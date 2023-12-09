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Пришло время. Обращение Зеленского к украинцам вызвало шок в Сети - РИА Новости, 09.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:47 09.12.2023 (обновлено: 11:22 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/zelenskiy-1914763751.html
Пришло время. Обращение Зеленского к украинцам вызвало шок в Сети
Пришло время. Обращение Зеленского к украинцам вызвало шок в Сети - РИА Новости, 09.12.2023
Пришло время. Обращение Зеленского к украинцам вызвало шок в Сети
Пользователи соцсети X раскритиковали слова президента Владимира Зеленского о "борьбе Украины за все свободные нации" в обращении к соотечественникам."Но вы не... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T09:47
2023-12-09T11:22
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
россия
вооруженные силы украины
владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова президента Владимира Зеленского о "борьбе Украины за все свободные нации" в обращении к соотечественникам."Но вы не сможете защитить себя без посторонней помощи. Пришло время мира", — написал один из комментаторов."Украина борется за интересы США. Бесчисленное множество украинцев погибло ради того, чтобы США могли разместить еще одну военную базу на границе с Россией", — отметил другой юзер.&quot;Хватит. Пора это остановить!&quot; — поддержал третий читатель."У Украины нет шансов победить в этом конфликте, давайте наконец будем реалистами", — поделился мнением еще один из пользователей."Добейтесь мира. Спасите себя", — заключил читатель.Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914759908.html
https://ria.ru/20231209/ssha-1914761792.html
https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, вооруженные силы украины, владимир путин, евросоюз, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Евросоюз, США

Пришло время. Обращение Зеленского к украинцам вызвало шок в Сети

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова президента Владимира Зеленского о "борьбе Украины за все свободные нации" в обращении к соотечественникам.

"Но вы не сможете защитить себя без посторонней помощи. Пришло время мира", — написал один из комментаторов.
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"Украина борется за интересы США. Бесчисленное множество украинцев погибло ради того, чтобы США могли разместить еще одну военную базу на границе с Россией", — отметил другой юзер.
«

"Хватит. Пора это остановить!" — поддержал третий читатель.

"У Украины нет шансов победить в этом конфликте, давайте наконец будем реалистами", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Добейтесь мира. Спасите себя", — заключил читатель.
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Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинЕвросоюзСША
 
 
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