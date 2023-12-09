https://ria.ru/20231209/vydvizhenie-1914747729.html
Жога заявил, что выдвижение Путина в президенты поднимет боевой дух
Жога заявил, что выдвижение Путина в президенты поднимет боевой дух - РИА Новости, 09.12.2023
Жога заявил, что выдвижение Путина в президенты поднимет боевой дух
Решение Владимира Путина баллотироваться в президенты на еще один срок поднимет боевой дух участников специальной военной операции, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T03:02
2023-12-09T03:02
2023-12-09T03:02
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
владимир путин
общество
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Решение Владимира Путина баллотироваться в президенты на еще один срок поднимет боевой дух участников специальной военной операции, заявил РИА Новости председатель Народного совета ДНР Артем Жога. Путин ранее сообщил Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участникам церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России. "Выдвижение Владимира Путина поднимет боевой дух наших ребят на тысячу процентов, потому что он наш верховный главнокомандующий, мы ему доверяем, мы полностью ему верим и готовы выполнять все задачи, боевые задачи, которые он нам поставит", - сказал Жога.
https://ria.ru/20231209/vybory-1914740622.html
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донецкая народная республика, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Общество
Жога заявил, что выдвижение Путина в президенты поднимет боевой дух
Жога: выдвижение Путина в президенты поднимет боевой дух на передовой
ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Решение Владимира Путина баллотироваться в президенты на еще один срок поднимет боевой дух участников специальной военной операции, заявил РИА Новости председатель Народного совета ДНР Артем Жога.
Путин ранее сообщил Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участникам церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России.
Выборы президента Российской Федерации пройдут через сто дней
"Выдвижение Владимира Путина поднимет боевой дух наших ребят на тысячу процентов, потому что он наш верховный главнокомандующий, мы ему доверяем, мы полностью ему верим и готовы выполнять все задачи, боевые задачи, которые он нам поставит", - сказал Жога.