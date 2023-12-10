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Оставь проповеди. Зеленскому сообщили плохие новости о визите в Аргентину - РИА Новости, 10.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:04 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/argentina-1914882573.html
Оставь проповеди. Зеленскому сообщили плохие новости о визите в Аргентину
Оставь проповеди. Зеленскому сообщили плохие новости о визите в Аргентину - РИА Новости, 10.12.2023
Оставь проповеди. Зеленскому сообщили плохие новости о визите в Аргентину
Страны Латинской Америки не хотят поддерживать Украину в конфликте с Россией, Аргентине также не стоит слушать Владимира Зеленского, пишет обозреватель... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T07:04
2023-12-10T07:04
специальная военная операция на украине
в мире
аргентина
латинская америка
владимир зеленский
хавьер милей
украина
сша
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Страны Латинской Америки не хотят поддерживать Украину в конфликте с Россией, Аргентине также не стоит слушать Владимира Зеленского, пишет обозреватель аргентинской газеты Pagina 12 Даниель Керсфельд.Журналист предположил, что сейчас главной целью Киева является поиск поддержки со стороны стран Глобального Юга. При этом украинская дипломатия не смогла добиться успеха в Латинской Америке, отметил Керсфельд.&quot;Даже после нескольких попыток «проповедь» украинского правительства против Москвы так и не смогла закрепиться в латиноамериканском контексте&quot;, — обратил внимание обозреватель.Автор заметил, что даже помощь Вашингтона не помогла Киеву завоевать расположение латиноамериканских политиков. По мнению Керсфельда, лидеры государств Центральной и Южной Америки едины в своем отказе от вмешательства в далекие от них конфликты, подобные украинскому.Зеленский едет в Аргентину именно в поисках союзника, считает журналист. Он предложил избранному президенту страны Хавьеру Милею не слушать главу украинского государства, даже если сотрудничество с Киевом поможет новому лидеру Аргентины в отношениях с США."Для Аргентины было бы крайне рискованно вмешиваться в противостояние иностранных государств не в поисках мира, а ради благосклонности байденовской администрации", — предупредил Керсфельд.19 ноября крайне правый политик Хавьер Милей одержал победу на выборах президента Аргентины. Он вступит в должность с 10 декабря. Седьмого декабря президент Украины Владимир Зеленский подтвердил телеканалу TN, что собирается посетить инаугурацию Милея. Россию на церемонии представит посол.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231123/milley-1911218618.html
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в мире, аргентина, латинская америка, владимир зеленский, хавьер милей, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Аргентина, Латинская Америка, Владимир Зеленский, Хавьер Милей, Украина, США
Оставь проповеди. Зеленскому сообщили плохие новости о визите в Аргентину

Pagina 12: Зеленского не будут слушать в Латинской Америке

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Страны Латинской Америки не хотят поддерживать Украину в конфликте с Россией, Аргентине также не стоит слушать Владимира Зеленского, пишет обозреватель аргентинской газеты Pagina 12 Даниель Керсфельд.
Журналист предположил, что сейчас главной целью Киева является поиск поддержки со стороны стран Глобального Юга. При этом украинская дипломатия не смогла добиться успеха в Латинской Америке, отметил Керсфельд.
«

"Даже после нескольких попыток «проповедь» украинского правительства против Москвы так и не смогла закрепиться в латиноамериканском контексте", — обратил внимание обозреватель.

Автор заметил, что даже помощь Вашингтона не помогла Киеву завоевать расположение латиноамериканских политиков. По мнению Керсфельда, лидеры государств Центральной и Южной Америки едины в своем отказе от вмешательства в далекие от них конфликты, подобные украинскому.
Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Избранный президент Аргентины обратился к Зеленскому с предложением
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Зеленский едет в Аргентину именно в поисках союзника, считает журналист. Он предложил избранному президенту страны Хавьеру Милею не слушать главу украинского государства, даже если сотрудничество с Киевом поможет новому лидеру Аргентины в отношениях с США.
"Для Аргентины было бы крайне рискованно вмешиваться в противостояние иностранных государств не в поисках мира, а ради благосклонности байденовской администрации", — предупредил Керсфельд.
19 ноября крайне правый политик Хавьер Милей одержал победу на выборах президента Аргентины. Он вступит в должность с 10 декабря. Седьмого декабря президент Украины Владимир Зеленский подтвердил телеканалу TN, что собирается посетить инаугурацию Милея. Россию на церемонии представит посол.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
"Очень плохой знак". Визит Зеленского вызвал недовольство в Аргентине
9 декабря, 01:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАргентинаЛатинская АмерикаВладимир ЗеленскийХавьер МилейУкраинаСША
 
 
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