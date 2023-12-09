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"Очень плохой знак". Визит Зеленского вызвал недовольство в Аргентине - РИА Новости, 09.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:12 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/znak-1914743210.html
"Очень плохой знак". Визит Зеленского вызвал недовольство в Аргентине
"Очень плохой знак". Визит Зеленского вызвал недовольство в Аргентине - РИА Новости, 09.12.2023
"Очень плохой знак". Визит Зеленского вызвал недовольство в Аргентине
Читатели аргентинской газеты La Nación Argentina крайне негативно восприняли грядущую поездку Владимира Зеленского на инаугурацию президента Аргентины Хавьера... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T01:12
2023-12-09T01:12
специальная военная операция на украине
в мире
аргентина
владимир зеленский
хавьер милей
украина
нато
израиль
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Читатели аргентинской газеты La Nación Argentina крайне негативно восприняли грядущую поездку Владимира Зеленского на инаугурацию президента Аргентины Хавьера Милея.&quot;Военная помощь от Аргентины? Вы ошиблись местом, моральная поддержка — это все, что можно дать на данный момент&quot;, — считает profesor7329."То, что вы оказываете поддержку этой марионетке западного военно-промышленного комплекса, — очень плохой знак. Он разрушил собственную страну, не добившись абсолютно ничего. И мы здесь не для того, чтобы помогать кому-то, кроме самих себя", — заметил Bullenbeisser."Этот человек — наемник, купленный США, он спровоцировал Россию, зная, что произойдет. Сегодня его народ беспричинно страдает. Его силы держатся только за счет поставок всевозможного оружия от США и НАТО", — обратил внимание Cargoso."Они уже достаточно дел натворили, чтобы втягивать нас в это", — предложил siln4594."Он едет в Буэнос-Айрес, потому что ему есть о чем просить. Не обманывайтесь, это не из-за Милея и не из-за интереса к Аргентине, которая, когда Зеленский стал президентом, даже не знала, где Украина находится на карте", — написал mbardo1.19 ноября крайне правый политик Хавьер Милей одержал победу на выборах президента Аргентины. Он вступит в должность с 10 декабря. 7 декабря Зеленский подтвердил телеканалу TN, что собирается посетить инаугурацию Милея. Россию на церемонии представит посол.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231123/milley-1911218618.html
https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html
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в мире, аргентина, владимир зеленский, хавьер милей, украина, нато, израиль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Аргентина, Владимир Зеленский, Хавьер Милей, Украина, НАТО, Израиль

"Очень плохой знак". Визит Зеленского вызвал недовольство в Аргентине

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Читатели аргентинской газеты La Nación Argentina крайне негативно восприняли грядущую поездку Владимира Зеленского на инаугурацию президента Аргентины Хавьера Милея.
«

"Военная помощь от Аргентины? Вы ошиблись местом, моральная поддержка — это все, что можно дать на данный момент", — считает profesor7329.

Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
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"То, что вы оказываете поддержку этой марионетке западного военно-промышленного комплекса, — очень плохой знак. Он разрушил собственную страну, не добившись абсолютно ничего. И мы здесь не для того, чтобы помогать кому-то, кроме самих себя", — заметил Bullenbeisser.
"Этот человек — наемник, купленный США, он спровоцировал Россию, зная, что произойдет. Сегодня его народ беспричинно страдает. Его силы держатся только за счет поставок всевозможного оружия от США и НАТО", — обратил внимание Cargoso.
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"Они уже достаточно дел натворили, чтобы втягивать нас в это", — предложил siln4594.
«
"Он едет в Буэнос-Айрес, потому что ему есть о чем просить. Не обманывайтесь, это не из-за Милея и не из-за интереса к Аргентине, которая, когда Зеленский стал президентом, даже не знала, где Украина находится на карте", — написал mbardo1.
19 ноября крайне правый политик Хавьер Милей одержал победу на выборах президента Аргентины. Он вступит в должность с 10 декабря. 7 декабря Зеленский подтвердил телеканалу TN, что собирается посетить инаугурацию Милея. Россию на церемонии представит посол.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
СМИ: Зеленский испугался выступать перед конгрессом США
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАргентинаВладимир ЗеленскийХавьер МилейУкраинаНАТОИзраиль
 
 
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