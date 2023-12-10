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Спецборт МЧС доставил сто россиян и членов их семей из Египта в Москву - РИА Новости, 10.12.2023
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08:34 10.12.2023 (обновлено: 09:07 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/gaza-1914886802.html
Спецборт МЧС доставил сто россиян и членов их семей из Египта в Москву
Спецборт МЧС доставил сто россиян и членов их семей из Египта в Москву - РИА Новости, 10.12.2023
Спецборт МЧС доставил сто россиян и членов их семей из Египта в Москву
Самолет МЧС доставил из Египта в Москву еще сто россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T08:34
2023-12-10T09:07
египет
москва
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
абдель фаттах ас-сиси
владимир путин
израиль
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Самолет МЧС доставил из Египта в Москву еще сто россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, сообщило ведомство в Telegram-канале."Спецборт МЧС России доставил сто россиян и членов их семей из Египта в Москву. Всего с начала гуманитарной миссии из зоны конфликта в Россию авиацией ведомства прибыл уже 1051 человек, из них 473 ребенка", — говорится в публикации.В МЧС подчеркнули, что работа по приему соотечественников, прошедших через КПП Рафах, продолжается.Накануне Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за содействие в эвакуации россиян и членов их семей из анклава.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только еврейское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли Израиль и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 14 тысяч, пострадали более 35 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освободили.
https://ria.ru/20231208/pomosch-1914610019.html
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египет
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египет, москва, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, израиль, оон, хамас
Египет, Москва, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире, Абдель Фаттах ас-Сиси, Владимир Путин, Израиль, ООН, ХАМАС
Спецборт МЧС доставил сто россиян и членов их семей из Египта в Москву

Самолет доставил сто россиян и членов их семей, покинувших сектор Газа, в Москву

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкСпецборт МЧС России
Спецборт МЧС России
© МЧС РФ
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Спецборт МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Самолет МЧС доставил из Египта в Москву еще сто россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, сообщило ведомство в Telegram-канале.
«
"Спецборт МЧС России доставил сто россиян и членов их семей из Египта в Москву. Всего с начала гуманитарной миссии из зоны конфликта в Россию авиацией ведомства прибыл уже 1051 человек, из них 473 ребенка", — говорится в публикации.
В МЧС подчеркнули, что работа по приему соотечественников, прошедших через КПП Рафах, продолжается.
Накануне Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за содействие в эвакуации россиян и членов их семей из анклава.
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8 декабря, 14:20

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только еврейское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли Израиль и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
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В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 14 тысяч, пострадали более 35 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освободили.
Эвакуация населения сектора Газа
16 октября, 18:17
Инфографика
Эвакуация населения сектора ГазаПосмотреть
 
ЕгипетМоскваОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В миреАбдель Фаттах ас-СисиВладимир ПутинИзраильООНХАМАС
 
 
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