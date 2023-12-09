https://ria.ru/20231209/zelenskiy-1914851862.html

"Продолжают наступать". Зеленского заподозрили в новом маневре

"Продолжают наступать". Зеленского заподозрили в новом маневре - РИА Новости, 09.12.2023

"Продолжают наступать". Зеленского заподозрили в новом маневре

Президент Украины Владимир Зеленский просил помощи на случай побега у американских политиков во время их визитов, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T19:58

2023-12-09T19:58

2023-12-09T19:58

специальная военная операция на украине

украина

киев

россия

владимир зеленский

уильям бернс

ллойд остин

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский просил помощи на случай побега у американских политиков во время их визитов, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Redacted."Я уверен, что во время визитов Уильяма Бернса, Ллойда Остина или Энтони Блинкена в разговорах с ними Зеленский просил гарантий. Он хочет чего-то большего, чем простых обещаний, чтобы <…> о нем позаботились, когда придет время", — предположил он, комментируя слухи о возможном побеге главы киевского режима в Соединенные Штаты.По мнению эксперта, Зеленский сейчас сталкивается с проблемами из-за противостояния с генералом Валерием Залужным. При этом он добавил, что главком ВСУ обладает преимуществом в этой ситуации, так как на его стороне украинские военные."Важно наблюдать за тем, что будет происходить в Киеве в ближайшие дни, так как ситуации накалена до предела", — отметил Джонсон.Кроме того, спикер обратил внимание, что сейчас Украине не поможет даже новый пакет военной помощи, чтобы изменить ситуацию на фронте. Российские войска продолжают наступать, несмотря на тяжелые погодные условия, резюмировал он.Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231209/zelenskiy-1914841615.html

https://ria.ru/20231209/ukraina-1914833237.html

https://ria.ru/20231209/putin-1914809419.html

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украина, киев, россия, владимир зеленский, уильям бернс, ллойд остин, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины