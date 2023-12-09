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Патрушев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием

Патрушев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием - РИА Новости, 09.12.2023

Патрушев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием

Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T17:00

2023-12-09T17:00

2023-12-09T17:00

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Москва, 9 дек — РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы.Патрушев отметил, что "слаженная работа, компетентность, твердая гражданская позиция и приверженность журналистской этике" обеспечивают медиагруппе лидирующие позиции среди отечественных и зарубежных СМИ."Благодаря честному, подвижническому служению избранному делу вам удается эффективно информировать широкую аудиторию по вопросам национальной и международной безопасности, отстаивать интересы России в глобальном информационном пространстве, оперативно и достоверно освещать важнейшие события, происходящие в стране и мире, – подчеркнул секретарь Совбеза. – Желаю новых творческих успехов, неиссякаемой энергии и всего самого наилучшего!"Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.

https://ria.ru/20231208/vystavka-1914643320.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

новости агентства, москва, николай патрушев, дмитрий киселев, миа "россия сегодня", риа новости