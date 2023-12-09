https://ria.ru/20231209/zasedanie-1914850049.html

Заседание в отношении отца девочки, стрелявшей в Брянске, перенесли

Заседание в отношении отца девочки, стрелявшей в Брянске, перенесли - РИА Новости, 09.12.2023

Заседание в отношении отца девочки, стрелявшей в Брянске, перенесли

Советский районный суд Брянска рассмотрит материалы дела в отношении отца девочки, стрелявшей в одноклассников в гимназии №5 Брянска, в воскресенье днем,... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T19:35

2023-12-09T19:35

2023-12-09T19:36

происшествия

брянск

сергей поддубный

стрельба в брянской гимназии

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Советский районный суд Брянска рассмотрит материалы дела в отношении отца девочки, стрелявшей в одноклассников в гимназии №5 Брянска, в воскресенье днем, заседание перенесено в связи с необходимостью допроса свидетеля, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. "Сегодня было начато рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения отцу девочки, но, в связи с необходимостью допроса свидетеля, его жены, судебное заседание перенесено на воскресенье на 14.00", – сказали РИА Новости в пресс-службе судов. Днем в субботу суд заключил под стражу по 6 февраля 2024 года директора "ЧОО Агентство Эскалибур" Сергея Поддубного и сотрудницу предприятия Галину Черткову по делу о стрельбе в гимназии №5 Брянска. В четверг в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе гимназии. Источник в правоохранительных органах ранее сообщал РИА Новости, что в Брянске задержаны директор частного охранного предприятия "Экскалибур", которое охраняло гимназию №5, где произошла стрельба, работавшая в тот день сотрудница школьной охраны, а также отец стрелявшей и погибшей девочки.

https://ria.ru/20231209/strelba-1914805255.html

https://ria.ru/20231207/bryansk-1914482116.html

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происшествия, брянск, сергей поддубный, стрельба в брянской гимназии