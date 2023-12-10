Путин заявил Нетаньяху, что Россия поможет мирным жителям в зоне конфликта
Путин заявил Нетаньяху, что РФ поможет облегчить страдания мирных жителей в Газе
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отметил готовность Москвы оказывать содействие для облегчения страданий мирных жителей в зоне конфликта, сообщила пресс-служба Кремля.
"Российская сторона готова оказывать всевозможное содействие в целях облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта", — сказал глава государства.
Кроме того, лидеры двух стран выразили заинтересовать в продолжении сотрудничества по вопросам эвакуации российских граждан и членов их семей, а также освобождения удерживаемых в Газе израильтян.
Ранее в воскресенье канцелярия премьера еврейского государства также сообщила о состоявшихся переговорах Путина и Нетаньяху. По данным местных СМИ, их беседа длилась около 50 минут.
Это второй телефонный разговор с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В предыдущий раз они общались в середине октября. Тогда Путин вновь обозначил позицию России: выход на справедливое решение проблемы возможен только при создании независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире с Израилем.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только еврейское.
В конце ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Режим прекращения огня действовал с 24 ноября по 1 декабря. Тем не менее продлить его не удалось: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по территории еврейского государства, поэтому боевые действия в секторе Газа возобновились.