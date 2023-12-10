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СК возбудил уголовное дело после драки с поножовщиной в ТЦ в Москве - РИА Новости, 10.12.2023
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21:22 10.12.2023 (обновлено: 21:23 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/delo-1914968646.html
СК возбудил уголовное дело после драки с поножовщиной в ТЦ в Москве
СК возбудил уголовное дело после драки с поножовщиной в ТЦ в Москве - РИА Новости, 10.12.2023
СК возбудил уголовное дело после драки с поножовщиной в ТЦ в Москве
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство после конфликта в ТЦ на северо-западе Москвы, в результате которого двое мужчин были госпитализированы,... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T21:22
2023-12-10T21:23
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство после конфликта в ТЦ на северо-западе Москвы, в результате которого двое мужчин были госпитализированы, сообщается в Telegram-канале столичного СК. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что в воскресенье, 10 декабря, произошел конфликт между четырьмя мужчинами в торговом центре на Сходненской улице в Москве. В результате двое мужчин получили ножевые ранения и были госпитализированы. Нападавший с места происшествия скрылся, однако четвертого участника потасовки удалось задержать. "Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступление, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил уголовное дело после драки с поножовщиной в ТЦ в Москве

СК возбудил уголовное дело после поножовщины в ТЦ на северо-западе Москвы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство после конфликта в ТЦ на северо-западе Москвы, в результате которого двое мужчин были госпитализированы, сообщается в Telegram-канале столичного СК.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что в воскресенье, 10 декабря, произошел конфликт между четырьмя мужчинами в торговом центре на Сходненской улице в Москве. В результате двое мужчин получили ножевые ранения и были госпитализированы. Нападавший с места происшествия скрылся, однако четвертого участника потасовки удалось задержать.
"Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступление, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.
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