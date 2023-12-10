Спецборт МЧС доставил сто россиян и членов их семей из Египта в Москву
Самолет доставил сто россиян и членов их семей, покинувших сектор Газа, в Москву
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Спецборт МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Самолет МЧС доставил из Египта в Москву еще сто россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, сообщило ведомство в Telegram-канале.
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"Спецборт МЧС России доставил сто россиян и членов их семей из Египта в Москву. Всего с начала гуманитарной миссии из зоны конфликта в Россию авиацией ведомства прибыл уже 1051 человек, из них 473 ребенка", — говорится в публикации.
В МЧС подчеркнули, что работа по приему соотечественников, прошедших через КПП Рафах, продолжается.
Накануне Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за содействие в эвакуации россиян и членов их семей из анклава.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только еврейское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли Израиль и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 14 тысяч, пострадали более 35 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освободили.