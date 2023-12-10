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Процедура выборов президента Египта

Процедура выборов президента Египта - РИА Новости, 10.12.2023

Процедура выборов президента Египта

Согласно Конституции Египта (2014), президент является главой государства и главой исполнительной власти. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T00:59

2023-12-10T00:59

2023-12-10T00:59

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Согласно Конституции Египта (2014), президент является главой государства и главой исполнительной власти. Президент избирается сроком на шесть лет. Одно лицо не может занимать пост президента более двух сроков подряд. В апреле 2019 года в ходе референдума по внесению поправок в конституцию страны была принята поправка, гласящая, что "полномочия действующего главы республики заканчиваются через шесть лет после его избрания в 2018 году, и ему разрешается переизбираться на следующий срок". В течение срока полномочий президент не может быть членом какой-либо партии.Президентская кампания начинается не позднее, чем за 120 дней до окончания срока действующего президента. Результаты выборов должны быть объявлены не позднее, чем за 30 дней до окончания срока.Контроль за проведением президентских выборов осуществляет Национальная избирательная комиссия.Согласно Закону о выборах президента (2014), кандидат на пост президента должен быть египтянином, рожденным от родителей-египтян. Ни кандидат, ни родители, ни супруг кандидата не должны состоять в гражданстве другой страны в течение своей жизни.Кандидат должен обладать гражданскими и политическими правами, пройти военную службу или быть освобожденным от нее по закону. Кандидату должно быть не менее 40 лет на момент выдвижения, он должен иметь высшее образование. Кандидат в президенты не должен иметь судимость за какое-либо тяжкое преступление или преступление, связанное с аморальностью или мошенничеством. Даже если он был оправдан после обвинения в таком преступлении, выдвижение невозможно.Кандидат на должность президента не должен страдать физическим или психическим недугом, который может повлиять на исполнение обязанностей президента.Кандидат на пост президента должен получить рекомендацию, по крайней мере, 20 выборных членов Палаты представителей, либо собрать подписи 25 тысяч граждан из не менее 15 провинций. При этом от каждой провинции необходимо не менее одной тысячи подписей. Одно лицо может поставить подпись в поддержку только одного кандидата.Кандидат должен внести избирательный залог в размере 20 тысяч фунтов.Кандидат имеет право отозвать свою кандидатуру, направив в Комитет по проведению президентских выборов заявление до обнародования окончательного списка кандидатов. Кандидат также имеет право отказаться от участия в выборах не позднее, чем за 15 дней до голосования.Предвыборная кампания начинается со дня обнародования окончательного списка кандидатов и завершается за два дня до дня голосования. В случае проведения второго тура выборов, кампания начинается на следующий день после объявления результатов первого тура и заканчивается в полдень дня, предшествующего голосованию во втором туре. Проведение кампании вне указанных сроков какими-либо способами запрещено.Предельная сумма, которую кандидат имеет право потратить на предвыборную кампанию, составляет 20 миллионов египетских фунтов. В случае второго тура выборов, предельная сумма оставляет пять миллионов египетских фунтов.Избирательная кампания кандидата финансируется за счет его собственных средств, кандидат также может получать пожертвования в денежной или натуральной форме от физических лиц Египта при условии, что сумма пожертвования от любого физического лица не превышает 2% от максимального лимита расходов в избирательной кампании.Запрещается получать какие-либо пожертвования или поддержку в денежной или натуральной форме от любого египетского или иностранного юридического лица, от иностранных физических лиц, международных организаций.В течение 15 дней в течение пятнадцати дней со дня объявления результатов выборов кандидат должен представить в избирательную комиссию данные с общей суммой полученных средств, указав их источник, а также отчитаться по тратам на избирательную кампанию.Президент Египта избирается путем прямого тайного голосования, которое проводится в течение одного или нескольких дней.Право голоса имеют граждане Египта, достигшие 18 лет, обладающий гражданскими и политическими правами, зарегистрированный в качестве избирателя.Военнослужащие и сотрудники полиции на период несения службы освобождаются от этих прав. Не могут участвовать в голосовании осужденные и лица, страдающие психическими расстройствами.Лица, внесенные в базу зарегистрированных избирателей, но не участвовавшие в голосовании без уважительной причины, облагаются штрафом в размере не менее 500 египетских фунтов.Избиратель, который находится не по месту проживания, имеет право проголосовать на другом избирательном участке.Граждане Египта, которые в день выборов находятся за пределами страны, могут проголосовать за рубежом. При этом их имена должны быть внесены в базу данных избирателей, и они должны иметь национальное удостоверение личности или действительный паспорт с национальным идентификационным кодом. Процесс голосования за границей на несколько дней раньше.Голосование осуществляется посредством отметки в бюллетене. Избиратель сам складывает бюллетень и помещает его в урну для голосования. Затем он ставит свою подпись или отпечаток большого пальца напротив своего имени в избирательном списке и погружает свой палец в несмываемые чернила, которые могут быть удалены не ранее, чем через 48 часов.На выборах президента побеждает кандидат, получивший абсолютное большинство действительных голосов. В случае, если ни один из кандидатов не набирает большинства, в течение семи дней должен быть проведен второй тур выборов, в котором участвуют только два кандидата. В случае, если третий кандидат получает количество голосов, равное количеству голосов, отданных за второго кандидата, он также участвует во втором туре выборов. Во втором туре побеждает, кандидат, получивший наибольшее количество голосов.Голосование на выборах президента Египта проводится даже в случае, если выдвигается только один кандидат или если все другие кандидаты отозвали свои кандидатуры. В этом случае кандидат считается избранным, если за него проголосовали 5% от общего числа избирателей, внесенных в списки. Если он набирает меньше, назначаются повторные выборы.В 2023 году голосование на выборах президента Египта пройдет 10, 11 и 12 декабря. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, египет