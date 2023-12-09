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Президент Палестины отреагировал на вето США на резолюцию СБ ООН - РИА Новости, 09.12.2023
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14:25 09.12.2023 (обновлено: 14:51 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/veto-1914796174.html
Президент Палестины отреагировал на вето США на резолюцию СБ ООН
Президент Палестины отреагировал на вето США на резолюцию СБ ООН - РИА Новости, 09.12.2023
Президент Палестины отреагировал на вето США на резолюцию СБ ООН
Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что использование США вето на проект резолюции Совбеза ООН, требующего прекращение огня в секторе Газа, делает их... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T14:25
2023-12-09T14:51
палестина
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
оон
махмуд аббас
израиль
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что использование США вето на проект резолюции Совбеза ООН, требующего прекращение огня в секторе Газа, делает их "соучастником геноцида, этнических чисток и военных преступлений", который совершает Израиль.В пятницу США наложили вето на проект резолюции, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта."Президент Палестины Махмуд Аббас осудил использование США права вето в Совбезе ООН... Президент подчеркнул, что эта американская политика делает США соучастником в геноциде, этнических чистках и военных преступлениях, совершаемых израильскими оккупационными силами против палестинцев в секторе Газа, на Западном Берегу и в Иерусалиме", - говорится в заявлении Аббаса, которое приводит палестинское информационное агентство WAFA.Кроме того, президент Палестины назвал американскую позицию "агрессивной и аморальной", а также обвинил Вашингтон в нарушении всех гуманитарных норм и принципов. "Это вопиющее нарушение всех гуманитарных ценностей и принципов, возлагаем на США ответственность за кровопролитие палестинских детей, женщин и пожилых людей в секторе Газа от рук оккупационных (израильских - ред.) сил", - говорится в заявлении.Аббас отметил, что вето даст зеленый свет израильских войскам на продолжение агрессии в анклаве, что "станет позором, который будет преследовать США на протяжении многих лет".Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 46 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html
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палестина, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, оон, махмуд аббас, израиль
Палестина, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, ООН, Махмуд Аббас, Израиль
Президент Палестины отреагировал на вето США на резолюцию СБ ООН

Аббас: вето США на резолюцию СБ ООН делает их соучастником геноцида в Газе

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Заседание СБ ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что использование США вето на проект резолюции Совбеза ООН, требующего прекращение огня в секторе Газа, делает их "соучастником геноцида, этнических чисток и военных преступлений", который совершает Израиль.
В пятницу США наложили вето на проект резолюции, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.
Разрушения в городе Дейр-эль-Балах в Газе - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
США боятся перемирия в Газе
23 ноября, 08:00
"Президент Палестины Махмуд Аббас осудил использование США права вето в Совбезе ООН... Президент подчеркнул, что эта американская политика делает США соучастником в геноциде, этнических чистках и военных преступлениях, совершаемых израильскими оккупационными силами против палестинцев в секторе Газа, на Западном Берегу и в Иерусалиме", - говорится в заявлении Аббаса, которое приводит палестинское информационное агентство WAFA.
Кроме того, президент Палестины назвал американскую позицию "агрессивной и аморальной", а также обвинил Вашингтон в нарушении всех гуманитарных норм и принципов. "Это вопиющее нарушение всех гуманитарных ценностей и принципов, возлагаем на США ответственность за кровопролитие палестинских детей, женщин и пожилых людей в секторе Газа от рук оккупационных (израильских - ред.) сил", - говорится в заявлении.
Аббас отметил, что вето даст зеленый свет израильских войскам на продолжение агрессии в анклаве, что "станет позором, который будет преследовать США на протяжении многих лет".
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27 октября, 08:00
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
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Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 46 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
ПалестинаВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСШАООНМахмуд АббасИзраиль
 
 
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