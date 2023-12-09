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Захарова прокомментировала просьбу супруги Зеленского к Западу - РИА Новости, 09.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:17 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/zelenskaya-1914828972.html
Захарова прокомментировала просьбу супруги Зеленского к Западу
Захарова прокомментировала просьбу супруги Зеленского к Западу - РИА Новости, 09.12.2023
Захарова прокомментировала просьбу супруги Зеленского к Западу
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале просьбу супруги Владимира Зеленского Елены к Западу о помощи. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T17:17
2023-12-09T17:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
мария захарова
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МОСКВА 9 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале просьбу супруги Владимира Зеленского Елены к Западу о помощи. Супруга Зеленского Елена в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си заявила, что проблемы с поставками помощи Украине являются "смертельной опасностью" для Киева. Она подчеркнула, что усталость мира от Украины означает смерть для жителей страны. Она добавила, что ей больно видеть признаки возможного угасания желания помочь Киеву. "Елена Зеленская в интервью телеканалу BBC попросила Запад продолжить оказывать помощь Украине. А то брендовые бутики в преддверии зимних праздников заждались своих постоянных клиентов с Украины", - прокомментировала Захарова в Telegram-канале. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914823380.html
https://ria.ru/20231209/zelenskiy-1914789990.html
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в мире, украина, владимир зеленский, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Мария Захарова
Захарова прокомментировала просьбу супруги Зеленского к Западу

Захарова напомнила о брендовых бутиках после просьбы Зеленской к Западу о помощи

© AP Photo / Markus SchreiberЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Елена Зеленская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА 9 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале просьбу супруги Владимира Зеленского Елены к Западу о помощи.
Супруга Зеленского Елена в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си заявила, что проблемы с поставками помощи Украине являются "смертельной опасностью" для Киева. Она подчеркнула, что усталость мира от Украины означает смерть для жителей страны. Она добавила, что ей больно видеть признаки возможного угасания желания помочь Киеву.
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"Елена Зеленская в интервью телеканалу BBC попросила Запад продолжить оказывать помощь Украине. А то брендовые бутики в преддверии зимних праздников заждались своих постоянных клиентов с Украины", - прокомментировала Захарова в Telegram-канале.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийМария Захарова
 
 
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