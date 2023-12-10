https://ria.ru/20231210/gaza-1914897087.html

ЦАХАЛ заявил, что за сутки нанес удары по 250 объектам в секторе Газа

ЦАХАЛ заявил, что за сутки нанес удары по 250 объектам в секторе Газа - РИА Новости, 10.12.2023

ЦАХАЛ заявил, что за сутки нанес удары по 250 объектам в секторе Газа

Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 250 объектам в секторе Газа, сообщила пресс-служба вооруженных сил еврейского государства в Telegram-канале. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T10:50

2023-12-10T10:50

2023-12-10T12:36

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 250 объектам в секторе Газа, сообщила пресс-служба вооруженных сил еврейского государства в Telegram-канале."За прошедшие сутки сухопутные войска, военно-воздушные и военно-морские силы ЦАХАЛ продолжали атаковать террористическую инфраструктуру в секторе Газа, нанеся удар по более чем 250 террористическим объектам. За последние несколько часов войска ЦАХАЛ обнаружили и уничтожили склады оружия, провели целевые рейды на военные объекты, уничтожили подземные шахты тоннелей и нейтрализовали вооруженные террористические ячейки, планировавшие нападения на войска ЦАХАЛ", — говорится в публикации.В ЦАХАЛ заявили, что ночью израильский истребитель нанес удар по объекту военной связи ХАМАС рядом с мечетью на юге анклава, после чего войска провели рейд на объект.Кроме того, как утверждают в пресс-службе, израильская армия нанесла удар по инфраструктуре и шахтам тоннелей в городе Хан-Юнис, уничтожила "вооруженную ячейку", планировавшую атаки на ЦАХАЛ на этом участке. В районе Шеджаия военные провели рейд на командный центр ХАМАС и обнаружили много оружия: автоматы, гранаты, противотанковые ракетные установки, боеприпасы и другое снаряжение.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только еврейское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли Израиль и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 14 тысяч, пострадали более 35 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освободили.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

израиль

сектор газа

тель-авив

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, тель-авив, хамас, оон, ссср