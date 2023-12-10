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В ЮНИСЕФ заявили, что не отзовут сотрудников из Газы из-за опасности
В ЮНИСЕФ заявили, что не отзовут сотрудников из Газы из-за опасности - РИА Новости, 10.12.2023
В ЮНИСЕФ заявили, что не отзовут сотрудников из Газы из-за опасности
ООН и ЮНИСЕФ не собираются отзывать своих местных и иностранных сотрудников из палестинского сектора Газа, несмотря на опасную ситуацию из-за израильских... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T18:36
2023-12-10T18:36
2023-12-10T18:36
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 10 дек - РИА Новости. ООН и ЮНИСЕФ не собираются отзывать своих местных и иностранных сотрудников из палестинского сектора Газа, несмотря на опасную ситуацию из-за израильских бомбардировок, сообщил в воскресенье на сессии в рамках Дохийского дискуссионного клуба заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ по гуманитарной работе и обеспечению операций Эдвард Шайбан. "Я хочу подчеркнуть, что ООН и ЮНИСЕФ не собираются отзывать своих сотрудников из сектора Газа, в том числе, иностранных сотрудников. Несмотря на опасную ситуацию, 40 международных сотрудников, а также тысячи местных сотрудников остаются в секторе Газа, они каждый день предпринимают усилия для спасения жизни детей и гражданского населения", - отметил он. Однако, как пояснил Шайбан, агентства ООН были вынуждены переместить своих сотрудников с севера на юг сектора Газа, несмотря на то, что на севере продолжает оставаться гражданское население, которое находится в крайне тяжелой ситуации, потому что "это их обязанность - заботиться о сохранении жизней сотрудников". "Мы не можем просить наших сотрудников стоять перед пулями. Если бы мы не переместили их в Хан-Юнис, возможно, сейчас они бы не были живы, потому что кампаунд ООН на севере был разрушен в результате израильских обстрелов дважды", - добавил Шайбан. По данным ЮНИСЕФ, в результате израильских бомбежек сектора Газа с начала октября до 23 ноября погибли 5,4 тысячи детей, что на тот момент составляло 40% от общего числа подтвержденных смертей среди гражданского населения сектора Газа.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, в мире, юнисеф
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, В мире, ЮНИСЕФ
В ЮНИСЕФ заявили, что не отзовут сотрудников из Газы из-за опасности
Шайбан: ЮНИСЕФ и ООН не отзовут сотрудников из Газы из-за опасной ситуации
ДОХА, 10 дек - РИА Новости. ООН и ЮНИСЕФ не собираются отзывать своих местных и иностранных сотрудников из палестинского сектора Газа, несмотря на опасную ситуацию из-за израильских бомбардировок, сообщил в воскресенье на сессии в рамках Дохийского дискуссионного клуба заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ по гуманитарной работе и обеспечению операций Эдвард Шайбан.
"Я хочу подчеркнуть, что ООН и ЮНИСЕФ не собираются отзывать своих сотрудников из сектора Газа, в том числе, иностранных сотрудников. Несмотря на опасную ситуацию, 40 международных сотрудников, а также тысячи местных сотрудников остаются в секторе Газа, они каждый день предпринимают усилия для спасения жизни детей и гражданского населения", - отметил он.
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Однако, как пояснил Шайбан, агентства ООН были вынуждены переместить своих сотрудников с севера на юг сектора Газа, несмотря на то, что на севере продолжает оставаться гражданское население, которое находится в крайне тяжелой ситуации, потому что "это их обязанность - заботиться о сохранении жизней сотрудников". "Мы не можем просить наших сотрудников стоять перед пулями. Если бы мы не переместили их в Хан-Юнис, возможно, сейчас они бы не были живы, потому что кампаунд ООН на севере был разрушен в результате израильских обстрелов дважды", - добавил Шайбан.
По данным ЮНИСЕФ, в результате израильских бомбежек сектора Газа с начала октября до 23 ноября погибли 5,4 тысячи детей, что на тот момент составляло 40% от общего числа подтвержденных смертей среди гражданского населения сектора Газа.