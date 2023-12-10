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В Чили призвали к срочной реформе ООН после вето США на резолюцию по Газе - РИА Новости, 10.12.2023
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09:44 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/gaza-1914891842.html
В Чили призвали к срочной реформе ООН после вето США на резолюцию по Газе
В Чили призвали к срочной реформе ООН после вето США на резолюцию по Газе - РИА Новости, 10.12.2023
В Чили призвали к срочной реформе ООН после вето США на резолюцию по Газе
Президент Чили Габриэль Борич заявил в соцсети Х, что необходимо срочно провести реформу Организации Объединенных Наций (ООН) после того, как США наложили вето... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T09:44
2023-12-10T09:44
в мире
чили
габриэль борич
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
оон
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент Чили Габриэль Борич заявил в соцсети Х, что необходимо срочно провести реформу Организации Объединенных Наций (ООН) после того, как США наложили вето на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа. "Необходимо срочно провести структурную реформу ООН. Мир уже не такой, как в 1945 году", - написал он.. Ранее США в СБ ООН наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения всех заложников без предусловий. Великобритания при голосовании воздержалась. Остальные 13 членов СБ голосовали за. Соавторами документа стали минимум 97 членов ООН.
https://ria.ru/20231209/usa-1914813553.html
чили
сша
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в мире, чили, габриэль борич, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, оон
В мире, Чили, Габриэль Борич, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ООН
В Чили призвали к срочной реформе ООН после вето США на резолюцию по Газе

Президент Чили Борич после вето США на резолюцию по Газе призвал к реформе ООН

© AP Photo / Adel HanaПоследствия израильской бомбардировки сектора Газа
Последствия израильской бомбардировки сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Adel Hana
Последствия израильской бомбардировки сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент Чили Габриэль Борич заявил в соцсети Х, что необходимо срочно провести реформу Организации Объединенных Наций (ООН) после того, как США наложили вето на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа.
"Необходимо срочно провести структурную реформу ООН. Мир уже не такой, как в 1945 году", - написал он..
Ранее США в СБ ООН наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения всех заложников без предусловий. Великобритания при голосовании воздержалась. Остальные 13 членов СБ голосовали за. Соавторами документа стали минимум 97 членов ООН.
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В миреЧилиГабриэль БоричСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильООН
 
 
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