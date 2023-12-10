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ЦАХАЛ заявил, что за сутки нанес удары по 250 объектам в секторе Газа - РИА Новости, 10.12.2023
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10:50 10.12.2023 (обновлено: 12:36 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/gaza-1914897087.html
ЦАХАЛ заявил, что за сутки нанес удары по 250 объектам в секторе Газа
ЦАХАЛ заявил, что за сутки нанес удары по 250 объектам в секторе Газа - РИА Новости, 10.12.2023
ЦАХАЛ заявил, что за сутки нанес удары по 250 объектам в секторе Газа
Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 250 объектам в секторе Газа, сообщила пресс-служба вооруженных сил еврейского государства в Telegram-канале. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T10:50
2023-12-10T12:36
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
тель-авив
хамас
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 250 объектам в секторе Газа, сообщила пресс-служба вооруженных сил еврейского государства в Telegram-канале."За прошедшие сутки сухопутные войска, военно-воздушные и военно-морские силы ЦАХАЛ продолжали атаковать террористическую инфраструктуру в секторе Газа, нанеся удар по более чем 250 террористическим объектам. За последние несколько часов войска ЦАХАЛ обнаружили и уничтожили склады оружия, провели целевые рейды на военные объекты, уничтожили подземные шахты тоннелей и нейтрализовали вооруженные террористические ячейки, планировавшие нападения на войска ЦАХАЛ", — говорится в публикации.В ЦАХАЛ заявили, что ночью израильский истребитель нанес удар по объекту военной связи ХАМАС рядом с мечетью на юге анклава, после чего войска провели рейд на объект.Кроме того, как утверждают в пресс-службе, израильская армия нанесла удар по инфраструктуре и шахтам тоннелей в городе Хан-Юнис, уничтожила "вооруженную ячейку", планировавшую атаки на ЦАХАЛ на этом участке. В районе Шеджаия военные провели рейд на командный центр ХАМАС и обнаружили много оружия: автоматы, гранаты, противотанковые ракетные установки, боеприпасы и другое снаряжение.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только еврейское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли Израиль и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 14 тысяч, пострадали более 35 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освободили.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
израиль
сектор газа
тель-авив
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, тель-авив, хамас, оон, ссср
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Тель-Авив, ХАМАС, ООН, СССР
ЦАХАЛ заявил, что за сутки нанес удары по 250 объектам в секторе Газа

Армия Израиля сообщила о более чем 250 ударах по объектам в секторе Газа

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные в Газе
Израильские военные в Газе - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные в Газе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 250 объектам в секторе Газа, сообщила пресс-служба вооруженных сил еврейского государства в Telegram-канале.
«
"За прошедшие сутки сухопутные войска, военно-воздушные и военно-морские силы ЦАХАЛ продолжали атаковать террористическую инфраструктуру в секторе Газа, нанеся удар по более чем 250 террористическим объектам. За последние несколько часов войска ЦАХАЛ обнаружили и уничтожили склады оружия, провели целевые рейды на военные объекты, уничтожили подземные шахты тоннелей и нейтрализовали вооруженные террористические ячейки, планировавшие нападения на войска ЦАХАЛ", — говорится в публикации.
В ЦАХАЛ заявили, что ночью израильский истребитель нанес удар по объекту военной связи ХАМАС рядом с мечетью на юге анклава, после чего войска провели рейд на объект.
Кроме того, как утверждают в пресс-службе, израильская армия нанесла удар по инфраструктуре и шахтам тоннелей в городе Хан-Юнис, уничтожила "вооруженную ячейку", планировавшую атаки на ЦАХАЛ на этом участке. В районе Шеджаия военные провели рейд на командный центр ХАМАС и обнаружили много оружия: автоматы, гранаты, противотанковые ракетные установки, боеприпасы и другое снаряжение.
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Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только еврейское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли Израиль и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
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Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад
10 ноября, 08:00
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 14 тысяч, пострадали более 35 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освободили.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаТель-АвивХАМАСООНСССР
 
 
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