https://ria.ru/20231209/yubiley-1914675641.html
Володин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем
Володин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 09.12.2023
Володин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T13:00
2023-12-09T13:00
2023-12-09T13:00
новости агентства
вячеслав володин
дмитрий киселев
россия
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы.""Россия сегодня" объективно освещает события, происходящие в нашей стране и за ее пределами. Опираясь на лучшие стандарты новостной журналистики, используя новые форматы и современные технологии, вносит вклад в развитие СМИ", – говорится в поздравительной телеграмме спикера Госдумы.Володин пожелал успехов коллективу медиагруппы, отметив, что его "отличают высокий профессионализм, творческий и ответственный подход к делу".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
https://ria.ru/20231208/vystavka-1914643320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости агентства, вячеслав володин, дмитрий киселев, россия, миа "россия сегодня", риа новости
Новости агентства, Вячеслав Володин, Дмитрий Киселев, Россия, МИА "Россия сегодня", РИА Новости
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы.
""Россия сегодня" объективно освещает события, происходящие в нашей стране и за ее пределами. Опираясь на лучшие стандарты новостной журналистики, используя новые форматы и современные технологии, вносит вклад в развитие СМИ", – говорится в поздравительной телеграмме спикера Госдумы.
Проекты РИА Новости и музея "Куликово поле" стали частью выставки "Россия"
Володин пожелал успехов коллективу медиагруппы, отметив, что его "отличают высокий профессионализм, творческий и ответственный подход к делу".
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости
, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.