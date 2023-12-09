https://ria.ru/20231209/yubiley-1914678101.html
Лавров поздравил "Россию сегодня" с юбилеем
Лавров поздравил "Россию сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 09.12.2023
Лавров поздравил "Россию сегодня" с юбилеем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T12:24
2023-12-09T12:24
2023-12-09T12:24
новости агентства
сергей лавров
дмитрий киселев
россия
миа "россия сегодня"
риа новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы."Медиагруппа по праву занимает лидирующие позиции среди отечественных СМИ. Достойно представляет нашу страну на международной арене, выпуская широкий спектр новостных продуктов на 30 языках и активно сотрудничая более чем со 100 зарубежными партнерами", – говорится в поздравительном письме Лаврова.Министр особо отметил, что в эпоху беспрецедентного давления на российские медиа за рубежом коллектив "России сегодня" "продолжает соответствовать высоким профессиональным стандартам честной журналистики"."На Смоленской площади дорожат нашими добрыми товарищескими отношениями. Рассчитываем на их дальнейшее развитие и укрепление в целях эффективного информационного сопровождения внешнеполитического курса России, – подчеркнул Лавров. – Желаю Вам и всем сотрудникам "России сегодня" здоровья, новых творческих успехов и всего самого доброго".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
https://ria.ru/20231207/konkurs-1914483652.html
https://ria.ru/20231130/konkurs-1912961195.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_366bbaf1c98d99bf942cd3cb77410bc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости агентства, сергей лавров, дмитрий киселев, россия, миа "россия сегодня", риа новости
Новости агентства, Сергей Лавров, Дмитрий Киселев, Россия, МИА "Россия сегодня", РИА Новости
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы.
"Медиагруппа по праву занимает лидирующие позиции среди отечественных СМИ. Достойно представляет нашу страну на международной арене, выпуская широкий спектр новостных продуктов на 30 языках и активно сотрудничая более чем со 100 зарубежными партнерами", – говорится в поздравительном письме Лаврова.
Сотрудников "России сегодня" наградили на конкурсе "ПРО Образование"
Министр особо отметил, что в эпоху беспрецедентного давления на российские медиа за рубежом коллектив "России сегодня" "продолжает соответствовать высоким профессиональным стандартам честной журналистики".
"На Смоленской площади дорожат нашими добрыми товарищескими отношениями. Рассчитываем на их дальнейшее развитие и укрепление в целях эффективного информационного сопровождения внешнеполитического курса России, – подчеркнул Лавров. – Желаю Вам и всем сотрудникам "России сегодня" здоровья, новых творческих успехов и всего самого доброго".
Международная медиагруппа "Россия сегодня
" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Премьера конкурса фотожурналистики имени Стенина состоялась в Белграде
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.