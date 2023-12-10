https://ria.ru/20231210/gaza-1914937882.html

Путин заявил Нетаньяху, что Россия поможет мирным жителям в зоне конфликта

Путин заявил Нетаньяху, что Россия поможет мирным жителям в зоне конфликта - РИА Новости, 10.12.2023

Путин заявил Нетаньяху, что Россия поможет мирным жителям в зоне конфликта

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отметил готовность Москвы оказывать содействие для... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T16:30

2023-12-10T16:30

2023-12-10T17:23

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

владимир путин

биньямин нетаньяху

россия

израиль

в мире

восточный иерусалим

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отметил готовность Москвы оказывать содействие для облегчения страданий мирных жителей в зоне конфликта, сообщила пресс-служба Кремля. "Российская сторона готова оказывать всевозможное содействие в целях облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта", — сказал глава государства.Кроме того, лидеры двух стран выразили заинтересовать в продолжении сотрудничества по вопросам эвакуации российских граждан и членов их семей, а также освобождения удерживаемых в Газе израильтян.Ранее в воскресенье канцелярия премьера еврейского государства также сообщила о состоявшихся переговорах Путина и Нетаньяху. По данным местных СМИ, их беседа длилась около 50 минут.Это второй телефонный разговор с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В предыдущий раз они общались в середине октября. Тогда Путин вновь обозначил позицию России: выход на справедливое решение проблемы возможен только при создании независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире с Израилем.В конце ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Режим прекращения огня действовал с 24 ноября по 1 декабря. Тем не менее продлить его не удалось: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по территории еврейского государства, поэтому боевые действия в секторе Газа возобновились.

https://ria.ru/20231210/gaza-1914897087.html

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израиль

восточный иерусалим

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, владимир путин, биньямин нетаньяху, россия, израиль, в мире, восточный иерусалим, армия обороны израиля (цахал)