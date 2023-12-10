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В музее-заповеднике Царицыно пройдет фестиваль "Навстречу Рождеству" - РИА Новости, 10.12.2023
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09:51 10.12.2023
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В музее-заповеднике Царицыно пройдет фестиваль "Навстречу Рождеству"
В музее-заповеднике Царицыно пройдет фестиваль "Навстречу Рождеству" - РИА Новости, 10.12.2023
В музее-заповеднике Царицыно пройдет фестиваль "Навстречу Рождеству"
Ежегодный музыкальный фестиваль "Навстречу Рождеству" пройдет в московском музее-заповеднике Царицыно, мероприятие поделено на две части: первая "Только... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T09:51
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Ежегодный музыкальный фестиваль "Навстречу Рождеству" пройдет в московском музее-заповеднике Царицыно, мероприятие поделено на две части: первая "Только классика" пройдет с 16 по 30 декабря, вторая "Только не классика" - со 2 по 7 января, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Традиционный фестиваль "Навстречу Рождеству" проведут в музее-заповеднике Царицыно в восьмой раз. Программа мероприятия будет состоять из двух частей. Первая под названием "Только классика" пройдет с 16 по 30 декабря. Гости услышат музыку органных концертов, фортепианных клавирабендов и камерных выступлений... Вторая часть фестиваля - "Только не классика" - пройдет с 2 по 7 января. Она будет наполнена звучанием этнических арф, балалаек, маримб, а также современным джазовым искусством и перкуссионными пьесами", - говорится в сообщении. Как уточняется, в рамках фестиваля выступят музыканты из Санкт-Петербурга, концертный дуэт Tiento - Наталия Дубровская и Дмитрий Черевко, композитор Петр Главатских, джазовый ансамбль Анны Королевой Ocean Inside, а также джазмен Даниил Крамер.
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В музее-заповеднике Царицыно пройдет фестиваль "Навстречу Рождеству"

Фестиваль "Навстречу Рождеству" пройдет в музее-заповеднике Царицыно в Москве

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанк"Царицыно" зимой
Царицыно зимой - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Ежегодный музыкальный фестиваль "Навстречу Рождеству" пройдет в московском музее-заповеднике Царицыно, мероприятие поделено на две части: первая "Только классика" пройдет с 16 по 30 декабря, вторая "Только не классика" - со 2 по 7 января, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"Традиционный фестиваль "Навстречу Рождеству" проведут в музее-заповеднике Царицыно в восьмой раз. Программа мероприятия будет состоять из двух частей. Первая под названием "Только классика" пройдет с 16 по 30 декабря. Гости услышат музыку органных концертов, фортепианных клавирабендов и камерных выступлений... Вторая часть фестиваля - "Только не классика" - пройдет с 2 по 7 января. Она будет наполнена звучанием этнических арф, балалаек, маримб, а также современным джазовым искусством и перкуссионными пьесами", - говорится в сообщении.
Как уточняется, в рамках фестиваля выступят музыканты из Санкт-Петербурга, концертный дуэт Tiento - Наталия Дубровская и Дмитрий Черевко, композитор Петр Главатских, джазовый ансамбль Анны Королевой Ocean Inside, а также джазмен Даниил Крамер.
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