Царское детство: как росли наследники российского престола
В "Царицыно" открылась выставка о воспитании и образовании в семье Романовых
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Анастасия Силкина. В музее-заповеднике "Царицыно" открылась выставка "Стать Романовым. Воспитание и образование в императорской семье". Экспозиция посвящена детству будущих монархов — от рождения до присяги. Кому цари доверяли обучение наследников, что преподавали великим князьям и на каком языке — в материале РИА Новости.
© Фото : Музей-заповедник "Царицыно"Картина Кирилла Лемоха "Великий князь Михаил Александрович за рисованием". 1892 год. Из музея-заповедника "Гатчина"
© Фото : Музей-заповедник "Царицыно"
Картина Кирилла Лемоха "Великий князь Михаил Александрович за рисованием". 1892 год. Из музея-заповедника "Гатчина"
Русский язык в приоритете
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"Процесс воспитания монархов проходил те же этапы и включал те же дисциплины, что и в дворянских семьях", — рассказывает начальник выставочного отдела Государственного архива России Марина Сидорова, куратор выставки в "Царицыне".
С пяти лет — иногда раньше — будущие императоры и их братья и сестры учились читать и писать. По-русски.
© Фото : Музей-заповедник "Царицыно"Часовой у караульной будки. Рисунок цесаревича Алексея Николаевича. 1917 год. Из Государственного архива РФ
© Фото : Музей-заповедник "Царицыно"
Часовой у караульной будки. Рисунок цесаревича Алексея Николаевича. 1917 год. Из Государственного архива РФ
В семье могли говорить по-французски или по-английски — но не от недостатка патриотизма, а чтобы попрактиковаться. Языками, наряду с арифметикой и другими школьными дисциплинами, занимались с семи лет.
О том, что детей нужно учить по программе, первой задумалась Екатерина II. Под влиянием знаменитого педагога Ивана Бецкого, основателя Смольного института благородных девиц, императрица в 1784 году написала "Наставления", где отметила обязательное физическое закаливание и уроки иностранных языков.
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"Языкам уделяли большое внимание: великим князьям надо было писать письма родственникам за границу и ездить в эти страны. Учили немецкий и французский, в моду в XIX веке уже входил английский, а кто-то брался за итальянский или польский. Например, великий князь Константин Николаевич, сын Николая I, решил овладеть турецким", — отмечает куратор.
После государственных дел — проверить уроки
Преподавателей подбирали из петербургских учебных заведений.
© Фото : Музей-заповедник "Царицыно"Настольный планетарий в футляре. 1821-1832-е годы. Из собрания Государственного Эрмитажа
© Фото : Музей-заповедник "Царицыно"
Настольный планетарий в футляре. 1821-1832-е годы. Из собрания Государственного Эрмитажа
А общую программу разрабатывали наставники, среди которых были известные личности: поэт Василий Андреевич Жуковский занимался с детьми Николая I, а мореплаватель, исследователь Арктики Федор Петрович Литке преподавал Константину Николаевичу.
Екатерина II сама контролировала обучение внуков, старших детей Павла I. За младшими приглядывала супруга императора Мария Федоровна. Она каждый день проверяла тетрадки Михаила и Николая, беседовала с учителями. А дети составляли недельный отчет о том, что они усвоили.
© Фото : Музей-заповедник "Царицыно"Отчеты об уроках, составленные великим князем Николаем Павловичем для матери императрицы Марии Федоровны. 1810 год. Из Государственного архива РФ
© Фото : Музей-заповедник "Царицыно"
Отчеты об уроках, составленные великим князем Николаем Павловичем для матери императрицы Марии Федоровны. 1810 год. Из Государственного архива РФ
Николай I лично ознакомился с "Планом учения: наследника престола Александра Николаевича", написанным Жуковским, сделал несколько замечаний. Поэт считал, что образование и воспитание должны быть связаны и подчинены развитию добродетели.
У каждого великого князя был табель успеваемости. Судя по архивам, хуже всех учился Александр III: сплошные "тройки".
© Фото : Музей-заповедник "Царицыно"Игра "Европейская война". Конец XIX века. Из собрания Государственного Эрмитажа
© Фото : Музей-заповедник "Царицыно"
Игра "Европейская война". Конец XIX века. Из собрания Государственного Эрмитажа
Патриотизму учить не требовалось
Большое значение придавали путешествиям. В 1816-м великий князь Николай Павлович проехал по России и посетил Англию. Александр II в 1837-м тоже совершил вояж по своей стране. Николай II в 1890-91-м побывал на Востоке.
© Фото : Музей-заповедник "Царицыно"Глобус земной в футляре с картой звездного неба. Англия. 1670 год. Принадлежал Петру I. Из собрания Государственного Эрмитажа
© Фото : Музей-заповедник "Царицыно"
Глобус земной в футляре с картой звездного неба. Англия. 1670 год. Принадлежал Петру I. Из собрания Государственного Эрмитажа
Еще на руках у нянек и кормилиц дети императора участвовали в приемах, поэтому отдельно учить их тому, как следует себя вести или поддерживать светскую беседу, не требовалось. Были занятия по этикету, танцам, музыке, пению и рисованию.
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"Как-то специально прививать великим князьям патриотизм тоже было не нужно. Любовь к отечеству, России закладывалась на генетическом уровне", — подчеркивает Сидорова.
© Фото : Музей-заповедник "Царицыно"Дневник цесаревича Николая Александровича. 1882 год. Из Государственного архива РФ
© Фото : Музей-заповедник "Царицыно"
Дневник цесаревича Николая Александровича. 1882 год. Из Государственного архива РФ
Все великие князья с разрешения отца после 20 лет участвовали в боевых действиях в командном составе.
Женщины императорской семьи помогали нуждающимся. Так, в Первую мировую войну во дворцах оборудовали госпитали. Великие княжны сидели с ранеными, ассистировали в перевязках и даже операциях.
© Фото : Музей-заповедник "Царицыно"Великие княжны за уроками. Конец XIX века. Из Государственного архива РФ
© Фото : Музей-заповедник "Царицыно"
Великие княжны за уроками. Конец XIX века. Из Государственного архива РФ
Детство великих князей заканчивалось церемонией торжественного объявления их наследниками престола: для цесаревича в 16, для остальных в 20 лет. Позже это заменили на принесение присяги на верность отечеству.
Выставка о воспитании Романовых в Большом дворце музея-заповедника "Царицыно" продлится до 7 апреля. Там сотни экспонатов, включая глобус Павла I, тетради Александра II, табель успеваемости Александра III. А также дневники, письма, контурные карты, альбомы для рисования, настольные игры, солдатики и игрушечные пушки.