https://ria.ru/20231210/azhiotazh-1914956885.html

Белгородские власти назвали ажиотаж вокруг куриных яиц искусственным

Белгородские власти назвали ажиотаж вокруг куриных яиц искусственным - РИА Новости, 10.12.2023

Белгородские власти назвали ажиотаж вокруг куриных яиц искусственным

Заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина назвала искусственным ажиотаж вокруг продаж куриных яиц, добавив, что "яиц хватит всем", а... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T19:28

2023-12-10T19:28

2023-12-10T19:28

общество

белгородская область

россия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина назвала искусственным ажиотаж вокруг продаж куриных яиц, добавив, что "яиц хватит всем", а самообеспеченность региона данным продуктом составляет порядка 200%. Ранее Telegram-канал "Белгородские подробности" рассказал, что во время губернаторской ярмарки в Белгороде люди занимают очередь с раннего утра, чтобы купить яйца по 67 рублей за десяток. Корреспондент РИА Новости, побывавший на ярмарках отмечает, что очереди появились еще в начале осени, поскольку цена на яйца предлагалась заметно ниже магазинных. Губернатор Вячеслав Гладков предлагал решить проблему очередей увеличением количества точек продаж. На последней ярмарке 9 декабря было не менее четырех точек с продажей яиц и все равно были большие очереди, люди стояли по несколько часов, стремясь купить недорогие фермерские яйца, подчеркивает корреспондент. "Белгородцы всегда активно этим пользовались, однако в последнее время стали набирать яйца сотнями. В связи с этим, для того, чтобы яйца достались абсолютно всем желающим, было принято решение продавать по 2 десятка в одни руки. Тогда предприимчивые граждане стали приходить буквально целыми семьями, чтобы купить максимальное количество яиц. Естественно, из-за наплыва людей стали образовываться длинные очереди", - написала Щедрина в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что губернаторские ярмарки продолжают пользоваться высоким спросом среди жителей. Эти мероприятия предоставляют уникальную возможность для производителей представить свою продукцию непосредственно покупателям, обеспечивая высокое качество и доступные цены. По ее словам, ярмарки позволяют исключить посредников и логистические цепочки, что положительно сказывается на ценообразовании. Продавцы освобождаются от платы за аренду места, а производителям предоставляются бесплатные ветеринарные сопроводительные документы. В результате, стоимость продукции значительно снижается, включая цены на яйца. "Самообеспеченность региона яйцом составляет около 200%, ситуация стабильная. Яйца купили все, кто хотел, а по итогам дня яйцо ещё осталось, то есть дефицита предложения нет. Как нет и необходимости создавать искусственный ажиотаж (такой, какой был в прошлом году с сахаром). Пожалуйста, не беспокойтесь, яиц хватит всем", - отметила заместитель губернатора.

https://ria.ru/20231208/natsenka-1914711698.html

https://ria.ru/20231123/produkty-1911314588.html

https://ria.ru/20231126/tseny-1911974507.html

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общество, белгородская область, россия, вячеслав гладков