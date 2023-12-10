https://ria.ru/20231210/evrosoyuz-1914922507.html

Боррель прокомментировал суд в Иране над сотрудником ЕС из Швеции

Боррель прокомментировал суд в Иране над сотрудником ЕС из Швеции - РИА Новости, 10.12.2023

Боррель прокомментировал суд в Иране над сотрудником ЕС из Швеции

Шведский гражданин и сотрудник одного из институтов ЕС Йохан Флодерус предстал перед судом в Иране, в Брюсселе считают его невиновным, говорится в заявлении... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T14:52

2023-12-10T14:52

2023-12-10T15:01

в мире

иран

швеция

брюссель

жозеп боррель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Шведский гражданин и сотрудник одного из институтов ЕС Йохан Флодерус предстал перед судом в Иране, в Брюсселе считают его невиновным, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. "Суд по делу гражданина Швеции и сотрудника ЕС Йохана Флодеруса начался накануне. В ЕС мы с самого начала четко заявили, что Флодерус невиновен. Нет никаких оснований для лишения его свободы. ЕС продолжает призывать к немедленному освобождению Флодеруса", - говорится в письменном заявлении главы дипломатии ЕС. Боррель добавил, что поднимает этот вопрос при контактах с иранскими властями, требуя освобождения шведа. По его словам, ЕС совместно со Швецией, которая осуществляет консульскую поддержку заключенного, добивается дополнительной информации по его делу. По данным западных СМИ, 33-летний швед работал в европейской внешнеполитической службе. Он был задержан в аэропорту Тегерана в апреле 2022 года по обвинению в шпионаже, когда собирался покинуть Иран после поездки по этой стране.

https://ria.ru/20230602/belgiya-1875836772.html

иран

швеция

брюссель

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Ольга Фомченкова

в мире, иран, швеция, брюссель, жозеп боррель, евросоюз