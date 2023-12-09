https://ria.ru/20231209/yubiley-1914675641.html

Володин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем

Володин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 09.12.2023

Володин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T13:00

2023-12-09T13:00

2023-12-09T13:00

новости агентства

вячеслав володин

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россия

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы.""Россия сегодня" объективно освещает события, происходящие в нашей стране и за ее пределами. Опираясь на лучшие стандарты новостной журналистики, используя новые форматы и современные технологии, вносит вклад в развитие СМИ", – говорится в поздравительной телеграмме спикера Госдумы.Володин пожелал успехов коллективу медиагруппы, отметив, что его "отличают высокий профессионализм, творческий и ответственный подход к делу".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.

https://ria.ru/20231208/vystavka-1914643320.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, вячеслав володин, дмитрий киселев, россия, миа "россия сегодня", риа новости