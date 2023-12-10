https://ria.ru/20231210/argentina-1914951927.html

Милей рассказал о будущем экономики Аргентины

Милей рассказал о будущем экономики Аргентины - РИА Новости, 10.12.2023

Милей рассказал о будущем экономики Аргентины

Экономике Аргентины нужны шоковые меры, заявил президент страны Хавьер Милей, защищая свою программу сокращения расходов. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T18:41

2023-12-10T18:41

2023-12-10T18:42

аргентина

хавьер милей

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек — РИА Новости. Экономике Аргентины нужны шоковые меры, заявил президент страны Хавьер Милей, защищая свою программу сокращения расходов."Нет никакой альтернативы сокращению расходов и шоковым действиям... Нужно организованное сокращение расходов", — сказал он.По словам Милея, будет непросто. Он подтвердил ещё раз, что страну ждёт стагфляция — высокая инфляция при спаде экономики.Президент добавил, что без шоковых действий будет невозможно справиться с бедностью, инфляцией и низкими зарплатами.

https://ria.ru/20231120/politika-1910570718.html

аргентина

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аргентина, хавьер милей, в мире