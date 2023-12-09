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Медведев предложил вариант финала "Слуги народа" с Зеленским 20 лет спустя - РИА Новости, 09.12.2023
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13:43 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/zelenskiy-1914789990.html
Медведев предложил вариант финала "Слуги народа" с Зеленским 20 лет спустя
Медведев предложил вариант финала "Слуги народа" с Зеленским 20 лет спустя - РИА Новости, 09.12.2023
Медведев предложил вариант финала "Слуги народа" с Зеленским 20 лет спустя
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале синопсис сценария "последнего эпизода киноэпопеи "Слуга народа". РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T13:43
2023-12-09T13:43
в мире
дмитрий медведев
владимир зеленский
украина
слуга народа (сериал)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале синопсис сценария "последнего эпизода киноэпопеи "Слуга народа". В версии Медведева постаревший на двадцать лет персонаж Владимира Зеленского Василий Голобородько находится в бункере, где висят "портреты трех учителей - Адольфа, Бенито и Степана". Помощник докладывает ему о том, что "контрнаступ идет успешно, правда, мы пока отступаем", и жалуется, что "москали и пиндосы взяли нас в клещи". "Группировка русских развивает наступление, причем они постоянно говорят, что готовы вернуться к переговорам. Американцы же провалили вопрос поставок оружия и выталкивают нас на мир с русскими. Это и есть пресловутые клещи", - поясняет герой синопсиса Медведева. Голобородько приходит к мысли, что переговоры приведут к новому майдану и смене власти. После этого, согласно синопсису, он записывает обращение в соцсети, утверждая, что Украина как никогда близка к победе, и принимает "решение уйти, как Адольф".
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в мире, дмитрий медведев, владимир зеленский, украина, слуга народа (сериал)
В мире, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Украина, Слуга народа (сериал)
Медведев предложил вариант финала "Слуги народа" с Зеленским 20 лет спустя

По версии Медведева, в конце "Слуги народа" герой Зеленского уходит, как Адольф

© Квартал-95 (2015) Владимир Зеленский в фильме "Слуга народа"
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
© Квартал-95 (2015)
Владимир Зеленский в фильме "Слуга народа". Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале синопсис сценария "последнего эпизода киноэпопеи "Слуга народа".
В версии Медведева постаревший на двадцать лет персонаж Владимира Зеленского Василий Голобородько находится в бункере, где висят "портреты трех учителей - Адольфа, Бенито и Степана". Помощник докладывает ему о том, что "контрнаступ идет успешно, правда, мы пока отступаем", и жалуется, что "москали и пиндосы взяли нас в клещи".
«
"Группировка русских развивает наступление, причем они постоянно говорят, что готовы вернуться к переговорам. Американцы же провалили вопрос поставок оружия и выталкивают нас на мир с русскими. Это и есть пресловутые клещи", - поясняет герой синопсиса Медведева.
Голобородько приходит к мысли, что переговоры приведут к новому майдану и смене власти. После этого, согласно синопсису, он записывает обращение в соцсети, утверждая, что Украина как никогда близка к победе, и принимает "решение уйти, как Адольф".
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В миреДмитрий МедведевВладимир ЗеленскийУкраинаСлуга народа (сериал)
 
 
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