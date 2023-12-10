Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал речь Милея на инаугурации - РИА Новости, 10.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:36 10.12.2023 (обновлено: 20:54 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/argentina-1914964535.html
Эксперт прокомментировал речь Милея на инаугурации
Эксперт прокомментировал речь Милея на инаугурации - РИА Новости, 10.12.2023
Эксперт прокомментировал речь Милея на инаугурации
Аргентинское общество может тяжело отнестись к шоковым мерам, которые намерен провести новый президент страны Хавьер Милей, не исключены протесты при отмене... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T20:36
2023-12-10T20:54
аргентина
хавьер милей
маурисио макри
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914966376_0:44:2263:1317_1920x0_80_0_0_3c4a9174378c86a09aa28c2dee5f59f6.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Аргентинское общество может тяжело отнестись к шоковым мерам, которые намерен провести новый президент страны Хавьер Милей, не исключены протесты при отмене социальных выплат, высказал мнение РИА Новости и. о. директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей, планирующий кардинальные перемены в экономике и социальной сфере, в воскресенье вступил в должность президента Аргентины. В своем выступлении политик заявил о начале новой эры в истории страны. По его словам, экономике государства нужны шоковые меры. Будет непросто, ведь ситуация в Аргентине критическая и в ближайшее время ещё ухудшится, но затем наметится путь к росту, добавил он. "Ничего другого он не мог сказать. У него есть обещания, которые он давал в ходе предвыборной программы и эти обещания он должен по крайней мере попытаться реализовать. Как это будет происходить сейчас сказать сложно, но одно дело провозглашать шоковые меры, другое – их реализовывать, учитывая, что аргентинское общество, конечно, очень тяжело к подобным мерам относится", - сказал эксперт. "Не исключаю, что на какие-то попытки Милея произвести сокращение социальных выплат вполне могут быть и протесты, и вполне негативная реакция, это более чем возможно", - добавил Розенталь. Он обратился к ситуации вокруг политики бывшего президента Аргентины Маурисио Макри. "Когда бывший лидер пытался реформировать экономику Аргентины, даже не шоковыми методами, а некоторым сокращениями дотаций и рыночными реформами, общество высказало достаточно неоднозначную реакцию", - резюмировал он.
https://ria.ru/20231120/politika-1910570718.html
https://ria.ru/20231201/miley-1913030368.html
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914966376_73:0:2081:1506_1920x0_80_0_0_e708be64cdbb12cde4e668a8729852d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аргентина, хавьер милей, маурисио макри, в мире
Аргентина, Хавьер Милей, Маурисио Макри, В мире
Эксперт прокомментировал речь Милея на инаугурации

Эксперт Розенталь: население Аргентины может тяжело воспринять шоковые меры

© AP Photo / Gustavo GarelloПрезидент Аргентины Хавьер Милей выступает перед Конгрессом
Президент Аргентины Хавьер Милей выступает перед Конгрессом - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Gustavo Garello
Президент Аргентины Хавьер Милей выступает перед Конгрессом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Аргентинское общество может тяжело отнестись к шоковым мерам, которые намерен провести новый президент страны Хавьер Милей, не исключены протесты при отмене социальных выплат, высказал мнение РИА Новости и. о. директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь.
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей, планирующий кардинальные перемены в экономике и социальной сфере, в воскресенье вступил в должность президента Аргентины. В своем выступлении политик заявил о начале новой эры в истории страны. По его словам, экономике государства нужны шоковые меры. Будет непросто, ведь ситуация в Аргентине критическая и в ближайшее время ещё ухудшится, но затем наметится путь к росту, добавил он.
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
"Трамп на минималках". Чего России ждать от президента Аргентины
20 ноября, 15:08
"Ничего другого он не мог сказать. У него есть обещания, которые он давал в ходе предвыборной программы и эти обещания он должен по крайней мере попытаться реализовать. Как это будет происходить сейчас сказать сложно, но одно дело провозглашать шоковые меры, другое – их реализовывать, учитывая, что аргентинское общество, конечно, очень тяжело к подобным мерам относится", - сказал эксперт.
"Не исключаю, что на какие-то попытки Милея произвести сокращение социальных выплат вполне могут быть и протесты, и вполне негативная реакция, это более чем возможно", - добавил Розенталь.
Он обратился к ситуации вокруг политики бывшего президента Аргентины Маурисио Макри. "Когда бывший лидер пытался реформировать экономику Аргентины, даже не шоковыми методами, а некоторым сокращениями дотаций и рыночными реформами, общество высказало достаточно неоднозначную реакцию", - резюмировал он.
Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Лидер Аргентины переходит в иудаизм. Так лучше
1 декабря, 08:00
 
АргентинаХавьер МилейМаурисио МакриВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала