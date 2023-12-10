https://ria.ru/20231210/gaza-1914891842.html

В Чили призвали к срочной реформе ООН после вето США на резолюцию по Газе

В Чили призвали к срочной реформе ООН после вето США на резолюцию по Газе - РИА Новости, 10.12.2023

В Чили призвали к срочной реформе ООН после вето США на резолюцию по Газе

Президент Чили Габриэль Борич заявил в соцсети Х, что необходимо срочно провести реформу Организации Объединенных Наций (ООН) после того, как США наложили вето... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T09:44

2023-12-10T09:44

2023-12-10T09:44

в мире

чили

габриэль борич

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

оон

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент Чили Габриэль Борич заявил в соцсети Х, что необходимо срочно провести реформу Организации Объединенных Наций (ООН) после того, как США наложили вето на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа. "Необходимо срочно провести структурную реформу ООН. Мир уже не такой, как в 1945 году", - написал он.. Ранее США в СБ ООН наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения всех заложников без предусловий. Великобритания при голосовании воздержалась. Остальные 13 членов СБ голосовали за. Соавторами документа стали минимум 97 членов ООН.

https://ria.ru/20231209/usa-1914813553.html

чили

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, чили, габриэль борич, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, оон