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В Британии рассказали, какое новое оружие Запад испугался давать Украине
В Британии рассказали, какое новое оружие Запад испугался давать Украине - РИА Новости, 09.12.2023
В Британии рассказали, какое новое оружие Запад испугался давать Украине
Несмотря на то, что за последние два года Запад поставил Украине военную технику стоимостью в миллиарды долларов, среди нее не было ни одного военного корабля,... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T15:50
2023-12-09T15:50
2023-12-09T20:12
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черное море
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Несмотря на то, что за последние два года Запад поставил Украине военную технику стоимостью в миллиарды долларов, среди нее не было ни одного военного корабля, пишет Express."В поставках кораблей Украине гораздо больше опасностей, чем в поставках любой другой техники", — заявил изданию основатель аналитического центра Общества Генри Джексона Алан Мендоса.Так, чтобы доставить корабли на Украину, придется пройти через Черное море, где их могут перехватить россияне, объяснил Мендоса.Украинские войска постоянно пытаются атаковать объекты в Крыму с моря при помощи дронов, а также направляют туда диверсионно-разведывательные группы. Эти атаки успешно отбивают российские военные.В свою очередь, замсекретаря Совбеза Михаил Попов отмечал, что риски для судоходства в Черном море указывают на безальтернативность целей спецоперации — демилитаризацию и денацификацию Украины.
https://ria.ru/20231006/konflikt-1901082327.html
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в мире, украина, черное море
В мире, Украина, Черное море, Специальная военная операция на Украине
В Британии рассказали, какое новое оружие Запад испугался давать Украине
Express: Запад не поставит ВСУ корабли из-за рисков их перехвата ВС РФ