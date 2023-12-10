https://ria.ru/20231210/film-1914885602.html
В ГД предложили показывать в самолетах "Аэрофлота" фильм о Жириновском
В ГД предложили показывать в самолетах "Аэрофлота" фильм о Жириновском - РИА Новости, 10.12.2023
В ГД предложили показывать в самолетах "Аэрофлота" фильм о Жириновском
Глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился к генеральному директору компании "Аэрофлот" Сергею Александровскому с просьбой... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T08:24
2023-12-10T08:24
2023-12-10T08:25
ярослав нилов
аэрофлот
владимир жириновский
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782105830_0:118:3009:1811_1920x0_80_0_0_0c1263ad29218efc8afa757bf9d527ce.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился к генеральному директору компании "Аэрофлот" Сергею Александровскому с просьбой демонстрировать в самолетах компании фильм об основателе ЛДПР Владимире Жириновском. "Часто пользуюсь услугами компании "Аэрофлот – Российские авиалинии" и хочу отметить качественное, разнообразное наполнение системы контента, доступного на борту. Знаю, что в разделе документального кино есть фильмы о выдающихся людях нашего времени. Бессменный лидер ЛДПР был депутатом семи созывов Государственной Думы… профессором социологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, автором множества книг. Прошу вас рассмотреть возможность включить документальный фильм о Владимире Вольфовиче Жириновском в программу документального кино мультимедийной системы "Аэрофлот – Российские авиалинии", - говорится в письме Нилова Александровскому, копия которого есть у РИА Новости. Также Нилов отметил, что соответствующие видеоматериалы готов предоставить. Кроме того, политик поблагодарил компанию за открытую поддержку законопроекта о чёрных списках авиапассажиров. Нилов назвал ценным то, что компания присвоила одному из новых самолётов имя Жириновского.
https://ria.ru/20231208/zhirinovskiy-1914691671.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782105830_334:41:3009:2048_1920x0_80_0_0_22d5d0512c6b9d03f7d8d4383e47f4ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярослав нилов, аэрофлот, владимир жириновский, госдума рф, общество
Ярослав Нилов, Аэрофлот, Владимир Жириновский, Госдума РФ, Общество
В ГД предложили показывать в самолетах "Аэрофлота" фильм о Жириновском
Депутат Нилов предложил показывать в самолетах "Аэрофлота" фильм о Жириновском