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Путин заявил Нетаньяху, что Россия поможет мирным жителям в зоне конфликта - РИА Новости, 10.12.2023
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16:30 10.12.2023 (обновлено: 17:23 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/gaza-1914937882.html
Путин заявил Нетаньяху, что Россия поможет мирным жителям в зоне конфликта
Путин заявил Нетаньяху, что Россия поможет мирным жителям в зоне конфликта - РИА Новости, 10.12.2023
Путин заявил Нетаньяху, что Россия поможет мирным жителям в зоне конфликта
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отметил готовность Москвы оказывать содействие для... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T16:30
2023-12-10T17:23
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
владимир путин
биньямин нетаньяху
россия
израиль
в мире
восточный иерусалим
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отметил готовность Москвы оказывать содействие для облегчения страданий мирных жителей в зоне конфликта, сообщила пресс-служба Кремля. "Российская сторона готова оказывать всевозможное содействие в целях облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта", — сказал глава государства.Кроме того, лидеры двух стран выразили заинтересовать в продолжении сотрудничества по вопросам эвакуации российских граждан и членов их семей, а также освобождения удерживаемых в Газе израильтян.Ранее в воскресенье канцелярия премьера еврейского государства также сообщила о состоявшихся переговорах Путина и Нетаньяху. По данным местных СМИ, их беседа длилась около 50 минут.Это второй телефонный разговор с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В предыдущий раз они общались в середине октября. Тогда Путин вновь обозначил позицию России: выход на справедливое решение проблемы возможен только при создании независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире с Израилем.В конце ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Режим прекращения огня действовал с 24 ноября по 1 декабря. Тем не менее продлить его не удалось: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по территории еврейского государства, поэтому боевые действия в секторе Газа возобновились.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, владимир путин, биньямин нетаньяху, россия, израиль, в мире, восточный иерусалим, армия обороны израиля (цахал)
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, Россия, Израиль, В мире, Восточный Иерусалим, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Путин заявил Нетаньяху, что Россия поможет мирным жителям в зоне конфликта

Путин заявил Нетаньяху, что РФ поможет облегчить страдания мирных жителей в Газе

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отметил готовность Москвы оказывать содействие для облегчения страданий мирных жителей в зоне конфликта, сообщила пресс-служба Кремля.
"Российская сторона готова оказывать всевозможное содействие в целях облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта", — сказал глава государства.
Израильские военные в Газе - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
ЦАХАЛ заявил, что за сутки нанес удары по 250 объектам в секторе Газа
Вчера, 10:50
Кроме того, лидеры двух стран выразили заинтересовать в продолжении сотрудничества по вопросам эвакуации российских граждан и членов их семей, а также освобождения удерживаемых в Газе израильтян.
Ранее в воскресенье канцелярия премьера еврейского государства также сообщила о состоявшихся переговорах Путина и Нетаньяху. По данным местных СМИ, их беседа длилась около 50 минут.
Это второй телефонный разговор с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В предыдущий раз они общались в середине октября. Тогда Путин вновь обозначил позицию России: выход на справедливое решение проблемы возможен только при создании независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире с Израилем.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только еврейское.

В конце ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Режим прекращения огня действовал с 24 ноября по 1 декабря. Тем не менее продлить его не удалось: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по территории еврейского государства, поэтому боевые действия в секторе Газа возобновились.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуРоссияИзраильВ миреВосточный ИерусалимАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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