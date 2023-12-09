https://ria.ru/20231209/zelenskiy-1914789990.html
Медведев предложил вариант финала "Слуги народа" с Зеленским 20 лет спустя
Медведев предложил вариант финала "Слуги народа" с Зеленским 20 лет спустя - РИА Новости, 09.12.2023
Медведев предложил вариант финала "Слуги народа" с Зеленским 20 лет спустя
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале синопсис сценария "последнего эпизода киноэпопеи "Слуга народа". РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T13:43
2023-12-09T13:43
2023-12-09T13:43
в мире
дмитрий медведев
владимир зеленский
украина
слуга народа (сериал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154921/31/1549213170_0:64:1200:739_1920x0_80_0_0_67aa02dc09664b75d7095ebcca90db5c.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале синопсис сценария "последнего эпизода киноэпопеи "Слуга народа". В версии Медведева постаревший на двадцать лет персонаж Владимира Зеленского Василий Голобородько находится в бункере, где висят "портреты трех учителей - Адольфа, Бенито и Степана". Помощник докладывает ему о том, что "контрнаступ идет успешно, правда, мы пока отступаем", и жалуется, что "москали и пиндосы взяли нас в клещи". "Группировка русских развивает наступление, причем они постоянно говорят, что готовы вернуться к переговорам. Американцы же провалили вопрос поставок оружия и выталкивают нас на мир с русскими. Это и есть пресловутые клещи", - поясняет герой синопсиса Медведева. Голобородько приходит к мысли, что переговоры приведут к новому майдану и смене власти. После этого, согласно синопсису, он записывает обращение в соцсети, утверждая, что Украина как никогда близка к победе, и принимает "решение уйти, как Адольф".
https://ria.ru/20231117/maydan-1910094145.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154921/31/1549213170_67:0:1135:801_1920x0_80_0_0_62649e542e7a1f792b8e72ddb98582b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий медведев, владимир зеленский, украина, слуга народа (сериал)
В мире, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Украина, Слуга народа (сериал)
Медведев предложил вариант финала "Слуги народа" с Зеленским 20 лет спустя
По версии Медведева, в конце "Слуги народа" герой Зеленского уходит, как Адольф