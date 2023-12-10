https://ria.ru/20231210/argentina-1914951927.html
Милей рассказал о будущем экономики Аргентины
Милей рассказал о будущем экономики Аргентины - РИА Новости, 10.12.2023
Милей рассказал о будущем экономики Аргентины
Экономике Аргентины нужны шоковые меры, заявил президент страны Хавьер Милей, защищая свою программу сокращения расходов. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T18:41
2023-12-10T18:41
2023-12-10T18:42
аргентина
хавьер милей
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек — РИА Новости. Экономике Аргентины нужны шоковые меры, заявил президент страны Хавьер Милей, защищая свою программу сокращения расходов."Нет никакой альтернативы сокращению расходов и шоковым действиям... Нужно организованное сокращение расходов", — сказал он.По словам Милея, будет непросто. Он подтвердил ещё раз, что страну ждёт стагфляция — высокая инфляция при спаде экономики.Президент добавил, что без шоковых действий будет невозможно справиться с бедностью, инфляцией и низкими зарплатами.
https://ria.ru/20231120/politika-1910570718.html
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аргентина, хавьер милей, в мире
Аргентина, Хавьер Милей, В мире
Милей рассказал о будущем экономики Аргентины
Милей предупредил, что Аргентину ждет высокая инфляция и экономический спад
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек — РИА Новости. Экономике Аргентины нужны шоковые меры, заявил президент страны Хавьер Милей, защищая свою программу сокращения расходов.
"Нет никакой альтернативы сокращению расходов и шоковым действиям... Нужно организованное сокращение расходов", — сказал он.
По словам Милея, будет непросто. Он подтвердил ещё раз, что страну ждёт стагфляция — высокая инфляция при спаде экономики.
Президент добавил, что без шоковых действий будет невозможно справиться с бедностью, инфляцией и низкими зарплатами.
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