https://ria.ru/20231209/vsu-1914744939.html

Побывавший на СВО журналист поразился одной черте руководства ВСУ

Побывавший на СВО журналист поразился одной черте руководства ВСУ - РИА Новости, 09.12.2023

Побывавший на СВО журналист поразился одной черте руководства ВСУ

Разведка ВСУ допустила ошибку, полагая, что при виде западной бронетехники российские солдаты станут убегать, написал побывавший в зоне СВО сербский журналист... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T02:00

2023-12-09T02:00

2023-12-09T02:00

запорожье

россия

артемовский

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

ка-52 "аллигатор"

в мире

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Разведка ВСУ допустила ошибку, полагая, что при виде западной бронетехники российские солдаты станут убегать, написал побывавший в зоне СВО сербский журналист Игор Дамянович в статье для издания "Политика"."Насколько наивными были расчеты украинской разведки, лучше всего, пожалуй, подтверждает свидетельство Николая Мельника, командира роты 47-й штурмовой бригады ВСУ, который в боях в Запорожье потерял ногу: "Весь план большого контрнаступления базировался на простых вещах: москаль видит Bradley, Leopard — и убегает". Но выяснилось, что эти БМП и танки так же беззащитны перед минами, беспилотниками, ПТРК "Корнет", а особенно перед ракетами вертолетов Ка-52", — заявил Дамянович.Корреспондент также напомнил, что на контрнаступления Киева возлагали большие надежды, но попытки продвижения украинских сил пресекли.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231209/ukraina-1914743756.html

https://ria.ru/20231209/ukraina-1914739867.html

запорожье

россия

артемовский

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запорожье, россия, артемовский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, ка-52 "аллигатор", в мире