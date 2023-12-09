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Жога заявил, что выдвижение Путина в президенты поднимет боевой дух - РИА Новости, 09.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:02 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/vydvizhenie-1914747729.html
Жога заявил, что выдвижение Путина в президенты поднимет боевой дух
Жога заявил, что выдвижение Путина в президенты поднимет боевой дух - РИА Новости, 09.12.2023
Жога заявил, что выдвижение Путина в президенты поднимет боевой дух
Решение Владимира Путина баллотироваться в президенты на еще один срок поднимет боевой дух участников специальной военной операции, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T03:02
2023-12-09T03:02
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
владимир путин
общество
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Решение Владимира Путина баллотироваться в президенты на еще один срок поднимет боевой дух участников специальной военной операции, заявил РИА Новости председатель Народного совета ДНР Артем Жога. Путин ранее сообщил Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участникам церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России. "Выдвижение Владимира Путина поднимет боевой дух наших ребят на тысячу процентов, потому что он наш верховный главнокомандующий, мы ему доверяем, мы полностью ему верим и готовы выполнять все задачи, боевые задачи, которые он нам поставит", - сказал Жога.
https://ria.ru/20231209/vybory-1914740622.html
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донецкая народная республика, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Общество
Жога заявил, что выдвижение Путина в президенты поднимет боевой дух

Жога: выдвижение Путина в президенты поднимет боевой дух на передовой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКомандир отдельного разведывательного батальона "Спарта" ДНР Артем Жога на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" в Кремле
Командир отдельного разведывательного батальона Спарта ДНР Артем Жога на церемонии вручения медалей Золотая Звезда в Кремле - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" ДНР Артем Жога на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" в Кремле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Решение Владимира Путина баллотироваться в президенты на еще один срок поднимет боевой дух участников специальной военной операции, заявил РИА Новости председатель Народного совета ДНР Артем Жога.
Путин ранее сообщил Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участникам церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России.
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00:28
"Выдвижение Владимира Путина поднимет боевой дух наших ребят на тысячу процентов, потому что он наш верховный главнокомандующий, мы ему доверяем, мы полностью ему верим и готовы выполнять все задачи, боевые задачи, которые он нам поставит", - сказал Жога.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинОбщество
 
 
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