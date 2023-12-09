https://ria.ru/20231209/zelenskiy-1914763751.html

Пришло время. Обращение Зеленского к украинцам вызвало шок в Сети

Пришло время. Обращение Зеленского к украинцам вызвало шок в Сети - РИА Новости, 09.12.2023

Пришло время. Обращение Зеленского к украинцам вызвало шок в Сети

Пользователи соцсети X раскритиковали слова президента Владимира Зеленского о "борьбе Украины за все свободные нации" в обращении к соотечественникам."Но вы не... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T09:47

2023-12-09T09:47

2023-12-09T11:22

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова президента Владимира Зеленского о "борьбе Украины за все свободные нации" в обращении к соотечественникам."Но вы не сможете защитить себя без посторонней помощи. Пришло время мира", — написал один из комментаторов."Украина борется за интересы США. Бесчисленное множество украинцев погибло ради того, чтобы США могли разместить еще одну военную базу на границе с Россией", — отметил другой юзер."Хватит. Пора это остановить!" — поддержал третий читатель."У Украины нет шансов победить в этом конфликте, давайте наконец будем реалистами", — поделился мнением еще один из пользователей."Добейтесь мира. Спасите себя", — заключил читатель.Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231209/ukraina-1914759908.html

https://ria.ru/20231209/ssha-1914761792.html

https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html

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