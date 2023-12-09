https://ria.ru/20231209/yubiley-1914676619.html
Патрушев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
Патрушев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием - РИА Новости, 09.12.2023
Патрушев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T17:00
2023-12-09T17:00
2023-12-09T17:00
новости агентства
москва
николай патрушев
дмитрий киселев
миа "россия сегодня"
риа новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914651945_0:34:1664:970_1920x0_80_0_0_439c7e95bb45ac8b6cc68b6a0e34ed87.jpg
Москва, 9 дек — РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы.Патрушев отметил, что "слаженная работа, компетентность, твердая гражданская позиция и приверженность журналистской этике" обеспечивают медиагруппе лидирующие позиции среди отечественных и зарубежных СМИ."Благодаря честному, подвижническому служению избранному делу вам удается эффективно информировать широкую аудиторию по вопросам национальной и международной безопасности, отстаивать интересы России в глобальном информационном пространстве, оперативно и достоверно освещать важнейшие события, происходящие в стране и мире, – подчеркнул секретарь Совбеза. – Желаю новых творческих успехов, неиссякаемой энергии и всего самого наилучшего!"Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
https://ria.ru/20231208/vystavka-1914643320.html
https://ria.ru/20231201/vr-proekt-1913123449.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914651945_83:0:1664:1186_1920x0_80_0_0_3f3b47f2a7f17096a061a9053c319355.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости агентства, москва, николай патрушев, дмитрий киселев, миа "россия сегодня", риа новости
Новости агентства, Москва, Николай Патрушев, Дмитрий Киселев, МИА "Россия сегодня", РИА Новости
Москва, 9 дек — РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы.
Патрушев отметил, что "слаженная работа, компетентность, твердая гражданская позиция и приверженность журналистской этике" обеспечивают медиагруппе лидирующие позиции среди отечественных и зарубежных СМИ.
Проекты РИА Новости и музея "Куликово поле" стали частью выставки "Россия"
"Благодаря честному, подвижническому служению избранному делу вам удается эффективно информировать широкую аудиторию по вопросам национальной и международной безопасности, отстаивать интересы России в глобальном информационном пространстве, оперативно и достоверно освещать важнейшие события, происходящие в стране и мире, – подчеркнул секретарь Совбеза. – Желаю новых творческих успехов, неиссякаемой энергии и всего самого наилучшего!"
Международная медиагруппа "Россия сегодня
" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Премьера нового VR-проекта РИА Новости прошла на выставке-форуме "Россия"
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.