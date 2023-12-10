Боррель прокомментировал суд в Иране над сотрудником ЕС из Швеции
Боррель: задержанный в Иране за шпионаж сотрудник ЕС Флодерус невиновен
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Шведский гражданин и сотрудник одного из институтов ЕС Йохан Флодерус предстал перед судом в Иране, в Брюсселе считают его невиновным, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
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"Суд по делу гражданина Швеции и сотрудника ЕС Йохана Флодеруса начался накануне. В ЕС мы с самого начала четко заявили, что Флодерус невиновен. Нет никаких оснований для лишения его свободы. ЕС продолжает призывать к немедленному освобождению Флодеруса", - говорится в письменном заявлении главы дипломатии ЕС.
Боррель добавил, что поднимает этот вопрос при контактах с иранскими властями, требуя освобождения шведа. По его словам, ЕС совместно со Швецией, которая осуществляет консульскую поддержку заключенного, добивается дополнительной информации по его делу.
По данным западных СМИ, 33-летний швед работал в европейской внешнеполитической службе. Он был задержан в аэропорту Тегерана в апреле 2022 года по обвинению в шпионаже, когда собирался покинуть Иран после поездки по этой стране.