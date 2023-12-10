https://ria.ru/20231210/argentina-1914964535.html
Эксперт прокомментировал речь Милея на инаугурации
Эксперт прокомментировал речь Милея на инаугурации - РИА Новости, 10.12.2023
Эксперт прокомментировал речь Милея на инаугурации
Аргентинское общество может тяжело отнестись к шоковым мерам, которые намерен провести новый президент страны Хавьер Милей, не исключены протесты при отмене... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T20:36
2023-12-10T20:36
2023-12-10T20:54
аргентина
хавьер милей
маурисио макри
в мире
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Аргентинское общество может тяжело отнестись к шоковым мерам, которые намерен провести новый президент страны Хавьер Милей, не исключены протесты при отмене социальных выплат, высказал мнение РИА Новости и. о. директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей, планирующий кардинальные перемены в экономике и социальной сфере, в воскресенье вступил в должность президента Аргентины. В своем выступлении политик заявил о начале новой эры в истории страны. По его словам, экономике государства нужны шоковые меры. Будет непросто, ведь ситуация в Аргентине критическая и в ближайшее время ещё ухудшится, но затем наметится путь к росту, добавил он. "Ничего другого он не мог сказать. У него есть обещания, которые он давал в ходе предвыборной программы и эти обещания он должен по крайней мере попытаться реализовать. Как это будет происходить сейчас сказать сложно, но одно дело провозглашать шоковые меры, другое – их реализовывать, учитывая, что аргентинское общество, конечно, очень тяжело к подобным мерам относится", - сказал эксперт. "Не исключаю, что на какие-то попытки Милея произвести сокращение социальных выплат вполне могут быть и протесты, и вполне негативная реакция, это более чем возможно", - добавил Розенталь. Он обратился к ситуации вокруг политики бывшего президента Аргентины Маурисио Макри. "Когда бывший лидер пытался реформировать экономику Аргентины, даже не шоковыми методами, а некоторым сокращениями дотаций и рыночными реформами, общество высказало достаточно неоднозначную реакцию", - резюмировал он.
https://ria.ru/20231120/politika-1910570718.html
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аргентина, хавьер милей, маурисио макри, в мире
Аргентина, Хавьер Милей, Маурисио Макри, В мире
Эксперт прокомментировал речь Милея на инаугурации
Эксперт Розенталь: население Аргентины может тяжело воспринять шоковые меры
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Аргентинское общество может тяжело отнестись к шоковым мерам, которые намерен провести новый президент страны Хавьер Милей, не исключены протесты при отмене социальных выплат, высказал мнение РИА Новости и. о. директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь.
Избранный президент Аргентины
Хавьер Милей, планирующий кардинальные перемены в экономике и социальной сфере, в воскресенье вступил в должность президента Аргентины. В своем выступлении политик заявил о начале новой эры в истории страны. По его словам, экономике государства нужны шоковые меры. Будет непросто, ведь ситуация в Аргентине критическая и в ближайшее время ещё ухудшится, но затем наметится путь к росту, добавил он.
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"Ничего другого он не мог сказать. У него есть обещания, которые он давал в ходе предвыборной программы и эти обещания он должен по крайней мере попытаться реализовать. Как это будет происходить сейчас сказать сложно, но одно дело провозглашать шоковые меры, другое – их реализовывать, учитывая, что аргентинское общество, конечно, очень тяжело к подобным мерам относится", - сказал эксперт.
"Не исключаю, что на какие-то попытки Милея произвести сокращение социальных выплат вполне могут быть и протесты, и вполне негативная реакция, это более чем возможно", - добавил Розенталь.
Он обратился к ситуации вокруг политики бывшего президента Аргентины Маурисио Макри
. "Когда бывший лидер пытался реформировать экономику Аргентины, даже не шоковыми методами, а некоторым сокращениями дотаций и рыночными реформами, общество высказало достаточно неоднозначную реакцию", - резюмировал он.
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