https://ria.ru/20231209/yubiley-1914820912.html
Захарова поздравила "Россию сегодня" с 10-летием
Захарова поздравила "Россию сегодня" с 10-летием - РИА Новости, 09.12.2023
Захарова поздравила "Россию сегодня" с 10-летием
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале поздравила с десятилетием медиагруппу "Россия сегодня" и пожелала работать так же мощно... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T16:23
2023-12-09T16:23
2023-12-09T16:25
общество
мария захарова
новости агентства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861897043_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_ab4384637c05e571fb65eb21aba1a233.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале поздравила с десятилетием медиагруппу "Россия сегодня" и пожелала работать так же мощно во второй декаде. "МИА "Россия сегодня" отмечает десятилетие. Мощно прошла первая декада. Даёшь вторую в том же темпе! Поздравляю весь коллектив, желаю вдохновения, терпения и везения!" — написала она.Медиагруппу "Россия сегодня" также поздравили президент РФ Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор медиагруппы Маргарита Симоньян. Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" — крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
https://ria.ru/20231209/mediagruppa-1914728480.html
https://ria.ru/20231101/zhurnalistika-1906631102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861897043_83:0:2727:1983_1920x0_80_0_0_bbf6efba217bd3b7e504db5a0d519412.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мария захарова, новости агентства
Общество, Мария Захарова, Новости агентства
Захарова поздравила "Россию сегодня" с 10-летием
Захарова поздравила "Россию сегодня" с юбилеем и пожелала коллективу вдохновения
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале
поздравила с десятилетием медиагруппу "Россия сегодня" и пожелала работать так же мощно во второй декаде.
"МИА "Россия сегодня" отмечает десятилетие. Мощно прошла первая декада. Даёшь вторую в том же темпе! Поздравляю весь коллектив, желаю вдохновения, терпения и везения!" — написала она.
Медиагруппе "Россия сегодня" десять лет
Медиагруппу "Россия сегодня" также поздравили президент РФ Владимир Путин
, глава МИД РФ Сергей Лавров
, премьер-министр РФ Михаил Мишустин
, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
, главный редактор медиагруппы Маргарита Симоньян
.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" — крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
Киселев назвал российскую журналистику самой свободной в мире