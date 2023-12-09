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"Сожгут дотла". Во Франции неожиданно высказались о ситуации на Украине - РИА Новости, 09.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:51 09.12.2023 (обновлено: 23:08 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914862375.html
"Сожгут дотла". Во Франции неожиданно высказались о ситуации на Украине
"Сожгут дотла". Во Франции неожиданно высказались о ситуации на Украине - РИА Новости, 09.12.2023
"Сожгут дотла". Во Франции неожиданно высказались о ситуации на Украине
Соединенные Штаты отвернулись от Украины, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T21:51
2023-12-09T23:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
флориан филиппо
джо байден
патриот
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты отвернулись от Украины, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."Резкий поворот в медиапространстве в отношении Украины. СМИ наконец-то осознают, что для марионетки Вашингтона все кончено и что США скоро откажутся от нее и сожгут дотла", — заявил он.По мнению политика, СМИ изменили риторику в отношении бывшей советской республики, признавая, что теперь Вашингтону и Киеву не по пути. Он напомнил, что предупреждал об этом еще полтора года назад, но в ответ на это сталкивался лишь с оскорблениями.В США все сильнее растет недовольство многомиллиардными тратами на помощь Украине. Из-за этого президенту США Джо Байдену даже пришлось выступить со специальным обращением к конгрессу. Он призвал срочно утвердить запрос о средствах для Киева. По словам главы Белого дома, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914856623.html
https://ria.ru/20231209/zelenskiy-1914841615.html
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в мире, украина, сша, флориан филиппо, джо байден, патриот
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Флориан Филиппо, Джо Байден, Патриот
"Сожгут дотла". Во Франции неожиданно высказались о ситуации на Украине

Политик Филиппо заявил о намерении США отказаться от Украины и сжечь ее дотла

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты отвернулись от Украины, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
"Резкий поворот в медиапространстве в отношении Украины. СМИ наконец-то осознают, что для марионетки Вашингтона все кончено и что США скоро откажутся от нее и сожгут дотла", — заявил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
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По мнению политика, СМИ изменили риторику в отношении бывшей советской республики, признавая, что теперь Вашингтону и Киеву не по пути. Он напомнил, что предупреждал об этом еще полтора года назад, но в ответ на это сталкивался лишь с оскорблениями.
В США все сильнее растет недовольство многомиллиардными тратами на помощь Украине. Из-за этого президенту США Джо Байдену даже пришлось выступить со специальным обращением к конгрессу. Он призвал срочно утвердить запрос о средствах для Киева. По словам главы Белого дома, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАФлориан ФилиппоДжо БайденПатриот
 
 
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