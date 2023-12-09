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Заседание в отношении отца девочки, стрелявшей в Брянске, перенесли - РИА Новости, 09.12.2023
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19:35 09.12.2023 (обновлено: 19:36 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/zasedanie-1914850049.html
Заседание в отношении отца девочки, стрелявшей в Брянске, перенесли
Заседание в отношении отца девочки, стрелявшей в Брянске, перенесли - РИА Новости, 09.12.2023
Заседание в отношении отца девочки, стрелявшей в Брянске, перенесли
Советский районный суд Брянска рассмотрит материалы дела в отношении отца девочки, стрелявшей в одноклассников в гимназии №5 Брянска, в воскресенье днем,... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T19:35
2023-12-09T19:36
происшествия
брянск
сергей поддубный
стрельба в брянской гимназии
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Советский районный суд Брянска рассмотрит материалы дела в отношении отца девочки, стрелявшей в одноклассников в гимназии №5 Брянска, в воскресенье днем, заседание перенесено в связи с необходимостью допроса свидетеля, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. "Сегодня было начато рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения отцу девочки, но, в связи с необходимостью допроса свидетеля, его жены, судебное заседание перенесено на воскресенье на 14.00", – сказали РИА Новости в пресс-службе судов. Днем в субботу суд заключил под стражу по 6 февраля 2024 года директора "ЧОО Агентство Эскалибур" Сергея Поддубного и сотрудницу предприятия Галину Черткову по делу о стрельбе в гимназии №5 Брянска. В четверг в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе гимназии. Источник в правоохранительных органах ранее сообщал РИА Новости, что в Брянске задержаны директор частного охранного предприятия "Экскалибур", которое охраняло гимназию №5, где произошла стрельба, работавшая в тот день сотрудница школьной охраны, а также отец стрелявшей и погибшей девочки.
https://ria.ru/20231209/strelba-1914805255.html
https://ria.ru/20231207/bryansk-1914482116.html
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происшествия, брянск, сергей поддубный, стрельба в брянской гимназии
Происшествия, Брянск, Сергей Поддубный, Стрельба в брянской гимназии
Заседание в отношении отца девочки, стрелявшей в Брянске, перенесли

Заседание в отношении отца девочки, стрелявшей в Брянске, пройдет в понедельник

© РИА Новости / Андрей Мазунин | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске
Сотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Андрей Мазунин
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Советский районный суд Брянска рассмотрит материалы дела в отношении отца девочки, стрелявшей в одноклассников в гимназии №5 Брянска, в воскресенье днем, заседание перенесено в связи с необходимостью допроса свидетеля, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
"Сегодня было начато рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения отцу девочки, но, в связи с необходимостью допроса свидетеля, его жены, судебное заседание перенесено на воскресенье на 14.00", – сказали РИА Новости в пресс-службе судов.
Директор ЧОО Агентство Экскалибур Сергей Поддубный, заключенный под стражу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Главу охранного предприятия заключили под стражу после стрельбы в Брянске
Вчера, 15:07
Днем в субботу суд заключил под стражу по 6 февраля 2024 года директора "ЧОО Агентство Эскалибур" Сергея Поддубного и сотрудницу предприятия Галину Черткову по делу о стрельбе в гимназии №5 Брянска.
В четверг в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе гимназии.
Источник в правоохранительных органах ранее сообщал РИА Новости, что в Брянске задержаны директор частного охранного предприятия "Экскалибур", которое охраняло гимназию №5, где произошла стрельба, работавшая в тот день сотрудница школьной охраны, а также отец стрелявшей и погибшей девочки.
Оружие на месте стрельбы в гимназии в Брянске - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Полиция рассказала об оружии, из которого стреляла школьница в Брянске
7 декабря, 20:48
 
ПроисшествияБрянскСергей ПоддубныйСтрельба в брянской гимназии
 
 
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