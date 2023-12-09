https://ria.ru/20231209/ukraine-1914857434.html

МИД Румынии поприветствовал поправки в украинский закон о нацменьшинствах

МИД Румынии поприветствовал поправки в украинский закон о нацменьшинствах - РИА Новости, 09.12.2023

МИД Румынии поприветствовал поправки в украинский закон о нацменьшинствах

Румыния приветствует поправки в законодательстве Украины о национальных меньшинствах, заявила в социальных сетях глава румынского МИДа Луминица Одобеску. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T20:56

2023-12-09T20:56

2023-12-09T20:56

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бухарест

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КИШИНЕВ, 9 дек – РИА Новости. Румыния приветствует поправки в законодательстве Украины о национальных меньшинствах, заявила в социальных сетях глава румынского МИДа Луминица Одобеску. Ранее в пятницу Одобеску провела политико-дипломатические консультации с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной в рамках ее визита в Бухарест. Тема обсуждений была сосредоточена в основном на европейской повестке Украины в контексте подготовки заседания Европейского совета, запланированного на 14-15 декабря 2023 года. "Приветствую поправки Украины в законодательство, связанное с национальными меньшинствами – это позитивный шаг вперед. Румыния продолжит способствовать прозрачному и конструктивному подходу к этому вопросу", – написала Одобеску на своей странице в соцсети Х. Румыния не признает существование молдавского этноса, причисляя молдаван к единой румынской нации, в связи с этим этнических молдаван, проживающих на территории Украины, Бухарест также считает румынами. Румыния также не признает существование молдавского языка, считая его диалектом румынского. В марте парламент Молдавии голосами правящей партии "Действие и солидарность" одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. В конце прошлого года Верховная рада Украины приняла закон о национальных меньшинствах. Он гарантирует представителям нацменьшинств ряд прав и свобод, в том числе на использование своего языка "в пределах, не противоречащих закону". При этом нормы украинского закона о нацменьшинствах не будут распространяться на русскоязычных. В документе прописан запрет "популяризации и пропаганды" России. В июле 2021 года Конституционный суд Украины вынес решение о том, что русских как отдельной национальной группы на Украине не существует. По постановлению суда "русскоязычные граждане Украины не представляют цельной социальной единицы как группа, имеющая право на юридическую защиту как этническая или языковая единица, зато являются политическим конструктом".

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914242989.html

https://ria.ru/20231206/natsmenshinstva-1914086109.html

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в мире, украина, румыния, бухарест, верховная рада украины, европейский совет