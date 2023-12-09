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Побывавший на СВО журналист поразился одной черте руководства ВСУ - РИА Новости, 09.12.2023
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02:00 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/vsu-1914744939.html
Побывавший на СВО журналист поразился одной черте руководства ВСУ
Побывавший на СВО журналист поразился одной черте руководства ВСУ - РИА Новости, 09.12.2023
Побывавший на СВО журналист поразился одной черте руководства ВСУ
Разведка ВСУ допустила ошибку, полагая, что при виде западной бронетехники российские солдаты станут убегать, написал побывавший в зоне СВО сербский журналист... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T02:00
2023-12-09T02:00
запорожье
россия
артемовский
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
ка-52 "аллигатор"
в мире
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Разведка ВСУ допустила ошибку, полагая, что при виде западной бронетехники российские солдаты станут убегать, написал побывавший в зоне СВО сербский журналист Игор Дамянович в статье для издания "Политика".&quot;Насколько наивными были расчеты украинской разведки, лучше всего, пожалуй, подтверждает свидетельство Николая Мельника, командира роты 47-й штурмовой бригады ВСУ, который в боях в Запорожье потерял ногу: &quot;Весь план большого контрнаступления базировался на простых вещах: москаль видит Bradley, Leopard — и убегает&quot;. Но выяснилось, что эти БМП и танки так же беззащитны перед минами, беспилотниками, ПТРК &quot;Корнет&quot;, а особенно перед ракетами вертолетов Ка-52&quot;, — заявил Дамянович.Корреспондент также напомнил, что на контрнаступления Киева возлагали большие надежды, но попытки продвижения украинских сил пресекли.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914743756.html
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запорожье
россия
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запорожье, россия, артемовский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, ка-52 "аллигатор", в мире
Запорожье, Россия, Артемовский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ка-52 "Аллигатор", В мире
Побывавший на СВО журналист поразился одной черте руководства ВСУ

Журналист Дамянович: ВСУ наивно верили в страх армии России перед танками Запада

© 114-й отдельная гвардейская мотострелковая бригадаУничтоженный танк Leopard
Уничтоженный танк Leopard
© 114-й отдельная гвардейская мотострелковая бригада
Уничтоженный танк Leopard. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Разведка ВСУ допустила ошибку, полагая, что при виде западной бронетехники российские солдаты станут убегать, написал побывавший в зоне СВО сербский журналист Игор Дамянович в статье для издания "Политика".
«

"Насколько наивными были расчеты украинской разведки, лучше всего, пожалуй, подтверждает свидетельство Николая Мельника, командира роты 47-й штурмовой бригады ВСУ, который в боях в Запорожье потерял ногу: "Весь план большого контрнаступления базировался на простых вещах: москаль видит Bradley, Leopard — и убегает". Но выяснилось, что эти БМП и танки так же беззащитны перед минами, беспилотниками, ПТРК "Корнет", а особенно перед ракетами вертолетов Ка-52", — заявил Дамянович.

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Корреспондент также напомнил, что на контрнаступления Киева возлагали большие надежды, но попытки продвижения украинских сил пресекли.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
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ЗапорожьеРоссияАртемовскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОКа-52 "Аллигатор"В мире
 
 
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