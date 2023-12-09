https://ria.ru/20231209/yubiley-1914820912.html

Захарова поздравила "Россию сегодня" с 10-летием

Захарова поздравила "Россию сегодня" с 10-летием - РИА Новости, 09.12.2023

Захарова поздравила "Россию сегодня" с 10-летием

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале поздравила с десятилетием медиагруппу "Россия сегодня" и пожелала работать так же мощно... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T16:23

2023-12-09T16:23

2023-12-09T16:25

общество

мария захарова

новости агентства

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале поздравила с десятилетием медиагруппу "Россия сегодня" и пожелала работать так же мощно во второй декаде. "МИА "Россия сегодня" отмечает десятилетие. Мощно прошла первая декада. Даёшь вторую в том же темпе! Поздравляю весь коллектив, желаю вдохновения, терпения и везения!" — написала она.Медиагруппу "Россия сегодня" также поздравили президент РФ Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор медиагруппы Маргарита Симоньян. Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" — крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.

https://ria.ru/20231209/mediagruppa-1914728480.html

https://ria.ru/20231101/zhurnalistika-1906631102.html

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, мария захарова, новости агентства