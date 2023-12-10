https://ria.ru/20231210/film-1914885602.html

В ГД предложили показывать в самолетах "Аэрофлота" фильм о Жириновском

В ГД предложили показывать в самолетах "Аэрофлота" фильм о Жириновском - РИА Новости, 10.12.2023

В ГД предложили показывать в самолетах "Аэрофлота" фильм о Жириновском

Глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился к генеральному директору компании "Аэрофлот" Сергею Александровскому с просьбой... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T08:24

2023-12-10T08:24

2023-12-10T08:25

ярослав нилов

аэрофлот

владимир жириновский

госдума рф

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился к генеральному директору компании "Аэрофлот" Сергею Александровскому с просьбой демонстрировать в самолетах компании фильм об основателе ЛДПР Владимире Жириновском. "Часто пользуюсь услугами компании "Аэрофлот – Российские авиалинии" и хочу отметить качественное, разнообразное наполнение системы контента, доступного на борту. Знаю, что в разделе документального кино есть фильмы о выдающихся людях нашего времени. Бессменный лидер ЛДПР был депутатом семи созывов Государственной Думы… профессором социологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, автором множества книг. Прошу вас рассмотреть возможность включить документальный фильм о Владимире Вольфовиче Жириновском в программу документального кино мультимедийной системы "Аэрофлот – Российские авиалинии", - говорится в письме Нилова Александровскому, копия которого есть у РИА Новости. Также Нилов отметил, что соответствующие видеоматериалы готов предоставить. Кроме того, политик поблагодарил компанию за открытую поддержку законопроекта о чёрных списках авиапассажиров. Нилов назвал ценным то, что компания присвоила одному из новых самолётов имя Жириновского.

https://ria.ru/20231208/zhirinovskiy-1914691671.html

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ярослав нилов, аэрофлот, владимир жириновский, госдума рф, общество