за помощи Украине и позиции Венгрии. По словам трех источников издания, 50 миллиардов евро могут быть выплачены Киеву не единовременно, а частями в течение 2024-2027 годов. Но этот вариант не придаст большей предсказуемости украинской экономике, считают критики. Дилемма возникла и в отношении военной помощи: ЕС может передавать Украине оружие на основе двусторонних соглашений, а не через собственные структуры, но это подорвет значимость роли Евросоюза в поставках вооружений.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
СМИ: Евросоюзу поставили ультиматум по Украине
8 декабря, 09:33
 
В миреУкраинаКиевВенгрияЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала