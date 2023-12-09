https://ria.ru/20231209/zelenskiy-1914789990.html

Медведев предложил вариант финала "Слуги народа" с Зеленским 20 лет спустя

Медведев предложил вариант финала "Слуги народа" с Зеленским 20 лет спустя - РИА Новости, 09.12.2023

Медведев предложил вариант финала "Слуги народа" с Зеленским 20 лет спустя

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале синопсис сценария "последнего эпизода киноэпопеи "Слуга народа". РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T13:43

2023-12-09T13:43

2023-12-09T13:43

в мире

дмитрий медведев

владимир зеленский

украина

слуга народа (сериал)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале синопсис сценария "последнего эпизода киноэпопеи "Слуга народа". В версии Медведева постаревший на двадцать лет персонаж Владимира Зеленского Василий Голобородько находится в бункере, где висят "портреты трех учителей - Адольфа, Бенито и Степана". Помощник докладывает ему о том, что "контрнаступ идет успешно, правда, мы пока отступаем", и жалуется, что "москали и пиндосы взяли нас в клещи". "Группировка русских развивает наступление, причем они постоянно говорят, что готовы вернуться к переговорам. Американцы же провалили вопрос поставок оружия и выталкивают нас на мир с русскими. Это и есть пресловутые клещи", - поясняет герой синопсиса Медведева. Голобородько приходит к мысли, что переговоры приведут к новому майдану и смене власти. После этого, согласно синопсису, он записывает обращение в соцсети, утверждая, что Украина как никогда близка к победе, и принимает "решение уйти, как Адольф".

https://ria.ru/20231117/maydan-1910094145.html

украина

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Ольга Фомченкова

в мире, дмитрий медведев, владимир зеленский, украина, слуга народа (сериал)