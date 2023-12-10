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Более 30 талантливых детей из Волновахского района ДНР прибыли на Ямал - РИА Новости, 10.12.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
12:08 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/deti-1914905544.html
Более 30 талантливых детей из Волновахского района ДНР прибыли на Ямал
Более 30 талантливых детей из Волновахского района ДНР прибыли на Ямал - РИА Новости, 10.12.2023
Более 30 талантливых детей из Волновахского района ДНР прибыли на Ямал
Дети из подшефного Ямалу Волновахского района Донецкой Народной Республики (ДНР) стали гостями ЯНАО в рамках программы "Ямал — полуостров открытий", сообщила... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T12:08
2023-12-10T12:08
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
волновахский район
волноваха
дмитрий артюхов
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САЛЕХАРД, 10 дек — РИА Новости. Дети из подшефного Ямалу Волновахского района Донецкой Народной Республики (ДНР) стали гостями ЯНАО в рамках программы "Ямал — полуостров открытий", сообщила пресс-служба главы региона. "Впервые участниками программы "Ямал — полуостров открытий" стали ребята из подшефной Волновахи. В Салехард приехали 36 юных талантов из Волновахского района. В окружной столице Ямала участники познавательного маршрута пробудут четыре дня", — говорится в сообщении. По пути на Ямал школьники посетили Международную выставку-форум "Россия" в Москве. В Салехарде их ждут экскурсии в Обдорский острог, окружную Национальную библиотеку, музеи имени И.С. Шемановского и новейшей истории Ямала. "Программа рассчитана на то, чтобы дети успели познакомиться с округом и чувствовали себя в комфортной, дружеской атмосфере. Надеемся, что поездка останется в памяти у ребят как теплое знакомство с Ямалом, несмотря на мороз за окном", — приводятся в сообщении слова руководителя проекта, менеджера по въездному и внутреннему туризму Агентства по развитию регионального туризма Валерии Тарасовой. Программа "Ямал — полуостров открытий" реализуется в округе с 2021 года. Она помогает школьникам познакомиться с регионом. В апреле этого года по поручению губернатора Дмитрия Артюхова география проекта была расширена. К нему присоединились ребята из Волновахи. Глава региона не раз подчеркивал, что знакомство с округом невозможно без экскурсий по промышленным городам Ямала. В следующем году в рамках подготовки к празднованию 50-летия Нового Уренгоя и развития экскурсионных маршрутов по промышленному туризму участники проекта смогут посетить Новый Уренгой и Ноябрьск. Благодаря профориентационным экскурсиям школьники познакомятся с топливно-энергетическими предприятиями округа. Также будет увеличено количество участников — до 1350 детей, уточняют власти.
https://ria.ru/20231124/shkola-internat-1911737628.html
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ямал, волновахский район, волноваха, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Волновахский район, Волноваха, Дмитрий Артюхов

Более 30 талантливых детей из Волновахского района ДНР прибыли на Ямал

CC BY-SA 4.0 / официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа / Участники программы "Ямал-полуостров открытий" стали ребята из подшефной Волновахи
Участники программы Ямал-полуостров открытий стали ребята из подшефной Волновахи - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
CC BY-SA 4.0 / официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа /
Участники программы "Ямал-полуостров открытий" стали ребята из подшефной Волновахи
Читать ria.ru в
САЛЕХАРД, 10 дек — РИА Новости. Дети из подшефного Ямалу Волновахского района Донецкой Народной Республики (ДНР) стали гостями ЯНАО в рамках программы "Ямал — полуостров открытий", сообщила пресс-служба главы региона.
"Впервые участниками программы "Ямал — полуостров открытий" стали ребята из подшефной Волновахи. В Салехард приехали 36 юных талантов из Волновахского района. В окружной столице Ямала участники познавательного маршрута пробудут четыре дня", — говорится в сообщении.
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По пути на Ямал школьники посетили Международную выставку-форум "Россия" в Москве. В Салехарде их ждут экскурсии в Обдорский острог, окружную Национальную библиотеку, музеи имени И.С. Шемановского и новейшей истории Ямала.
"Программа рассчитана на то, чтобы дети успели познакомиться с округом и чувствовали себя в комфортной, дружеской атмосфере. Надеемся, что поездка останется в памяти у ребят как теплое знакомство с Ямалом, несмотря на мороз за окном", — приводятся в сообщении слова руководителя проекта, менеджера по въездному и внутреннему туризму Агентства по развитию регионального туризма Валерии Тарасовой.
Программа "Ямал — полуостров открытий" реализуется в округе с 2021 года. Она помогает школьникам познакомиться с регионом. В апреле этого года по поручению губернатора Дмитрия Артюхова география проекта была расширена. К нему присоединились ребята из Волновахи.
Глава региона не раз подчеркивал, что знакомство с округом невозможно без экскурсий по промышленным городам Ямала. В следующем году в рамках подготовки к празднованию 50-летия Нового Уренгоя и развития экскурсионных маршрутов по промышленному туризму участники проекта смогут посетить Новый Уренгой и Ноябрьск. Благодаря профориентационным экскурсиям школьники познакомятся с топливно-энергетическими предприятиями округа. Также будет увеличено количество участников — до 1350 детей, уточняют власти.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалВолновахский районВолновахаДмитрий Артюхов
 
 
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