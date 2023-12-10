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Глава оппозиционной партии в ФРГ призвал украинских беженцев работать - РИА Новости, 10.12.2023
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23:02 10.12.2023 (обновлено: 23:40 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/bezhentsy-1914976149.html
Глава оппозиционной партии в ФРГ призвал украинских беженцев работать
Глава оппозиционной партии в ФРГ призвал украинских беженцев работать - РИА Новости, 10.12.2023
Глава оппозиционной партии в ФРГ призвал украинских беженцев работать
Глава крупнейшей оппозиционной партии Германии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Фридрих Мерц заявил в интервью изданию Focus, что хочет, чтобы... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T23:02
2023-12-10T23:40
в мире
германия
нидерланды
фридрих мерц
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Глава крупнейшей оппозиционной партии Германии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Фридрих Мерц заявил в интервью изданию Focus, что хочет, чтобы украинские беженцы в ФРГ шли работать, а не жили бы на пособия. "Мы хотим, чтобы они работали. Я лишь могу посоветовать смотреть на другие страны. В Нидерландах работает примерно половина украинцев, в Польше — 65 процентов, в Дании — аж 78 процентов. Мы в Германии слишком низко оцениваем квалификацию людей, не признаем их дипломы и платим слишком высокие пособия", — заявил Мерц.При этом он задался вопросом, как так выходит, что в Германии при 2,6 миллиона безработных остаются вакантными 700 тысяч рабочих мест. После начала специальной военной операции в Германию приехало более миллиона украинских беженцев. Согласно вышедшему в июне исследованию, лишь 18% украинских беженцев сумели найти работу, при этом желание найти работу изъявили 93% неработающих украинцев в Германии. При этом 44% опрошенных украинцев сообщили о желании остаться в Германии надолго.
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в мире, германия, нидерланды, фридрих мерц, польша
В мире, Германия, Нидерланды, Фридрих Мерц, Польша
Глава оппозиционной партии в ФРГ призвал украинских беженцев работать

Глава оппозиции в ФРГ призвал украинских беженцев работать, а не жить на пособия

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Глава крупнейшей оппозиционной партии Германии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Фридрих Мерц заявил в интервью изданию Focus, что хочет, чтобы украинские беженцы в ФРГ шли работать, а не жили бы на пособия.
"Мы хотим, чтобы они работали. Я лишь могу посоветовать смотреть на другие страны. В Нидерландах работает примерно половина украинцев, в Польше — 65 процентов, в Дании — аж 78 процентов. Мы в Германии слишком низко оцениваем квалификацию людей, не признаем их дипломы и платим слишком высокие пособия", — заявил Мерц.
При этом он задался вопросом, как так выходит, что в Германии при 2,6 миллиона безработных остаются вакантными 700 тысяч рабочих мест.
После начала специальной военной операции в Германию приехало более миллиона украинских беженцев. Согласно вышедшему в июне исследованию, лишь 18% украинских беженцев сумели найти работу, при этом желание найти работу изъявили 93% неработающих украинцев в Германии. При этом 44% опрошенных украинцев сообщили о желании остаться в Германии надолго.
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В миреГерманияНидерландыФридрих МерцПольша
 
 
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