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Захарова поздравила "Россию сегодня" с 10-летием - РИА Новости, 09.12.2023
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16:23 09.12.2023 (обновлено: 16:25 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/yubiley-1914820912.html
Захарова поздравила "Россию сегодня" с 10-летием
Захарова поздравила "Россию сегодня" с 10-летием - РИА Новости, 09.12.2023
Захарова поздравила "Россию сегодня" с 10-летием
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале поздравила с десятилетием медиагруппу "Россия сегодня" и пожелала работать так же мощно... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T16:23
2023-12-09T16:25
общество
мария захарова
новости агентства
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале поздравила с десятилетием медиагруппу "Россия сегодня" и пожелала работать так же мощно во второй декаде. "МИА "Россия сегодня" отмечает десятилетие. Мощно прошла первая декада. Даёшь вторую в том же темпе! Поздравляю весь коллектив, желаю вдохновения, терпения и везения!" — написала она.Медиагруппу "Россия сегодня" также поздравили президент РФ Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор медиагруппы Маргарита Симоньян. Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" — крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
https://ria.ru/20231209/mediagruppa-1914728480.html
https://ria.ru/20231101/zhurnalistika-1906631102.html
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60
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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общество, мария захарова, новости агентства
Общество, Мария Захарова, Новости агентства
Захарова поздравила "Россию сегодня" с 10-летием

Захарова поздравила "Россию сегодня" с юбилеем и пожелала коллективу вдохновения

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале поздравила с десятилетием медиагруппу "Россия сегодня" и пожелала работать так же мощно во второй декаде.
"МИА "Россия сегодня" отмечает десятилетие. Мощно прошла первая декада. Даёшь вторую в том же темпе! Поздравляю весь коллектив, желаю вдохновения, терпения и везения!" — написала она.
Медиагруппе Россия сегодня десять лет
Медиагруппе "Россия сегодня" десять лет
Вчера, 00:00
Медиагруппу "Россия сегодня" также поздравили президент РФ Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор медиагруппы Маргарита Симоньян.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" — крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
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1 ноября, 11:38
 
ОбществоМария ЗахароваНовости агентства
 
 
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