https://ria.ru/20231210/gaza-1914886802.html

Спецборт МЧС доставил сто россиян и членов их семей из Египта в Москву

Спецборт МЧС доставил сто россиян и членов их семей из Египта в Москву - РИА Новости, 10.12.2023

Спецборт МЧС доставил сто россиян и членов их семей из Египта в Москву

Самолет МЧС доставил из Египта в Москву еще сто россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T08:34

2023-12-10T08:34

2023-12-10T09:07

египет

москва

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

абдель фаттах ас-сиси

владимир путин

израиль

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Самолет МЧС доставил из Египта в Москву еще сто россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, сообщило ведомство в Telegram-канале."Спецборт МЧС России доставил сто россиян и членов их семей из Египта в Москву. Всего с начала гуманитарной миссии из зоны конфликта в Россию авиацией ведомства прибыл уже 1051 человек, из них 473 ребенка", — говорится в публикации.В МЧС подчеркнули, что работа по приему соотечественников, прошедших через КПП Рафах, продолжается.Накануне Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за содействие в эвакуации россиян и членов их семей из анклава.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только еврейское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли Израиль и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 14 тысяч, пострадали более 35 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освободили.

https://ria.ru/20231208/pomosch-1914610019.html

https://ria.ru/20231209/izrail-1914839697.html

египет

москва

израиль

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

египет, москва, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, израиль, оон, хамас