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В ГД предложили показывать в самолетах "Аэрофлота" фильм о Жириновском - РИА Новости, 10.12.2023
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08:24 10.12.2023 (обновлено: 08:25 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/film-1914885602.html
В ГД предложили показывать в самолетах "Аэрофлота" фильм о Жириновском
В ГД предложили показывать в самолетах "Аэрофлота" фильм о Жириновском - РИА Новости, 10.12.2023
В ГД предложили показывать в самолетах "Аэрофлота" фильм о Жириновском
Глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился к генеральному директору компании "Аэрофлот" Сергею Александровскому с просьбой... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T08:24
2023-12-10T08:25
ярослав нилов
аэрофлот
владимир жириновский
госдума рф
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился к генеральному директору компании "Аэрофлот" Сергею Александровскому с просьбой демонстрировать в самолетах компании фильм об основателе ЛДПР Владимире Жириновском. "Часто пользуюсь услугами компании "Аэрофлот – Российские авиалинии" и хочу отметить качественное, разнообразное наполнение системы контента, доступного на борту. Знаю, что в разделе документального кино есть фильмы о выдающихся людях нашего времени. Бессменный лидер ЛДПР был депутатом семи созывов Государственной Думы… профессором социологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, автором множества книг. Прошу вас рассмотреть возможность включить документальный фильм о Владимире Вольфовиче Жириновском в программу документального кино мультимедийной системы "Аэрофлот – Российские авиалинии", - говорится в письме Нилова Александровскому, копия которого есть у РИА Новости. Также Нилов отметил, что соответствующие видеоматериалы готов предоставить. Кроме того, политик поблагодарил компанию за открытую поддержку законопроекта о чёрных списках авиапассажиров. Нилов назвал ценным то, что компания присвоила одному из новых самолётов имя Жириновского.
https://ria.ru/20231208/zhirinovskiy-1914691671.html
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ярослав нилов, аэрофлот, владимир жириновский, госдума рф, общество
Ярослав Нилов, Аэрофлот, Владимир Жириновский, Госдума РФ, Общество
В ГД предложили показывать в самолетах "Аэрофлота" фильм о Жириновском

Депутат Нилов предложил показывать в самолетах "Аэрофлота" фильм о Жириновском

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Жириновский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился к генеральному директору компании "Аэрофлот" Сергею Александровскому с просьбой демонстрировать в самолетах компании фильм об основателе ЛДПР Владимире Жириновском.
«
"Часто пользуюсь услугами компании "Аэрофлот – Российские авиалинии" и хочу отметить качественное, разнообразное наполнение системы контента, доступного на борту. Знаю, что в разделе документального кино есть фильмы о выдающихся людях нашего времени. Бессменный лидер ЛДПР был депутатом семи созывов Государственной Думы… профессором социологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, автором множества книг. Прошу вас рассмотреть возможность включить документальный фильм о Владимире Вольфовиче Жириновском в программу документального кино мультимедийной системы "Аэрофлот – Российские авиалинии", - говорится в письме Нилова Александровскому, копия которого есть у РИА Новости.
Также Нилов отметил, что соответствующие видеоматериалы готов предоставить.
Кроме того, политик поблагодарил компанию за открытую поддержку законопроекта о чёрных списках авиапассажиров. Нилов назвал ценным то, что компания присвоила одному из новых самолётов имя Жириновского.
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8 декабря, 18:29
 
Ярослав НиловАэрофлотВладимир ЖириновскийГосдума РФОбщество
 
 
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