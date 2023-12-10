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Боррель прокомментировал суд в Иране над сотрудником ЕС из Швеции - РИА Новости, 10.12.2023
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14:52 10.12.2023 (обновлено: 15:01 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/evrosoyuz-1914922507.html
Боррель прокомментировал суд в Иране над сотрудником ЕС из Швеции
Боррель прокомментировал суд в Иране над сотрудником ЕС из Швеции - РИА Новости, 10.12.2023
Боррель прокомментировал суд в Иране над сотрудником ЕС из Швеции
Шведский гражданин и сотрудник одного из институтов ЕС Йохан Флодерус предстал перед судом в Иране, в Брюсселе считают его невиновным, говорится в заявлении... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T14:52
2023-12-10T15:01
в мире
иран
швеция
брюссель
жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Шведский гражданин и сотрудник одного из институтов ЕС Йохан Флодерус предстал перед судом в Иране, в Брюсселе считают его невиновным, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. "Суд по делу гражданина Швеции и сотрудника ЕС Йохана Флодеруса начался накануне. В ЕС мы с самого начала четко заявили, что Флодерус невиновен. Нет никаких оснований для лишения его свободы. ЕС продолжает призывать к немедленному освобождению Флодеруса", - говорится в письменном заявлении главы дипломатии ЕС. Боррель добавил, что поднимает этот вопрос при контактах с иранскими властями, требуя освобождения шведа. По его словам, ЕС совместно со Швецией, которая осуществляет консульскую поддержку заключенного, добивается дополнительной информации по его делу. По данным западных СМИ, 33-летний швед работал в европейской внешнеполитической службе. Он был задержан в аэропорту Тегерана в апреле 2022 года по обвинению в шпионаже, когда собирался покинуть Иран после поездки по этой стране.
https://ria.ru/20230602/belgiya-1875836772.html
иран
швеция
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в мире, иран, швеция, брюссель, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Иран, Швеция, Брюссель, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель прокомментировал суд в Иране над сотрудником ЕС из Швеции

Боррель: задержанный в Иране за шпионаж сотрудник ЕС Флодерус невиновен

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Шведский гражданин и сотрудник одного из институтов ЕС Йохан Флодерус предстал перед судом в Иране, в Брюсселе считают его невиновным, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
«
"Суд по делу гражданина Швеции и сотрудника ЕС Йохана Флодеруса начался накануне. В ЕС мы с самого начала четко заявили, что Флодерус невиновен. Нет никаких оснований для лишения его свободы. ЕС продолжает призывать к немедленному освобождению Флодеруса", - говорится в письменном заявлении главы дипломатии ЕС.
Боррель добавил, что поднимает этот вопрос при контактах с иранскими властями, требуя освобождения шведа. По его словам, ЕС совместно со Швецией, которая осуществляет консульскую поддержку заключенного, добивается дополнительной информации по его делу.
По данным западных СМИ, 33-летний швед работал в европейской внешнеполитической службе. Он был задержан в аэропорту Тегерана в апреле 2022 года по обвинению в шпионаже, когда собирался покинуть Иран после поездки по этой стране.
Министерство иностранных дел Бельгии
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В миреИранШвецияБрюссельЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
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