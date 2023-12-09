https://ria.ru/20231209/yubiley-1914678101.html

Лавров поздравил "Россию сегодня" с юбилеем

Лавров поздравил "Россию сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 09.12.2023

Лавров поздравил "Россию сегодня" с юбилеем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T12:24

2023-12-09T12:24

2023-12-09T12:24

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы."Медиагруппа по праву занимает лидирующие позиции среди отечественных СМИ. Достойно представляет нашу страну на международной арене, выпуская широкий спектр новостных продуктов на 30 языках и активно сотрудничая более чем со 100 зарубежными партнерами", – говорится в поздравительном письме Лаврова.Министр особо отметил, что в эпоху беспрецедентного давления на российские медиа за рубежом коллектив "России сегодня" "продолжает соответствовать высоким профессиональным стандартам честной журналистики"."На Смоленской площади дорожат нашими добрыми товарищескими отношениями. Рассчитываем на их дальнейшее развитие и укрепление в целях эффективного информационного сопровождения внешнеполитического курса России, – подчеркнул Лавров. – Желаю Вам и всем сотрудникам "России сегодня" здоровья, новых творческих успехов и всего самого доброго".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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