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Рязанский губернатор в День героев Отечества встретился с бойцами

Рязанский губернатор в День героев Отечества встретился с бойцами - РИА Новости, 09.12.2023

Рязанский губернатор в День героев Отечества встретился с бойцами

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил в День героев Отечества военный госпиталь и встретился с получившими ранения бойцами. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T16:42

2023-12-09T16:42

2023-12-09T16:42

рязанская область

россия

рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил в День героев Отечества военный госпиталь и встретился с получившими ранения бойцами. "В День Героев Отечества встретился с бойцами. В рязанском военном госпитале находятся бойцы, которые получили ранения при выполнении боевых задач. Для нас каждый из них — настоящий герой. Они защищают Родину ради нашего общего будущего", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. По словам губернатора, он пообщался с ребятами, передал им подарки. Все бойцы, отметил глава региона, находятся "в боевом настроении", многие ждут возвращения в строй. "Поблагодарил коллектив госпиталя и Минздрав за то, что лечат и выхаживают наших бойцов. Обсудили с руководством и врачами, чем можем ещё помочь. Всем, кто сейчас исполняет свой воинский долг, а также всем ветеранам желаю крепкого здоровья, стойкости и побед. Вы — наши герои, и мы гордимся вами", - подчеркнул Павел Малков. День героев Отечества отмечается в России 9 декабря. Этот праздник был утвержден в 2007 году и приурочен к учреждению в 1769 году Екатериной II высшей военной награды России - ордена Святого Георгия Победоносца.

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россия, рязанская область, павел малков