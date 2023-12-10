https://ria.ru/20231210/den_prava_cheloveka-1914686932.html

День прав человека

День прав человека - РИА Новости, 10.12.2023

День прав человека

Ежегодно 10 декабря в мире отмечается День прав человека (Human Rights Day). В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T01:39

2023-12-10T01:39

2023-12-10T01:39

справки

в мире

оон

юнеско

день прав человека

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914692453_0:306:3007:1997_1920x0_80_0_0_4019a2f06d5c7bd106fb000cdd787d72.jpg

Ежегодно 10 декабря в мире отмечается День прав человека (Human Rights Day). В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека – эпохальный документ, в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. В 1950 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 423 (V), призывающую все государства и заинтересованные организации установить 10 декабря каждого года Днем прав человека.Всеобщая декларация прав человека включает широкий перечень политических, гражданских, социальных, культурных и экономических прав: право вступать в брак, право владеть имуществом, право на свободу мысли, совести и религии, право равного доступа к государственной службе в своей стране и многие другие.Декларацию переводят чаще, чем любой документ в мире – ее текст существует более чем на 500 языках. Хотя она и не является обязательным к соблюдению документом, она способствовала введению более 60 инструментов в области прав человека, сформировавших единый международный стандарт в данной сфере.16 декабря 1966 года Генеральной Ассамблеей ООН были приняты Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и Международный пакт о гражданских и политических правах, вступившие в силу в 1976 году. Заключенные под эгидой ООН четыре международных документа (Всеобщая декларация прав человека; Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах; Международный пакт о гражданских и политических правах; Факультативные протоколы к Международному пакту о гражданских и политических правах) составляют Международный билль о правах человека (International bill of human rights). На основе этих документов Совет безопасности ООН может применять принудительные санкции против режимов, допускающих явные нарушения прав человека. Ведущей структурой ООН в области прав человека является Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (Управление ООН по правам человека).С 17 октября 2022 года пост Верховного комиссара ООН по правам человека занимает Фолькер Тюрк (Австрия).Верховный комиссар и Управление наделены мандатом с целью раскрытия случаев нарушения прав человека по всему миру, помощи в разработке стандартов для оценки прогресса в области прав человека во всем мире, проведении различных мероприятий для повышения осведомленности и участия международного сообщества и общественности в правозащитной деятельности. Присутствуя на местах, Управление помогает предотвращать нарушения, разрешать ситуации, способные привести к конфликту, осуществляет мониторинг и анализ для принятия решений и планов развития, обеспечивает правовое консультирование тысячам людей. Совет по правам человека ООН – межправительственный орган системы ООН. Был создан в 2006 году на основании резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. В него входят 47 стран, ответственных за поощрение и защиту всех прав человека по всему миру. В компетенцию Совета входит обсуждение всех вопросов и ситуаций в области прав человека, которые требуют его внимания в течение всего года. Глобальный уровень сотрудничества стран в сфере прав человека дополняется региональным. Так, были приняты Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950), Европейская социальная хартия (1961), Американская конвенция о правах человека (1969), Африканская хартия прав человека и народов (1981), Арабская хартия прав человека (1994) и другие документы.Права человека в области образования, культуры, науки отражены в конвенциях, принятых в рамках ЮНЕСКО. Так, 14 декабря 1960 года была принята Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования. Такой дискриминацией является всякое различие, исключение, ограничение или предпочтение, цель или следствие которого состоят в уничтожении или нарушении равенства отношений в сфере образования, проводимых по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, экономического положения или рождения.Развитие концепции прав человека привело к тому, что права детей были выделены в особую категорию. В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которой были провозглашены социальные и правовые принципы по защите и благополучию детей.20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. Документ содержит 54 статьи, учитывающие практически все, что касается жизни и положения ребенка в обществе. В частности, в него включены требования, обеспечивающие выживание детей, их развитие, защиту, доступ к медицинской помощи, образованию, обеспечению участия в жизни социума. В 1966 году была учреждена премия ООН в области прав человека. Она присуждается раз в пять лет с 1968 года за выдающиеся достижения в этой области. Среди ее лауреатов – Джимми Картер (США),Нельсон Мандела (ЮАР), Малала Юсафзай (Пакистан), Международный Комитет Красного Креста и другие.В 2023 году премии удостоены правозащитный центр "Весна" (Белоруссия: признан властями Белоруссии экстремистским формированием), Жюльен Лусенж (Демократическая Республика Конго), Амманский центр исследований в области прав человека (Иордания), Хулио Перейра (Уругвай), Глобальная коалиция организаций гражданского общества, коренных народов, общественных движений и местных сообществ. Согласно докладу МИД России "О ситуации с правами человека в отдельных странах" (2023), одной из самых серьезных проблем в этой области остается практика применения двойных стандартов. Подобный подход с каждым годом используется рядом стран "коллективного Запада" все более активно. Такие государства перечеркнули все свои рассуждения об универсальности прав человека. Фактически проблематика прав человека ныне откровенно используется рядом членов международного сообщества в угоду политическим интересам отдельных стран в качестве инструмента для вмешательства во внутренние дела, нарушения суверенитета независимых государств. В 2023 году тема Дня прав человека – "Свобода, равенство и справедливость для всех".10 декабря Всеобщей декларации прав человека исполняется 75 лет. За эти десятилетия права человека стали более признанными и более гарантированными во всем мире. С тех пор документ служит основой для расширяющейся системы защиты прав человека, которая сегодня ориентирована также на уязвимые группы населения, такие как инвалиды, коренные народы и мигранты. В этом году центральное внимание будет уделено универсальности, прогрессу и вовлеченности. В декабре 2023 года Женеве (Швейцария) в рамках празднования 75-летия Декларации состоится Форум по правам человека – мероприятие высокого уровня, организованное Верховным комиссаром по правам человека, на котором государства-члены, гражданское общество и другие заинтересованные стороны возьмут на себя конкретные обязательства. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, оон, юнеско, день прав человека