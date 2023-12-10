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Глава оппозиционной партии в ФРГ призвал украинских беженцев работать

Глава оппозиционной партии в ФРГ призвал украинских беженцев работать - РИА Новости, 10.12.2023

Глава оппозиционной партии в ФРГ призвал украинских беженцев работать

Глава крупнейшей оппозиционной партии Германии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Фридрих Мерц заявил в интервью изданию Focus, что хочет, чтобы... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T23:02

2023-12-10T23:02

2023-12-10T23:40

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германия

нидерланды

фридрих мерц

польша

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Глава крупнейшей оппозиционной партии Германии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Фридрих Мерц заявил в интервью изданию Focus, что хочет, чтобы украинские беженцы в ФРГ шли работать, а не жили бы на пособия. "Мы хотим, чтобы они работали. Я лишь могу посоветовать смотреть на другие страны. В Нидерландах работает примерно половина украинцев, в Польше — 65 процентов, в Дании — аж 78 процентов. Мы в Германии слишком низко оцениваем квалификацию людей, не признаем их дипломы и платим слишком высокие пособия", — заявил Мерц.При этом он задался вопросом, как так выходит, что в Германии при 2,6 миллиона безработных остаются вакантными 700 тысяч рабочих мест. После начала специальной военной операции в Германию приехало более миллиона украинских беженцев. Согласно вышедшему в июне исследованию, лишь 18% украинских беженцев сумели найти работу, при этом желание найти работу изъявили 93% неработающих украинцев в Германии. При этом 44% опрошенных украинцев сообщили о желании остаться в Германии надолго.

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

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в мире, германия, нидерланды, фридрих мерц, польша