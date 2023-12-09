Югорчанин стал лучшим амбассадором международной премии "МыВместе"
Югорчанин стал лучшим амбассадором международной премии "МыВместе"
Ханты-Мансийск. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Сотрудник фонда "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" Александр Иванов признан лучшим амбассадором международной премии #МыВместе, еще двое жителей Ханты-Мансийского автономного округа вошли в амбассадорский топ-30, сообщила глава региона Наталья Комарова.
Международный форум гражданского участия #МыВместе проходил на площадке выставки-форума "Россия" с 4 по 7 декабря. В 2023 году, по данным организаторов, он объединил 10 тысяч участников из 95 стран.
"По итогам Международной премии форума в этом году наш Александр Иванов признан лучшим амбассадором. Директор молодежного центра "Перспектива" Зиля Амирханова (Нефтеюганский район), руководитель проекта "Фудшеринг" Владимир Овсепян (Нефтеюганск) вошли в амбассадорский топ-30", - написала Комарова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив, внешних связей Югры Яков Самохвалов вошел в состав совета Ассоциации волонтерских центров – одной из крупнейших некоммерческих российских организаций, объединяющей 169 волонтерских организаций и 11 федеральных организаций в сфере добровольчества.
В состав делегации участников форума от Ханты-Мансийского автономного округа вошли активные волонтеры, руководители волонтерских объединений, представители СО НКО, а также финалисты премии # МыВместе прошлых лет.
В день добровольца, 5 декабря, на стенде Югры прошли благотворительные акции с участием посетителей. Так, все желающие могли написать добрые пожелания на открытках, которые будут переданы пожилым людям, проживающим в домах-интернатах и социальных квартирах. Помимо этого, в рамках акции "Тепло для солдата Z" гости стенда могли поучаствовать в изготовлении маскировочных сетей для участников СВО, а в "Добрых подкастах", записать подкаст, который в дальнейшем транслировался в группе Центра развития добровольчества Югры в соцсети "ВКонтакте".
По данным окружных властей, официально в Югре работают 50 тысяч добровольцев. В 2023 году к волонтерскому движению присоединились более 15 тысяч человек. В общей сложности в регионе предложено и реализовано 534 новых волонтерских проекта.