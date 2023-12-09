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Патрушев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием - РИА Новости, 09.12.2023
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17:00 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/yubiley-1914676619.html
Патрушев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
Патрушев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием - РИА Новости, 09.12.2023
Патрушев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T17:00
2023-12-09T17:00
новости агентства
москва
николай патрушев
дмитрий киселев
миа "россия сегодня"
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Москва, 9 дек — РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы.Патрушев отметил, что "слаженная работа, компетентность, твердая гражданская позиция и приверженность журналистской этике" обеспечивают медиагруппе лидирующие позиции среди отечественных и зарубежных СМИ."Благодаря честному, подвижническому служению избранному делу вам удается эффективно информировать широкую аудиторию по вопросам национальной и международной безопасности, отстаивать интересы России в глобальном информационном пространстве, оперативно и достоверно освещать важнейшие события, происходящие в стране и мире, – подчеркнул секретарь Совбеза. – Желаю новых творческих успехов, неиссякаемой энергии и всего самого наилучшего!"Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
https://ria.ru/20231208/vystavka-1914643320.html
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
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новости агентства, москва, николай патрушев, дмитрий киселев, миа "россия сегодня", риа новости
Новости агентства, Москва, Николай Патрушев, Дмитрий Киселев, МИА "Россия сегодня", РИА Новости

Патрушев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием

© РИА Новости / Алексей Никольский Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Читать ria.ru в
Москва, 9 дек — РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы.
Патрушев отметил, что "слаженная работа, компетентность, твердая гражданская позиция и приверженность журналистской этике" обеспечивают медиагруппе лидирующие позиции среди отечественных и зарубежных СМИ.
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8 декабря, 15:54
"Благодаря честному, подвижническому служению избранному делу вам удается эффективно информировать широкую аудиторию по вопросам национальной и международной безопасности, отстаивать интересы России в глобальном информационном пространстве, оперативно и достоверно освещать важнейшие события, происходящие в стране и мире, – подчеркнул секретарь Совбеза. – Желаю новых творческих успехов, неиссякаемой энергии и всего самого наилучшего!"
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
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1 декабря, 12:11
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
 
Новости агентстваМоскваНиколай ПатрушевДмитрий КиселевМИА "Россия сегодня"РИА Новости
 
 
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