https://ria.ru/20231209/vystavka-1914607876.html

Царское детство: как росли наследники российского престола

Царское детство: как росли наследники российского престола - РИА Новости, 09.12.2023

Царское детство: как росли наследники российского престола

В музее-заповеднике "Царицыно" открылась выставка "Стать Романовым. Воспитание и образование в императорской семье". Экспозиция посвящена детству будущих... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T08:00

2023-12-09T08:00

2023-12-09T08:03

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Анастасия Силкина. В музее-заповеднике "Царицыно" открылась выставка "Стать Романовым. Воспитание и образование в императорской семье". Экспозиция посвящена детству будущих монархов — от рождения до присяги. Кому цари доверяли обучение наследников, что преподавали великим князьям и на каком языке — в материале РИА Новости.Русский язык в приоритете"Процесс воспитания монархов проходил те же этапы и включал те же дисциплины, что и в дворянских семьях", — рассказывает начальник выставочного отдела Государственного архива России Марина Сидорова, куратор выставки в "Царицыне".С пяти лет — иногда раньше — будущие императоры и их братья и сестры учились читать и писать. По-русски.В семье могли говорить по-французски или по-английски — но не от недостатка патриотизма, а чтобы попрактиковаться. Языками, наряду с арифметикой и другими школьными дисциплинами, занимались с семи лет.О том, что детей нужно учить по программе, первой задумалась Екатерина II. Под влиянием знаменитого педагога Ивана Бецкого, основателя Смольного института благородных девиц, императрица в 1784 году написала "Наставления", где отметила обязательное физическое закаливание и уроки иностранных языков."Языкам уделяли большое внимание: великим князьям надо было писать письма родственникам за границу и ездить в эти страны. Учили немецкий и французский, в моду в XIX веке уже входил английский, а кто-то брался за итальянский или польский. Например, великий князь Константин Николаевич, сын Николая I, решил овладеть турецким", — отмечает куратор.После государственных дел — проверить урокиПреподавателей подбирали из петербургских учебных заведений.А общую программу разрабатывали наставники, среди которых были известные личности: поэт Василий Андреевич Жуковский занимался с детьми Николая I, а мореплаватель, исследователь Арктики Федор Петрович Литке преподавал Константину Николаевичу.Екатерина II сама контролировала обучение внуков, старших детей Павла I. За младшими приглядывала супруга императора Мария Федоровна. Она каждый день проверяла тетрадки Михаила и Николая, беседовала с учителями. А дети составляли недельный отчет о том, что они усвоили.Николай I лично ознакомился с "Планом учения: наследника престола Александра Николаевича", написанным Жуковским, сделал несколько замечаний. Поэт считал, что образование и воспитание должны быть связаны и подчинены развитию добродетели.У каждого великого князя был табель успеваемости. Судя по архивам, хуже всех учился Александр III: сплошные "тройки".Патриотизму учить не требовалосьБольшое значение придавали путешествиям. В 1816-м великий князь Николай Павлович проехал по России и посетил Англию. Александр II в 1837-м тоже совершил вояж по своей стране. Николай II в 1890-91-м побывал на Востоке.Еще на руках у нянек и кормилиц дети императора участвовали в приемах, поэтому отдельно учить их тому, как следует себя вести или поддерживать светскую беседу, не требовалось. Были занятия по этикету, танцам, музыке, пению и рисованию. "Как-то специально прививать великим князьям патриотизм тоже было не нужно. Любовь к отечеству, России закладывалась на генетическом уровне", — подчеркивает Сидорова.Все великие князья с разрешения отца после 20 лет участвовали в боевых действиях в командном составе.Женщины императорской семьи помогали нуждающимся. Так, в Первую мировую войну во дворцах оборудовали госпитали. Великие княжны сидели с ранеными, ассистировали в перевязках и даже операциях.Детство великих князей заканчивалось церемонией торжественного объявления их наследниками престола: для цесаревича в 16, для остальных в 20 лет. Позже это заменили на принесение присяги на верность отечеству. Выставка о воспитании Романовых в Большом дворце музея-заповедника "Царицыно" продлится до 7 апреля. Там сотни экспонатов, включая глобус Павла I, тетради Александра II, табель успеваемости Александра III. А также дневники, письма, контурные карты, альбомы для рисования, настольные игры, солдатики и игрушечные пушки.

https://ria.ru/20231124/tretyakovka-1911357338.html

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Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

выставки, россия, арктика, англия, николай i, александр i, екатерина ii, царицыно (музей-заповедник)