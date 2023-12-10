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В Палестине разозлились из-за вето США на прекращение огня в Газе - РИА Новости, 10.12.2023
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15:15 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/gaza-1914925490.html
В Палестине разозлились из-за вето США на прекращение огня в Газе
В Палестине разозлились из-за вето США на прекращение огня в Газе - РИА Новости, 10.12.2023
В Палестине разозлились из-за вето США на прекращение огня в Газе
Вето США на прекращение огня в Газе является позорным, первоочередной задачей Палестины является остановка конфликта, заявил премьер Палестины Мухаммед Штайе в... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T15:15
2023-12-10T15:15
в мире
израиль
палестина
сша
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
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АНКАРА, 10 дек – РИА Новости. Вето США на прекращение огня в Газе является позорным, первоочередной задачей Палестины является остановка конфликта, заявил премьер Палестины Мухаммед Штайе в интервью турецкому телеканалу CNN Türk. Ранее США в СБ ООН наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения всех заложников без предусловий. Великобритания при голосовании воздержалась. Остальные 13 членов СБ голосовали за. Соавторами документа стали минимум 97 членов ООН. &quot;Вето США нас очень разозлило&quot;, - сказал премьер, напомнив, что США были единственной страной, наложившей вето на призыв к прекращению огня."Только одна страна наложила вето, и это позор, что так произошло", - подчеркнул премьер. По его словам, первоочередной задачей Палестины является остановить конфликт в Газе. "Наша первоочередная задача - остановить войну", - сказал он. "США интересуются только последствиями войны, а мы говорим им, что нас должно интересовать сегодня, а не завтра", - добавил он, отметив, что "то, что Израиль делает в Газе - это преступление". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 46 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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в мире, израиль, палестина, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон
В мире, Израиль, Палестина, США, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН
В Палестине разозлились из-за вето США на прекращение огня в Газе

Премьер Палестины Штайе назвал вето США на прекращение огня в Газе позором

© РИА НовостиПоследствия обстрелов сектора Газа со стороны Израиля
Последствия обстрелов сектора Газа со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости
Последствия обстрелов сектора Газа со стороны Израиля
Читать ria.ru в
АНКАРА, 10 дек – РИА Новости. Вето США на прекращение огня в Газе является позорным, первоочередной задачей Палестины является остановка конфликта, заявил премьер Палестины Мухаммед Штайе в интервью турецкому телеканалу CNN Türk.
Ранее США в СБ ООН наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения всех заложников без предусловий. Великобритания при голосовании воздержалась. Остальные 13 членов СБ голосовали за. Соавторами документа стали минимум 97 членов ООН.
«

"Вето США нас очень разозлило", - сказал премьер, напомнив, что США были единственной страной, наложившей вето на призыв к прекращению огня.

Новый премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе в своем офисе в Рамалле. 10 марта 2019
Мухаммед Штайе
Премьер Палестины
"Только одна страна наложила вето, и это позор, что так произошло", - подчеркнул премьер.
По его словам, первоочередной задачей Палестины является остановить конфликт в Газе.
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"Наша первоочередная задача - остановить войну", - сказал он.
"США интересуются только последствиями войны, а мы говорим им, что нас должно интересовать сегодня, а не завтра", - добавил он, отметив, что "то, что Израиль делает в Газе - это преступление".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 46 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
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Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильПалестинаСШАХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООН
 
 
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