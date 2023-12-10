https://ria.ru/20231210/gaza-1914914789.html

Израиль: ВОЗ годами закрывала глаза на милитаризацию больниц в Газе ХАМАС

Израиль: ВОЗ годами закрывала глаза на милитаризацию больниц в Газе ХАМАС - РИА Новости, 10.12.2023

Израиль: ВОЗ годами закрывала глаза на милитаризацию больниц в Газе ХАМАС

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в течение многих лет закрывала глаза на милитаризацию больниц и машин скорой помощи в секторе Газа движением ХАМАС,... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T13:47

2023-12-10T13:47

2023-12-10T13:47

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ЖЕНЕВА, 10 дек – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в течение многих лет закрывала глаза на милитаризацию больниц и машин скорой помощи в секторе Газа движением ХАМАС, завила постпред Израиля в ООН в Женеве Мейрав Эйлон Шахар на спецсессии Исполнительного комитета ВОЗ. "Кроме того, почему ВОЗ в течение многих лет ничего не говорила о милитаризации больниц и машин скорой помощи ХАМАС? Это часть стратегии ХАМАС, но международные организации ничего не сказали и закрывали глаза. Под больницей Аль-Шифа в туннелях мы обнаружили оружие, боеприпасы, и заложники были на глазах у всех доставлены в эти места", - заявила она. Шахар добавила, что Израиль сожалеет о страданиях мирных жителей в Газе, но ХАМАС "несет полную ответственность за это". Исполнительный комитет ВОЗ проводит в воскресенье 10 ноября специальную сессию по положению на оккупированных палестинских территориях по просьбе 17 из 34 членов. На голосование будет вынесен проект резолюции, призывающий организацию усилить свою помощь населению Газы. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 48 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

израиль

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, воз, оон