https://ria.ru/20231209/ukraina-1914862375.html

"Сожгут дотла". Во Франции неожиданно высказались о ситуации на Украине

"Сожгут дотла". Во Франции неожиданно высказались о ситуации на Украине - РИА Новости, 09.12.2023

"Сожгут дотла". Во Франции неожиданно высказались о ситуации на Украине

Соединенные Штаты отвернулись от Украины, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T21:51

2023-12-09T21:51

2023-12-09T23:08

специальная военная операция на украине

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флориан филиппо

джо байден

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты отвернулись от Украины, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."Резкий поворот в медиапространстве в отношении Украины. СМИ наконец-то осознают, что для марионетки Вашингтона все кончено и что США скоро откажутся от нее и сожгут дотла", — заявил он.По мнению политика, СМИ изменили риторику в отношении бывшей советской республики, признавая, что теперь Вашингтону и Киеву не по пути. Он напомнил, что предупреждал об этом еще полтора года назад, но в ответ на это сталкивался лишь с оскорблениями.В США все сильнее растет недовольство многомиллиардными тратами на помощь Украине. Из-за этого президенту США Джо Байдену даже пришлось выступить со специальным обращением к конгрессу. Он призвал срочно утвердить запрос о средствах для Киева. По словам главы Белого дома, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.

https://ria.ru/20231209/ukraina-1914856623.html

https://ria.ru/20231209/zelenskiy-1914841615.html

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в мире, украина, сша, флориан филиппо, джо байден, патриот